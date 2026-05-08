لبنان | غارات على بلدات عدة واستهداف دبابتين في بيوت السياد

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيراً عنيفاً في بلدة الخيام جنوبي لبنان.
وفي منطقة جزين، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات سجد.
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان مع الإعلان عن موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين الطرفين على مستوى السفيرين في واشنطن. واستشهد 12 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان ومسعف، من جراء غارات إسرائيلية على بلدات في الجنوب الخميس، وفق ما أحصته وزارة الصحة، ما رفع الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان منذ 2 مارس/آذار الماضي حتى اليوم الخميس إلى 2727 شهيداً و8438 مصاباً.
على صعيد المفاوضات، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لوكالة رويترز، الخميس، إنّ مسؤولين من لبنان وإسرائيل سيعقدون جولة جديدة من المحادثات في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين 14 و15 مايو/أيار. وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن السفير اللبناني السابق لدى واشنطن سيمون كرم سيترأس وفد بلاده في المحادثات المقبلة. وأوضحت المصادر نفسها أن الجانب اللبناني سيضغط خلال هذه الفترة من أجل وقف إطلاق النار بشكل كامل، مضيفة أن واشنطن أبدت تفهماً لضرورة التهدئة وخفض التصعيد.