لبنان | غارات على بلدات الجنوب وحزب الله يقصف مستوطنات حدودية

بيروت

العربي الجديد

23 مارس 2026
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان جوًا وبرًا، وذلك عبر شن غارات متواصلة بالتزامن مع التوغل البري في الجنوب وسط معارك مع حزب الله الذي يرد بقصف صاروخي مستمر على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية وصولا إلى عمق إسرائيل.

وتتعرض بلدات الجنوب اللبناني لقصف إسرائيلي على مدار الساعة، آخرها غارات استهدفت بلدات الريحان وسحمر والشهابية، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى توسيع نطاق تدمير البنى التحتية والمدنية، مستهدفا كذلك الجسور التي تربط مناطق شمال نهر الليطاني بجنوبه.

وهدد رئيس أركان جيش الاحتلال  إيال زامير أمس الأحد بأن جيشه مستعد لعملية عسكرية طويلة دفاعيا وهجوميا أيضا. وأضاف "الحرب ضد حزب الله بدأت الآن ومع انتهاء الحرب في إيران سيبقى الحزب وحيدا ومعزولا".

أدناه متابعة مباشرة لتطورات العدوان على لبنان لحظة بلحظة..

12:43 am

زهير هواري

زهير هواري
بيروت

تقول الإحصائيات إنّ عدد النازحين اللبنانيين بات يتجاوز مليون نسمة، حتى إنه لم يعد هناك متسع للمزيد في المناطق التي يظن المهجرون أنها آمنة. هذا مع العلم أن التهجير لم يقتصر على المواطنين اللبنانيين، إذ تجاوزهم إلى الفلسطينيين في مخيمات مدينة صور الساحلية وتجمعاتها.

المزيد من التفاصيل عبر هذا الرابط:

عائلة لبنانية نازحة، بيروت، 10 مارس 2026 (توفيق رميتي/فرانس برس)
موسم التهجير شمالاً... حرب إسرائيل لتفكيك المجتمع اللبناني

12:34 am

العربي الجديد

بيروت
استهداف "كريات شمونة" بصلية صاروخية

أعلن حزب الله عن قصفه مستوطنة "كريات شمونة" الحدودية مع لبنان، بصلية صاروخية.

12:31 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن عن تنفيذ 60 عملية الأحد

أعلن حزب الله عن تنفيذ 60 عملية طيلة يوم الأحد، تنوعت بين قصف لمواقع الاحتلال ومستوطناته الحدودية، إضافة إلى عمليات تصدي لتوغل جيشه في جنوب لبنان.

12:30 am

العربي الجديد

بيروت
غارات على الشهابية وسحمر والريحان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة غارات على بلدات الريحان والشهابية وسحمر جنوبي لبنان.

12:05 am

العربي الجديد

بيروت
أبرز تطورات أمس الأحد

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنزيد من هجماتنا ضد لبنان

  • زامير: مستعدون لعملية عسكرية طويلة في لبنان

  • الاحتلال يفجر منازل في بلدة الطيبة جنوبي لبنان

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جسر القاسمية في لبنان

  • لبنان يعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 1024

استهداف مركبات في مسغاف عام بصاروخ من لبنان، 22 مارس 2026 (الإسعاف الإسرائيلي)
لبنان | قتيل إسرائيلي في الجليل وجيش الاحتلال يبدأ غارات واسعة

زهير هواري
العربي الجديد
روبرت مولر في الكونغرس، 14 يوليو 2019 (شيب سموديفيلا/ Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب يشمت بوفاة روبرت مولر: انتقام رمزي من قائد "مطاردة الساحرات"

قالن يصل إلى قصر سيراجان في إسطنبول، 23 يوليو 2025(Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

رئيس الاستخبارات التركي يلتقي وفد حماس في إسطنبول

زيلينسكي خلال اجتماع في كييف، 3 مارس 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

انتهاء محادثات حول أوكرانيا في فلوريدا ومؤشرات على تبادل جديد للأسرى