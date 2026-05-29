لبنان | قصف عنيف وأوامر إخلاء قبيل محادثات واشنطن

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
29 مايو 2026   |  آخر تحديث: 09:53 (توقيت القدس)
وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على لبنان، إذ شنت الخميس غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، في ثاني ضربة إسرائيلية منذ سريان الهدنة، وذلك على الرغم من إقرار إسرائيل بوجود قيود على تنفيذ هجمات في العمق اللبناني مقابل حرية عمل في مناطق جنوب لبنان. ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تتجه فيه الأنظار إلى واشنطن حيث من المقرر أن تجرى محادثات بين وفدي لبنان وإسرائيل الجمعة.

وعلى الرغم من توسيع دائرة القصف، يؤكد لبنان مضيه بمسار التفاوض، والتمسّك بالحلول الدبلوماسية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على أراضيه. وفي هذا السياق، أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن "لا تراجع عن المفاوضات المباشرة، رغم كل ما يحصل من خرق للهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 إبريل/ نيسان الماضي"، وسط تعويل لبناني على نجاح الاجتماعات التي سيكرّر فيها وفد لبنان، بحسب المصادر، دعوته إلى ضرورة وقف كامل وشامل لإطلاق النار وتثبيت الهدنة.

من جانب آخر، تواصل إسرائيل فرض قيود أمنية في المناطق الشمالية تحسباً لعمليات من لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مستوطنات الشمال حتى مساء الأحد المقبل. وبموجب القرار، تستمر القيود الحالية على التجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل في الشمال، لتبقى مشروطة بمدى توفر الغرف المحصنة والملاجئ القريبة. وتشمل الإجراءات الممددة التعليم حيث تحظر الأنشطة التدريسية في المؤسسات التي تفتقر إلى مساحات آمنة ومحمية، وفق البيان. كما تشمل الإجراءات السماح بالدوام فقط في المنشآت التي يمكن للعاملين فيها الوصول إلى الملاجئ في الوقت المحدد. وتحظر الاجراءات مواصلة تقييد أعداد المتجمعين في الأماكن المفتوحة والمغلقة حسب تعليمات الدفاع المدني.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب في لبنان أولاً بأول..

10:13 AM

ريتا الجمّال

قصف مدفعي على مرتفعات علي الطاهر

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، اليوم الجمعة، مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان.

ريتا الجمّال

غارة إسرائيلية على حبوش

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة حبوش في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

غارات على النبطية الفوقا وشوكين وكفررمان

شن الطيران الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقا وشوكين وكفررمان في جنوب لبنان.

09:30 am

مسيرة إسرائيلية تقصف معروب في صور

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الجمعة بلدة معروب في قضاء صور، جنوبي لبنان.

حزب الله يستهدف تجمعاًَ لجيش الاحتلال في القنطرة

أعلن حزب الله استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساحة بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

أوامر إسرائيلية بإخلاء قرية عين قانا في النبطية فوراً

أصدر جيش الاحتلال أمراً لسكان قرية عين قانا في قضاء النبطية، جنوبي لبنان، بإخلاء منازلهم فوراً والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر إلى أراض مفتوحة.

19 عملية عسكرية لحزب الله الخميس

أعلن حزب الله، أمس الخميس، تنفيذ 19 عملية عسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجنوده وآلياته ومواقعه.

قصف إسرائيلي عنيف على بلدة دبين

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بتعرض بلدة دبين لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف، مشيرة إلى تسجيل سقوط أكثر من 100 قذيفة في البلدة.

إسرائيل تواصل فرض القيود الأمنية في مستوطنات الشمال

أعلن الجيش الإسرائيلي تمديد العمل بإجراءات الطوارئ والقيود الأمنية المفروضة على مناطق شمال إسرائيل حتى مساء الأحد المقبل.  وبموجب القرار، تستمر القيود الحالية على التجمعات والأنشطة التعليمية وأماكن العمل في بلدات الشمال، لتبقى مشروطة بمدى توفر الغرف المحصنة والملاجئ القريبة.

