لبنان | غارات على بلدات عدة وحزب الله يرد بقصف حيفا ومستوطنات

10 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 11:12 (توقيت القدس)
على وقع القصف الإسرائيلي الدامي المستمر على لبنان، وتوسيع جيش الاحتلال بنك أهدافه، وعدم وضوح الموقف بشأن شموله بالهدنة إلى جانب إيران، يواصل حزب الله الرّد باستهداف مواقع الاحتلال وتجمّعاته في المدن الإسرائيلية. وأعلن حزب الله عن مهاجمة "بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية". كما أعلن قبل ذلك استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

وبشأن جديد شمول لبنان في الهدنة من عدمه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". 

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، أول من أمس الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إن ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات. غير أن الجهات الرسمية اللبنانية تتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.

كل تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

10:55 am

غارات إسرائيلية على الشهابية ودير انطار

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الشهابية جنوبي البلاد.

كما أدت غارة أخرى على بلدة دير أنطار إلى إصابة شخص، جرى نقله إلى أحد مستشفيات مدينة صور.

10:52 am

جيش الاحتلال يهدد باستهداف سيارات الإسعاف

هدد جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارات الإسعاف في لبنان بدعوى استخدامها من قبل حزب الله.

وتأتي هذه التهديدات استمرارا للحرب الإسرائيلية على القطاع  الصحي والكوادر الطبية والمسعفين في لبنان، خصوصا في الجنوب.

10:36 am

حزب الله يعلن استهداف مستوطنتين شمالي إسرائيل

أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي المطلة ومسكاف عام شمالي إسرائيل برشقة صاروخية، ردًا على ما وصفه بخرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار واعتداءاتها المتكررة على قرى جنوب لبنان.

10:12 am

صاروخ يصيب مبنى في مسغاف عام

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية بإصابة منزل في مستوطنة مسغاف عام  بصاروخ أُطلق من لبنان دون وقوع إصابات.

10:11 am

إسرائيل ترصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان

أفادت "القناة 12" الإسرائيلية، بإطلاق نحو عشرة صواريخ من لبنان اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

09:28 am

عشرات الدول تدعو للتحقيق بمقتل 3 من جنود "يونيفيل"

قالت إندونيسيا، الجمعة، إنها قدّمت، بمشاركة عشرات الدول، بيانًا مشتركًا إلى الأمم المتحدة بشأن أمن قوات حفظ السلام، عقب مقتل ثلاثة من جنودها العاملين ضمن قوات يونيفيل في لبنان.

وحثّت الدول في البيان مجلس الأمن على إجراء تحقيق شامل في الحوادث التي وقعت في جنوب لبنان، وأدت إلى مقتل ثلاثة جنود إندونيسيين وإصابة آخرين من فرنسا وغانا ونيبال وبولندا. وأوضحت وزارة الخارجية في جاكرتا أن 73 دولة دعمت البيان الذي قدّمه المندوب الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة عمر هادي في نيويورك، مؤكدة أن "سلامة وأمن قوات حفظ السلام غير قابلين للتفاوض"، وداعية إلى تعزيز حمايتهم في ظل الوضع الخطير القائم.

8:42 AM
مصدر لبناني: الاجتماع مع إسرائيل بواشنطن تحضيري ليس تفاوضياً

قال مصدر رسمي لبناني رفيع لوكالة الأناضول إن الاجتماع بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل هو "تحضيري وليس تفاوضياً".

08:11 am

تفجير كبير في الخيام تزامناً مع قصف بلدات عدة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسط غارات استهدفت بلدات الصرفند وخربة الدوير وحاريص. وعلى غرار حرب الإبادة في غزة، ينفذ الاحتلال عمليات نسف ممنهجة للمنازل في بلدات جنوب لبنان، بهدف توسيع ما يسميها المنطقة العازلة.

07:27 am

غارات على بلدات النبطية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، خلال ساعات الليل. واستهدفت الغارات بلدتي حبوش وكفرتبنيت ومناطق بين زفتا والمروانية، وبين المحمودية والجرمق.

06:10 am

صفارات الإنذار تدوّي في أنحاء إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بما في ذلك في تل أبيب ومدينة أشدود الساحلية (جنوب)، عقب إطلاق صواريخ من لبنان. وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات للعديد من المناطق عقب إطلاق موجة من الصواريخ الجمعة، بما في ذلك في منطقة تل أبيب ومناطق جنوبية بعيدة عن الحدود اللبنانية.

1:13 AM
غارات على جنوب لبنان

شنّ جيش الاحتلال غارتين على بلدة البازورية ومحيط بلدة حناويه وحبوش وزفتا وقعقعية الصنوبر ومحيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

1:08 AM
ترامب تراجع عن الهدنة في لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على وقف إطلاق نار يشمل كافة الجبهات في المنطقة، بما فيها لبنان، غير أن الموقف الأميركي تبدّل عقب اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب، ليؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً أنه لا هدنة في لبنان.

نتنياهو متحدثاً إلى ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، إبريل 2025 (Getty)
12:50 AM
لبنان يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

تتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.

12:48 am

غارة أخرى على خربة الدوير

تعرضت قرية خربة الدوير في قضاء صيدا إلى غارة ثانية من مسيّرة، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

12:46 am

حزب الله: استهدفنا حيفا بصواريخ نوعية

أعلن حزب الله عن مهاجمة "بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية". كما أعلن قبل ذلك استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

12:44 AM
نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". وأوضح نتنياهو أن المفاوضات "ستركز على نزع سلاح حزب الله وتنظيم علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس وزراء لبنان اليوم إلى نزع السلاح في بيروت".

12:32 AM
أبرز التطورات في لبنان الخميس
  • ماكرون: وقف إطلاق النار في لبنان شرط لاتفاق مستدام
  • استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض
  • سورية تدين العدوان على لبنان
  • بريطانيا: قصف إسرائيل لبنان "مدمر للغاية"
  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم
  • أمير قطر يؤكد تضامن بلاده مع لبنان واستعدادها للمساعدة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس إلى 303 شهداء
  • انفجارات في حيفا
المزيد في سياسة
مفاوضات إسلام أباد | تشديد أمني وتعطيل الدراسة قبيل وصول المفاوضين

عشرات القتلى بهجوم على حفل زفاف في دارفور

الرئيس الكوبي يتحدى واشنطن: لن أستقيل