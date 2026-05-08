لبنان | غارات على بلدات عدة واستهداف دبابتين في بيوت السياد

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
08 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:32 (توقيت القدس)
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان مع الإعلان عن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين على مستوى السفيرين في واشنطن. واستشهد 12 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان ومسعف، من جراء غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب الخميس، وفق ما أحصته وزارة الصحة، ما رفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى اليوم الخميس إلى 2727 شهيداً و8438 مصاباً.

على صعيد المفاوضات، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة رويترز، الخميس، إنّ مسؤولين من لبنان وإسرائيل سيعقدون جولة جديدة من المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين 14 و15 مايو/أيار. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن السفير اللبناني السابق لدى واشنطن سيمون كرم سيترأس وفد بلاده في المحادثات المقبلة. وأوضحت المصادر نفسها أن الجانب اللبناني سيضغط خلال هذه الفترة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل، مضيفة أن واشنطن أبدت تفهماً لضرورة التهدئة وخفض التصعيد.

07:53 am

غارات إسرائيلية على مرتفعات سجد وتفجير عنيف في الخيام

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

وفي منطقة جزين، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات سجد.

07:43 am

قصف إسرائيلي يستهدف أطراف المنصوري وبيوت السياد جنوبي صور

استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي، اليوم، أطراف بلدتي المنصوري وبيوت السياد وصولاً إلى ساحل المنصوري – الحمرا، انطلاقاً من مرابض الاحتلال في تلال البياضة جنوب مدينة صور.

وكانت قوة إسرائيلية معززة بعدد من الآليات العسكرية قد حاولت، فجراً، التقدم نحو منطقة بيوت السياد قبالة بلدة البياضة، حيث تتمركز قوات الاحتلال. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي كثيف استهدف محيط بيوت السياد والمنصوري ومجدل زون.

كما نفذت مروحيات إسرائيلية عمليات تمشيط في محيط بلدة بيوت السياد.

12:53 am

استهداف دبابتين حاولتا التوغل في بيوت السياد

قالت وسائل إعلام لبنانية إن دبابتين لجيش الاحتلال تعرضتا للاستهداف أثناء محاولتهما التوغل في بلدة بيوت السياد جنوبي لبنان.

 
12:52 am

مروحية إسرائيلية تستهدف الخيام

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن مروحية "أباتشي" إسرائيلية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة في اتجاه منطقة الشريقة في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

12:41 am

أبرز تطورات أمس الخميس
  • 12 شهيداً في سلسلة غارات على بلدات جنوب لبنان

  • ارتفاع ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 2727 شهيداً

  • محادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن الأسبوع المقبل

  • لبنان يبحث رفع مستوى التمثيل في الاجتماع المقبل مع إسرائيل

  • جيش الاحتلال يوجّه إنذاراً عاجلاً إلى سكان قرى جنوب لبنان

  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد "وحدة الرضوان"

  • حزب الله يعلن عن 5 عمليات ضد قوات الاحتلال

غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية، 6 مايو 2026 (فرانس برس)
لبنان | شهداء بقصف بلدات عدة وجولة تفاوض ثالثة الأسبوع المقبل

