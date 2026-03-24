لبنان | غارات على الضاحية وسط اشتباكات في بلدات الجنوب

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على الضاحية الجنوبية وبلدات في جنوب لبنان من بينها البياضة والخيام وسلعا، وسط تحليق على علو منخفض فوق العاصمة بيروت، فيما يواصل حزب الله استهداف المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود بصليات صاروخية.
وجدّد الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنذاره إلى سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في حارة حريك والغبيري والحدث والليلكي وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح، وذلك قبل شن 7 غارات على المنطقة، وواصل طيران الاحتلال قصف الجسور التي تربط شمال نهر الليطاني بجنوبه.
في غضون ذلك، تتواصل المعارك البرية بين جيش الاحتلال ومقاتلي حزب الله في عدد من البلدات الجنوبية، إذ يستهدف الحزب باستمرار تجمعات لآليات وجنود الاحتلال بقذائق صاروخية، معلناً تحقيق إصابات مباشرة.
وجه جيش الاحتلال إنذاراً إلى سكان البرغلية والرشيدية في قضاء صور جنوبي لبنان يأمرهم بإخلاء منازلهم فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.
أعلن حزب الله عن استهدافه تجمّعًا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيليّ في حي الزهور في بلدة مارون الراس بقذائف المدفعيّة. كما أعلن الحزب عن استهدافه ثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة سابعة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "وقوف فرنسا إلى جانب لبنان في هذه المرحلة، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي قدّمناها في الأسبوع الأخير وسنواصل تقديمها للنازحين".
وأكد ماكرون، مساء الاثنين، بذل الجهود من أجل وقف القصف والعمليات البرية الإسرائيلية واستعادة لبنان وحدة أراضيه، مشدداً على رفضه منطق الاحتلال، الذي وفق تعبيره لا يوفّر الأمن لأحد.
وجاء تصريح ماكرون في خلال افتتاح معرض مخصّص لمدينة جبيل الأثرية في معهد العالم العربي في باريس، بحضور وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة. وقال ماكرون إنّ الاحتفال بجبيل في هذا الوقت يذكّرنا بأن لبنان أعظم من مجرد دولة، وبأهمية ثقافته بالنسبة إلينا، مضيفاً: "نأمل ونسعى جاهدين لتحقيق السلام، جنباً إلى جنب مع جميع اللبنانيين".
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات القليلة الأخيرة غارات على بلدات الخيام والبياضة وسلعا جنوبي لبنان.
قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إنّ الطيران الإسرائيلي يحلق بكثافة فوق بيروت وجبل لبنان على علو منخفض.
شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، 6 غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
أصدر حزب الله 54 بياناً عسكرياً، يوم الاثنين، حول عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال عند الحدود اللبنانية وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد جيش الاحتلال ومستوطناته.