وتشمل الإجراءات الممددة التعليم حيث تحظر الأنشطة التدريسية في المؤسسات التي تفتقر إلى مساحات آمنة ومحمية، وفق البيان. كما تشمل الإجراءات السماح بالدوام فقط في المنشآت التي يمكن للعاملين فيها الوصول إلى الملاجئ في الوقت المحدد. وتحظر الاجراءات مواصلة تقييد أعداد المتجمعين في الأماكن المفتوحة والمغلقة حسب تعليمات الدفاع المدني.

ماكرون: الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان غير مبررة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إنه لا يوجد أي مبرر للهجمات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان داعياً إلى وقفها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، عقب مباحثاتهما في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس. وقال ماكرون إن فرنسا وإندونيسيا تعملان بشكل حثيث من أجل استقرار لبنان وسيادته. وأضاف أن البلدين يشاركان في قوات بعثة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، مؤكداً أن جنوداً فرنسيين وإندونيسيين فقدوا حياتهم أثناء أداء مهامهم في هذه القوة.

وأشار ماكرون إلى أن البلدين يواصلان التعبئة من أجل السلام، لافتاً إلى أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان تتم دون تمييز. وشدد على أنه "لا يوجد أي مبرر لهذه الهجمات"، واصفاً الوضع بأنه "لا يُحتمل وغير مقبول". وقال: "نكرر دعوتنا إلى وقف هذه الهجمات، وإعادة السلام، واستئناف المفاوضات، وبناء حل دائم". ولفت إلى أن أكثر من 3 آلاف شخص قتلوا في لبنان ونزح نحو مليون شخص.

حزب الله يحذر من تمهيد إسرائيلي لاستهداف سد القرعون في لبنان

حذر حزب الله من أن تكون مزاعم إسرائيل بشأن رصد تحركات لعناصره قرب سد القرعون في البقاع الغربي تمهيداً لاستهداف السد الأكبر في لبنان أو محيطه.

جاء ذلك رداً على بيان سابق للجيش الإسرائيلي ادعى فيه رصد عناصر من الحزب بمنطقة السد. وقال الحزب في بيان: "نحذر من أن تكون هذه الادعاءات والذرائع المفبركة تمهيداً لاعتداء إسرائيلي جديد يستهدف سد القرعون أو محيطه، أو يستهدف المنشآت المدنية والحيوية في لبنان". وأضاف: "نضع هذه التهديدات برسم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، التي باتت مطالبة بكسر صمتها إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وبناه التحتية".

وقال الحزب إن "ادعاء العدو حرصه على البنى التحتية اللبنانية وخيرات لبنان المائية والزراعية والكهربائية، وخوفه على الاقتصاد اللبناني، لن ينطلي على أحد". وتابع أن "سعيه لتحميل المقاومة مسؤولية الأزمات التي تسبب بها الاحتلال نفسه وعدوانه المستمر بدعم أميركي مفتوح ومباشر، ومحاولة تصوير المقاومة كأنها تعمل ضد المصلحة الوطنية اللبنانية، يندرجان في سياق التحريض الداخلي وإثارة الفتنة بين اللبنانيين".

ودعا الحزب الدولة اللبنانية إلى "دق جرس الإنذار وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، والتحرك الفوري على المستويات الدبلوماسية والقانونية والإعلامية كافة، وتقديم شكوى عاجلة إلى الجهات الدولية".

أبرز الأحداث يوم الخميس | 28 مايو

  • كتلة حزب الله النيابية: السلطة تصرّ على مواصلة تنازلها

  • جيش الاحتلال يقرّ بوجود قيود على مهاجمة العمق اللبناني

  • سلام: لا شيء يمكن أن يبرر الاعتداءات على صور والنبطية

  • وزير الخارجية اللبناني يجري اتصالات لوقف الاعتداءات على صور

  • غارة تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

  • الاحتلال يعلن مهاجمة 135 موقعاً لحزب الله

