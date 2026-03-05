لبنان | غارات على الضاحية الجنوبية وحزب الله يعلن طرد الاحتلال من مدينة الخيام

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
التحديثات الحية
05 مارس 2026
لليوم الثالث على التوالي، يستمر القصف الإسرائيلي على لبنان بالتزامن مع محاولات التوغل البري، التي أعلن حزب الله عن إفشالها في مدينة الخيام وطرد قوات الاحتلال إلى تل الحمامص. وأنذر الاحتلال الإسرائيلي سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مهدداً بقصف مبنى، ليشنّ بعد ذلك سلسلة غارات عنيفة.

في غضون ذلك، أصدر حزب الله 23 بياناً عسكرياً مساء الأربعاء، حول "عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في شمال وعمق فلسطين المحتلة". وأعلن الحزب عبر البيان الذي أشار فيه إلى شنّ مجموعة من الاستهدافات على المدن الإسرائيلية، عن اشتباكات مع الاحتلال في مدينة الخيام اضطر على إثرها "لسحب ما تبقى من آلياته وجنوده إلى تلة الحمامص". وجاء البيان بعدما شدد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، على أن العدوان الإسرائيلي الأميركي يستهدف كلّ لبنان، مؤكداً أنه "طالما أن الاحتلال موجود، فالمقاومة وسلاحها حق مشروع إنسانياً وقانونياً ودولياً، وبحسب اتفاق الطائف وكل الشرائع السماوية، وحتى في خطاب القسم وبيان الحكومة".

وأطلّ قاسم مساء اليوم الأربعاء في كلمة مباشرة هي الأولى له بعد استهداف حزب الله إسرائيل بعددٍ من الصواريخ يوم الاثنين، وما تبعه من سلسلة اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتوسعة للعمليات العسكرية، وتصعيد جوّي وبرّي، وبعد قرار الحكومة اللبنانية حظر أنشطة حزب الله الأمنية والعسكرية، والتي رفضها الحزب، وواصل بعدها توجيه ضربات إلى مواقع وأهداف إسرائيلية، رافعاً اليوم من وتيرتها، لتتخطى 17 عملية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بمزيد من القوات نحو الحدود مع لبنان وداخل الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع تكثيف غاراته على عدة مناطق لبنانية. ومن بين القوات التي أُرسِلَت الفرقة 146، التي سبق أن شاركت في عمليات برية في لبنان انتهت في مايو/ أيار الماضي. وبحسب جيش الاحتلال، يأتي ذلك في إطار "تعزيز الدفاع والجاهزية في الجبهة الشمالية"، على أن تشارك الفرقة في "مهمة الدفاع على الحدود الغربية مع لبنان". وأوضح أن قوات الاحتياط التابعة لألوية الفرقة منتشرة في مختلف القطاعات وتشكل "عنصراً مركزياً في الدفاع عن إسرائيل".

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:46 am

بيروت
غارة عنيفة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ جيش الاحتلال غارة ثالثة عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

1:46 AM
غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

01:44 am

دمشق
اعتداء على حافلات عائدين من لبنان في القصير

تعرضت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، حافلات تقلّ عائلات سورية عائدة من لبنان إلى اعتداء من قبل عدد من الشبان في مدينة القصير بريف حمص الغربي، على مقربة من الحدود اللبنانية، بذريعة وجود عائلات تابعة لـ"حزب الله" اللبناني ضمن الركاب، وفق ما أفاد به مسؤول سوري.

1:47 AM
23 عملية عسكرية لحزب الله الأربعاء

أصدر حزب الله 23 بياناً عسكرياً مساء الأربعاء، حول "عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي في شمال وعمق فلسطين المحتلة". وأعلن الحزب عبر البيان الذي أشار فيه إلى شنّ مجموعة من الاستهدافات على المدن الإسرائيلية، عن اشتباكات مع الاحتلال في مدينة الخيام "اضطر لسحب ما تبقى من آلياته وجنوده إلى تلة الحمامص".

01:41 am

بيروت
غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

01:42 am

بيروت
الاحتلال ينذر سكان حارة حريك

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، مهدداً بقصف مبنى.

 

1:31 AM
أبرز التطورات في لبنان 4 مارس 2026
  • حزب الله يعلن تنفيذ 11 هجوماً
  • الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود مع لبنان والعراق
  • قائد المنطقة الشمالية بجيش الاحتلال: حزب الله سقط في كمين
  • الاحتلال يدفع بمزيد من الجنود نحو الحدود اللبنانية
  • الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لسيادة لبنان
  • الصحة اللبنانية: 72 شهيداً و437 جريحاً منذ فجر الاثنين
