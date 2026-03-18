لبنان | غارات عنيفة على بيروت وحزب الله يطلق موجة عمليات "خيبر 1"

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
18 مارس 2026   |  آخر تحديث: 05:42 (توقيت القدس)
شهد العدوان الإسرائيلي على لبنان تصاعداً ملحوظاً بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على بيروت والضاحية الجنوبية، وتوسيع نطاق إنذارات الإخلاء التي شملت هذه المرة مدينة صور ومخيماتها وأحياءها، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة، وفق ما أفادت به مراسلة "العربي الجديد". كما وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان جنوبي لبنان، ولا سيما الموجودين جنوب نهر الزهراني، في وقت تواصلت فيه الغارات الإسرائيلية على بيروت وبلدات الجنوب.

في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق موجة عمليات جديدة تحت اسم "خيبر 1"، حيث أفاد الحزب بأنه استهدف عدداً من المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، شملت: كريات شمونة، المطلّة، المالكية، ديشون، أفيفيم، كفربلوم، راموت نفتالي، زرعيت، شتولا، إيفين مناحيم، وبيت هلل، بصليات صاروخية مكثفة. وأضاف الحزب في بيان منفصل، أن مقاتليه استهدفوا ضمن الموجة نفسها قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية. كما أعلن استهداف قاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيّرات شرقي مدينة صفد المحتلة. وتابع في بيانات أخرى، أن المقاتلين استهدفوا في التوقيت نفسه مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال (قاعدة دادو)، وقاعدة عين زيتيم، إضافة إلى قاعدتي "عميعاد" و"شمشون" في محيط بحيرة طبريا.

وفي سياق متصل، وجّه الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مساء الثلاثاء، رسالة إلى عناصر الحزب، شدد فيها على أن "المقاومة مستمرة في ميدان الشرف مهما بلغت التضحيات، والميدان هو الذي يحسم المعركة"، مؤكداً أن الحل المتاح يتمثل في إيقاف العدوان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى بيوتهم مع بدء الإعمار. من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته موقع سقوط صاروخ في "نهاريا"، إن سكان البلدات الجنوبية في لبنان لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق أهداف العملية العسكرية، المتمثلة في نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن "الجبهة الشمالية".

تطورات الحرب يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

 

05:41 am

بيروت
غارة عنيفة على مبنى في منطقة الباشورة وسط بيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مبنى بمنطقة الباشورة وسط بيروت.

05:28 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء موجة غارات على "مواقع لحزب الله" جنوب لبنان.

05:06 am

بيروت
3 شهداء بغارة على منزل في صيدا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة قناريت قضاء صيدا جنوبي لبنان.

04:11 am

بيروت
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مبنى وسط بيروت

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مبنى في حي الباشورة بوسط بيروت قبل قصفه.

03:17 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع للاحتلال في العديسة

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة بصلية صاروخية.

03:10 am

بيروت
الصحة اللبنانية: 6 شهداء و24 إصابة في الغارات على وسط بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 6 شهداء على الأقل و24 إصابة جراء الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت.

02:15 am

بيروت
جيش الاحتلال ينذر سكان العاقبية في صيدا بالإخلاء

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال أصدر إنذاراً بالإخلاء إلى سكان قرية العاقبية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

01:43 am

بيروت
غارتان على الضاحية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت.

01:32 am

بيروت
غارتان على وسط بيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بتعرض العاصمة اللبنانية بيروت لغارتين إسرائيليتين عنيفتين قبل قليل، استهدفتا منطقتي زقاق البلاط ومحيط البسطة التحتا.

01:26 am

بيروت
8 شهداء في غارات على بعلبك والنبطية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى في غارة على بلعبك، و4 شهداء آخرين يحملون الجنسية السورية في غارة على بلدة جبشيت قضاء النبطية.

01:25 am

بيروت
حزب الله يستهدف تجمعا لجيش الاحتلال في عيترون

أعلن حزب الله في أول بيان له الأربعاء أنه استهدف تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

01:23 am

بيروت
3 شهداء و8 مفقودين في غارة على النبطية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في بلدة حبوش قضاء النبطية أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة مواطن بجروح، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثا عن ثمانية مفقودين.

01:21 am

بيروت
حزب الله يعلن عن تنفيذ 36 عملية ضد الاحتلال الثلاثاء

أصدر حزب الله الثلاثاء "36 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك "عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة".

12:48 AM
أبرز التطورات أمس الثلاثاء
  • جيش الاحتلال يوجّه إنذاراً بإخلاء مدينة صور ومخيماتها وأحيائها
  • أعلن حزب الله إطلاق موجة عمليات جديدة تحت اسم "خيبر 1"
  •  أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم استمرار المقاومة حتى وقف العدوان 
  • أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكريَّين نتيجة غارة إسرائيلية 
  • أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على عدم عودة سكان جنوب لبنان قبل تحقيق أهداف العملية العسكرية
فرقاطة ألمانية خلال تدريبات بحرية، 18 فبراير 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

توجس ألماني من فخ مساندة ترامب في مضيق هرمز

في أحد شوارع هافانا، 16 مارس 2026 (ياميل لايج/فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب يتربص بكوبا: إخضاع دون تغيير النظام

في الذكرى الأولى لإسقاط النظام، دمشق، 8 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الثورة السورية... من إسقاط نظام الأسد لتحدي بناء الدولة