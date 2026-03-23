لبنان | غارات على بلدات الجنوب وحزب الله يقصف مستوطنات حدودية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان جوًا وبرًا، وذلك عبر شن غارات متواصلة بالتزامن مع التوغل البري في الجنوب وسط معارك مع حزب الله الذي يرد بقصف صاروخي مستمر على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية وصولا إلى عمق إسرائيل.
وتتعرض بلدات الجنوب اللبناني لقصف إسرائيلي على مدار الساعة، آخرها غارات استهدفت بلدات الريحان وسحمر والشهابية، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى توسيع نطاق تدمير البنى التحتية والمدنية، مستهدفا كذلك الجسور التي تربط مناطق شمال نهر الليطاني بجنوبه.
وهدد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير أمس الأحد بأن جيشه مستعد لعملية عسكرية طويلة دفاعيا وهجوميا أيضا. وأضاف "الحرب ضد حزب الله بدأت الآن ومع انتهاء الحرب في إيران سيبقى الحزب وحيدا ومعزولا".
أدناه متابعة مباشرة لتطورات العدوان على لبنان لحظة بلحظة..