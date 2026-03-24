لبنان | غارات على الضاحية وسط اشتباكات في بلدات الجنوب

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
24 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:15 (توقيت القدس)
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية وبلدات في جنوب لبنان من بينها البياضة والخيام وسلعا، وسط تحليق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت، فيما يواصل حزب الله استهداف المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود بصليات صاروخية.

وجدّد الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنذاره إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في حارة حريك والغبيري والحدث والليلكي وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح، وذلك قبل شن 7 غارات على المنطقة، وواصل طيران الاحتلال قصف الجسور التي تربط شمال نهر الليطاني بجنوبه.

في غضون ذلك، تتواصل المعارك البرية بين جيش الاحتلال ومقاتلي حزب الله في عدد من البلدات الجنوبية، إذ يستهدف الحزب باستمرار تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائق صاروخية، معلناً تحقيق إصابات مباشرة.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...

01:13 am

إنذار بالإخلاء إلى سكان البرغلية والرشيدية في صور

وجه جيش الاحتلال إنذاراً إلى سكان البرغلية والرشيدية في قضاء صور جنوبي لبنان يأمرهم بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

01:02 am

حزب الله يستهدف تجمعا في مارون الراس وثكنة في نهاريا

أعلن حزب الله عن استهدافه تجمّعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة. كما أعلن الحزب عن استهدافه ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.

01:01 am

غارة سابعة على الضاحية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة سابعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:46 am

ماكرون: نبذل جهوداً لوقف القصف وعمليات إسرائيل البرية

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي قدّمناها في الأسبوع الأخير وسنواصل تقديمها للنازحين".

وأكد ماكرون، مساء الاثنين، بذل الجهود من أجل وقف القصف والعمليات البرية الإسرائيلية واستعادة لبنان وحدة أراضيه، مشدداً على رفضه منطق الاحتلال، الذي وفق تعبيره لا يوفّر الأمن لأحد.

وجاء تصريح ماكرون في خلال افتتاح معرض مخصّص لمدينة جبيل الأثرية في معهد العالم العربي في باريس، بحضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة. وقال ماكرون إنّ الاحتفال بجبيل في هذا الوقت يذكّرنا بأن لبنان أعظم من مجرد دولة، وبأهمية ثقافته بالنسبة إلينا، مضيفاً: "نأمل ونسعى جاهدين لتحقيق السلام، جنباً إلى جنب مع جميع اللبنانيين".

12:31 am

غارات على الخيام وسلعا والبياضة

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الأخيرة غارات على بلدات الخيام والبياضة وسلعا جنوبي لبنان.

12:30 am

طيران الاحتلال يحلق فوق بيروت وجبل لبنان

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنّ الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق بيروت وجبل لبنان على علو منخفض.

12:28 am

6 غارات على الضاحية

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، 6 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:25 am

حزب الله يعلن تنفيذ 54 عملية ضد تجمعات الاحتلال ومستوطناته

أصدر حزب الله 54 بياناً عسكرياً، يوم الاثنين، حول عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد جيش الاحتلال ومستوطناته.

12:03 am

أبرز تطورات أمس الاثنين

  • الاحتلال يجدّد إنذاره إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت

  • إصابات في كريات شمونة نتيجة صواريخ أُطلقت من لبنان

  • غارة إسرائيلية تستهدف جسر الدلافة

  • جيش الاحتلال يستهدف بلدات جنوبية بالقذائف الفوسفورية

  • حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود لجيش الاحتلال جنوبي لبنان

  • غارة على الطريق الفرعي بمحاذاة جسر القاسمية

  • جيش الاحتلال: نواصل عملياتنا البرية لتعزيز خط الدفاع الأمامي
لبنان | شهداء ومصابون في الجنوب والاحتلال يواصل نسف الجسور

بعض الدمار إثر سقوط صاروخ إيراني في عراد، 22 مارس 2026 (مصطفى الخاروف/ الأناضول)
الحرب في المنطقة | سقوط رؤوس انشطارية في نهاريا ونيشر

عراقجي يجري اتصالات مكثفة لبحث تطورات الحرب وأمن الملاحة

رحيل ليونيل جوسبان.. أحد أبرز وجوه اليسار الفرنسي في العقود الأخيرة