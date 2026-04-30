لبنان | غارات على بلدات عدة بعد نسف محطة مياه ومنتجع سياحي

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
العربي الجديد

العربي الجديد
30 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 13:11 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان بوتيرة متصاعدة، إذ ارتفع عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية إلى 42 شهيداً، رغم المزاعم الإسرائيلية المتكررة بالالتزام بالتهدئة تحت ضغط أميركي. ويأتي ذلك بالتزامن مع مفاوضات مباشرة تجريها إسرائيل مع لبنان، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جمعهما الأربعاء، تقييد سقفها الزمني بما لا يتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها، في حال عدم تحقيق نتائج ضمن هذا الإطار، ستطلب السماح لها "بالعودة إلى الخطة الأصلية للمعركة"، في ظل تقديرات إسرائيلية بأن استمرار "العمليات المقيدة" لفترة طويلة يؤدي إلى تآكل الردع ويضر بسكان المستوطنات الشمالية والجاهزية العملياتية.

في غضون ذلك، أجرى رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير جولة ميدانية في محيط بلدة الطيبة جنوبي لبنان، أكد خلالها أن الجيش يتمسك بما يسمى "الخط الأصفر"، وفق ما حدده المستوى السياسي. وقال زامير إن "المهمة التي كلفنا بها المستوى السياسي هي التمركز على هذا الخط لمنع إطلاق نار مباشر على المستوطنات. لقد حققنا ذلك، وهذا هو الخط الذي نوجد عليه". وأضاف: "قد نُطالب بالبقاء عليه، لن نتحمل هجمات أو إطلاق نار على مستوطناتنا، ولن نغادر حتى يتم ضمان أمن مستوطنات الشمال على المدى الطويل". وأكد زامير أن جيش الاحتلال يواصل القتال ويعمل على تعميق ما سماها إنجازاته العملياتية وحماية قواته، قائلاً: "في جبهة القتال لا يوجد وقف لإطلاق النار، فأنتم تواصلون القتال، وتزيلون التهديدات المباشرة وغير المباشرة عن مستوطنات الشمال".

ميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية وعمليات النسف في جنوب لبنان. فقد أسفرت غارة على قرية باتوليه عن وقوع إصابات، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة الحنية، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل في أحراج الطيري ورشاف، بالتزامن مع غارات جوية طاولت بلدتي تولين والجميجمة، إضافة إلى قصف متواصل استهدف بلدات صفد البطيخ، وزبقين، وجبال البطم، وقبريخا، وخربة سلم. وفي مدينة بنت جبيل، نفذ جيش الاحتلال تفجيرات واسعة طاولت منازل وبنى تحتية في منطقة خلة المشتى، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان. كما دمرت غارة إسرائيلية منزلاً تراثياً يزيد عمره على مئة عام في بلدة النبطية الفوقا، في سياق متواصل من استهداف المعالم التراثية في لبنان، شمل مناطق محيطة بقلعة بعلبك ومباني تاريخية أخرى. في المقابل، أعلن حزب الله استهداف دبابة من طراز "ميركافا" قرب بلدة بيت ليف باستخدام مسيّرة انقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابة مباشرة. كما أعلن استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال وجنوده في بلدة البياضة بمسيّرتين انقضاضيتين، إلى جانب استهداف دبابتين من طراز "ميركافا" قرب بلدة القنطرة بالطريقة ذاتها، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة.

غارتان في كفرا وكفر رمان جنوب لبنان

تعرضت بلدة كفرا في الجنوب اللبناني لغارة جوية إسرائيلية، فيما استهدفت غارة أخرى أطراف بلدة كفر رمان.

عون يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل ويندد باستهداف المدنيين

شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، على ضرورة الضغط على إسرائيل لاحترام القوانين والاتفاقيات الدولية والكف عن استهداف المدنيين والمسعفين والدفاع المدني والهيئات الإنسانية الصحية والإغاثية، مشيرًا إلى تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بحق اللبنانيين في الجنوب، بما في ذلك هدم المنازل وأماكن العبادة، على رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. وأضاف عون "الاعتداءات الإسرائيلية لا تستثني المسعفين والمتطوعين الذين سقط منهم حتى الآن نحو 17 مسعفاً من الصليب الأحمر اللبناني وهيئات إنسانية أخرى فضلاً عن استهداف الإعلاميين".

وبشأن الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، قال جدد عون دعوته إلى مساعدة لبنان في معرفة مصيرهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالتواصل معهم والاطمئنان عن صحتهم وطمأنة ذويهم والدولة اللبنانية.

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
ضباط وجنود إسرائيليون: نغرق في الوحل اللبناني ووضع الجيش سيئ

يقول ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يشاركون في العدوان على لبنان، في نقاشات مغلقة، إن تعليمات المستوى السياسي، في إطار وقف إطلاق النار، تجعل من الصعب عليهم إحباط التهديدات في المنطقة، بما في ذلك استهداف منصّات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، وهناك من يرى أن إسرائيل تغرق في وحل لبنان، ويتحدثون عن أوجه مشابهة للوضع في قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل: 

جنود من جيش الاحتلال على حدود لبنان / 17 إبريل 2026 (Getty)
بري يطالب بلجنة تقصي حقائق دولية حول جرائم إسرائيل

شدد رئيس البرلمان نبيه بري على ضرورة العمل على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها بشكل فوري، والإسراع بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال تنفيذها. وقال عون لمناسبة عيد العمال "يجب أن يكون هذا اليوم دعوة وطنية مفتوحة للدولة بكل سلطاتها وللمجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والعدلية للتحرك لإلزام إسرائيل وقف عدوانها فوراً قبل أي شيء آخر، والإسراع لتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها وتوثيقها بالصوت والصورة على نحو ممنهج بحق العمال وأماكن عملهم، لا سيما المزارعين منهم في المناطق الحدودية الجنوبية وجنوب نهر الليطاني".

حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة في النبطية

أعلن حزب الله إسقاط طائرة مسيّرة، تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، من نوع "هرمز 450 - زیك"، في أجواء مدينة النبطية، بصاروخ أرض جو، إضافة إلى استهداف مدفع 155 ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين بمحلّقة انقضاضيّة.

استهداف دراجة نارية في صريفا وقصف على كونين وفرون

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة استهدفت دراجة نارية في بلدة صريفا بقضاء صور، فيما استهدف قصف آخر بلدتي كونين وفرون جنوبي لبنان.

غارات إسرائيلية على بلدات عدة في النبطية

استهدفت غارات إسرائيلية عدة بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة. وبحسب مراسلة "العربي الجديد"، فإن الغارات طاولت بلدات: تول وحاروف وعدشيت وجبشيت.

أسوشييتد برس

مسيّرة من لبنان تحرق مركبة في الجليل الغربي

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن مسيّرة أُطلقت من لبنان، سقطت في الجليل الغربي، ما أسفر عن اشتعال النيران في إحدى المركبات.

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
مسيّرات حزب الله كابوس لإسرائيل داخل لبنان

منذ دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في لبنان منتصف ليل 16 ـ 17 إبريل/نيسان الحالي، تنتهك إسرائيل الهدنة على نحو يومي وتصاعدي مرتكبة مزيداً من المجازر والتهجير إلى جانب عمليات النسف والتدمير. وإذا كان حزب الله قد التزم عقب وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 باتفاق التهدئة ولم يسجل له أي رد، فإنه هذه المرة بدا غير مستعد لتكرار التجربة. أدخل حزب الله إلى الميدان على نحو خاص، المُسيّرات الانقضاضية الموجَّهة عبر الألياف الضوئية لاستهداف تجمّعات جنود الاحتلال والدبابات ومرابض المدفعية الإسرائيلية، وذلك رداً على الاعتداءات المستمرّة، ولمواجهة محاولات إسرائيل تثبيت مواقعها جنوباً في إطار مخططها لفرض منطقة عازلة خالية من السكّان، لتتحوّل مسيّرات حزب الله إلى كابوس لإسرائيل نظراً لما تشكّله من "تحدٍّ عملياتي كبير" لا يعرف الاحتلال بعد كيف يواجهه، لا سيما أن المسيّرات سلاح رخيص الثمن، بالغ الفتك، يصعب اعتراضه، وتستحيل حماية الأفراد منه، ويتيح للحزب إعادة صياغة قواعد الاشتباك في الجنوب.

نسف منتجع سياحي وتحليق مسيّر فوق صور

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، على نسف منتجع البياض السياحي، فيما حلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فجراً فوق منطقة صور.

تدمير محطة مياه جنوبي لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارة إسرائيلية استهدفت محطة مياه في بلدة باتوليه بالجنوب اللبناني، ما أدى إلى تدميرها وتوقف ضخ المياه عن السكان.

استئناف البحث عن مفقودين في بلدة جويا بعد غارة إسرائيلية

استأنفت فرق الدفاع المدني اللبناني، صباح الخميس، أعمال البحث عن مفقودين في بلدة جويا عقب غارة إسرائيلية أوقعت 5 شهداء، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.

تحليق منخفض لطيران الاحتلال في أجواء جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان.

إسرائيل تطلب تقييد الفترة الزمنية للمفاوضات مع لبنان

طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي جمعهما الأربعاء، تحديد سقف زمني للمفاوضات المباشرة مع لبنان لا يتجاوز أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفق ما أفادت القناة 12 العبرية. وأشار التقرير إلى أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها، في حال عدم تحقيق نتائج ضمن هذا الإطار، ستطلب السماح لها "بالعودة إلى الخطة الأصلية للمعركة".

آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء

42 شهيداً في لبنان خلال الـ24 ساعة الأخيرة
حزب الله يستهدف 3 دبابات في بيت ليف والقنطرة والبياضة
عمليات نسف واسعة في بنت جبيل
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة أُطلقت من لبنان باتجاه أفيفيم
إصابة جندي إسرائيلي بهجوم مسيّرة في جنوب لبنان
 

المزيد في سياسة
ناشطو أسطول الصمود عقب اعتراض مراكبهم، 30 إبريل 2026 (رويترز)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الاحتلال يبرر قرصنة "أسطول الصمود": خطة لفرض حصار علينا

زيلينسكي في مؤتمر صحافي في فيلنيوس، 25 يناير 2026 (الأناضول)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

زيلينسكي يطلب من واشنطن معلومات بشأن مقترح الهدنة الروسي

عقب مهاجمة مسيّرات قاعدة عسكرية في أربيل، 9 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

الداخلية العراقية تتجه لتحصين منشآتها بمنظومات مضادة للمسيرات