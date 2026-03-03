لبنان | غارات عنيفة على الضاحية وحزب الله يستهدف قاعدة رامات دافيد

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
03 مارس 2026   |  آخر تحديث: 07:51 (توقيت القدس)
+ الخط -

على وقع التصعيد الكبير في لبنان، بعد دخول حزب الله على خط المواجهة، أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، سكان 31 قرية في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم تمهيداً لقصفها، في وقت شنّ غارات عنيفة فجر وصباح اليوم الثلاثاء على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد سلسلة إنذارات للأهالي بالإخلاء. من جانبه، أعلن حزب الله في بيان عن استهدافه "بسرب من المسيّرات الانقضاضية مواقع الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة".

وقبل ساعات من هذا التصعيد، أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "كل الخيارات مطروحة" بشأن شنّ هجوم بري في جنوب لبنان، رداً على سؤال عما اذا كانت حكومة الاحتلال تعتزم توسيع رقعة ضرباتها التي تقول إنها تستهدف حزب الله. وقال المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين: "نحن نعمل في لبنان بهدف إزالة تهديد جدي... في المحصلة، كل الخيارات مطروحة"، مشدداً على أن إسرائيل "ستتحرك لنزع سلاح حزب الله".

ودخل حزب الله، فجر الاثنين، على خط المواجهة مباشرة بإعلانه استهداف موقع "مشمار الكرمل"، جنوب مدينة حيفا المحتلة، بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول رد معلن له منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكد الحزب أن عمليته تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، معتبراً أن رده "دفاعي مشروع" في ظل ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

07:44 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

تدوي صفارات الإنذار في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

07:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
إنذارات الإخلاء وحديث الغزو: تمهيد لتوسيع المنطقة العازلة

مع ارتفاع لهجة التهديد والوعيد الإسرائيلية إزاء لبنان، والمطالبة بإخلاء أكثر من 50 قرية في الجنوب والبقاع لضربها، بذريعة استهداف البنى التحتية لحزب الله، بالتزامن مع الحديث عن عملية برية محتملة، تبرز مخاوف من أن يقدم الاحتلال، الذي يسيطر اليوم على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، على غزو لبنان لتوسيع سيطرته على الأرض وصولاً إلى خط القرى الثاني خلف الحدود، وهي الممتدة بعمق يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

التفاصيل في هذا الرابط

دمار جراء العدوان الإسرائيلي على صور، 2 مارس 2026 (كونات حاجو/فرانس برس)
تقارير عربية
التحديثات الحية

إنذارات الإخلاء وحديث غزو لبنان: تمهيد لتوسيع المنطقة العازلة

07:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غارتان على الحدث في الضاحية

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ بعض الوقت غارتين على منطقة الحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت.

07:41 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
جيش الاحتلال: نشنّ هجمات متزامنة على طهران وبيروت

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشنّ حالياً غارات متزامنة على طهران وبيروت تستهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني وحزب الله.

07:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات عنيفة على الضاحية

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة الضاحية الجنوبية لبيروت.

6:12 AM
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في حارة حريك

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

5:59 AM
حزب الله: استهداف غرف التحكم في قاعدة رامات

أعلن حزب الله في بيان عن استهدافه "بسرب من المُسيرات الانقضاضية مواقع الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال فلسطين المحتلة".

 

5:56 AM
الاحتلال يعلن اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن اعتراض مسيّرتين أطلقتا من لبنان.

1:39 AM
الاحتلال يستهدف مبنى قناة المنار

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى قناة المنار في حارة حريك.

1:38 AM
غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن جيش الاحتلال سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

1:35 AM
تهديد إسرائيلي بقصف مبنى لقناة المنار

قالت مراسلة "العربي الجديد" إن التهديد الإسرائيلي بقصف حارة حريك في الضاحية الجنوبية يتضمن مبنى قديم تابع لقناة المنار التابعة لحزب الله.

1:35 AM
قصف على بلدة مارون الراس

استهدف قصف إسرائيلي  بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

1:36 AM
جيش الاحتلال ينذر سكان 31 قرية جنوبي لبنان

أصدر جيش الاحتلال إنذاراً عاجلاً لسكان 31 قرية جنوبي لبنان لإخلاء منازلهم فوراً والانتقال شمالاً.

1:23 AM
أبرز التطورات في لبنان 2 مارس 2026

حزب الله يعلن دخول الحرب

جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات جوية على لبنان

رئيس وزراء لبنان: إطلاق الصواريخ من الجنوب عمل غير مسؤول

رئيس أركان الاحتلال: حزب الله فتح معركة الليلة ضد إسرائيل

دوي انفجارات عنيفة وسط إسرائيل

حركة نزوح واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت

جيش الاحتلال: استهدفنا قيادات بارزة من حزب الله

عون: لن نسمح باستخدام لبنان منصة لحروب الآخرين

إقفال جميع المدارس في لبنان

جيش الاحتلال: يجب الاستعداد لأيام قتال عدة

الحكومة اللبنانية تعلن حظر أي نشاط أمني أو عسكري لحزب الله

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف أكثر من 70 موقعاً لحزب الله

52 شهيداً و154 مصاباً جراء العدوان على لبنان

نزوح واسع من جنوب لبنان

تهديد إسرائيلي بقصف مبنى لقناة المنار

دلالات
المساهمون
العربي الجديد
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

نتنياهو: السلام مع السعودية سيكون ممكنا بفضل الإجراءات ضد إيران

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

مقتل 6 جنود أميركيين وإصابة 18 خلال العمليات ضد إيران

تفريغ شاحنات مساعدات لقطاع غزة عند معبر كرم أبو سالم - 22 مايو 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم جنوبي غزة الثلاثاء ضمن قيود أمنية