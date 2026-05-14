لبنان | غارات على البقاع والجنوب وإصابة إسرائيليين بقصف لحزب الله

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
القدس المحتلة

العربي الجديد

العربي الجديد
14 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:33 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وسط تصعيد ميداني واسع في الجنوب، بالتوازي مع تحركات سياسية ودبلوماسية تقول واشنطن إن هدفها محاولة إنقاذ الهدنة والانتقال إلى مراحل أخرى من التفاهمات، في وقت تؤكد فيه تل أبيب تمسكها بمواصلة عدوانها تحت ذريعة إحباط تهديدات حزب الله. وفي هذا السياق، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الولايات المتحدة الأميركية تستضيف، اليوم الخميس، الجولة الثالثة من المحادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، والتي وُصفت بأنها "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية".

ميدانياً، واصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته المكثفة، الأربعاء، على بلدات جنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. وقال إن مقاتليه "كمنوا لقوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التقدّم من بلدة رشاف باتجاه محيط بلدة حدّاثا، وعند وصولها إلى نقطة الكمين فجّروا عبوة ناسفة بالقوة المتقدمة، واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية". كما أعلن في بيانات متتالية عن استهداف دبابة "ميركافا" لجيش الاحتلال في بلدة عيناتا بواسطة "محلّقة انقضاضية"، وموقع "بلاط" المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية، إضافة إلى استهداف تجمع لجنود وآليات جيش الاحتلال في محيط مجمع "موسى عباس" بمدينة بنت جبيل، وآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة رشاف، وجرافة عسكرية من نوع "D9" عند منطقة خلّة الراج في بلدة دير سريان، باستخدام "محلّقات انقضاضية".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول:

2:31 PM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
السفير الإسرائيلي في واشنطن يكشف تفاصيل عرض مُقدّم للبنان

كشف السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئل لايتر، لموقع "والاه" العبري، عن مقترح إسرائيلي للبنان، بشأن نزع سلاح حزب الله، وتفاصيل أخرى حول الصلة المباشرة بين الملف اللبناني والمفاوضات مع إيران، وما وصفه بأنه "نضال مشترك بين إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة ضد حزب الله". وقال لايتر، الذي تحدّث للموقع، على هامش جولة جديدة من المفاوضات، اليوم الخميس وغداً الجمعة، بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بوساطة أميركية، إنّ "ثمة تطلّعاً لوقف إطلاق النار، لكننا سنحمي جنودنا ومواطنينا في كل الظروف، ولن نوافق بأي حال من الأحوال على التوقّف والسماح لحزب الله بإعادة التسلّح".

لايتر خلال جولة محادثات في واشنطن، 23 إبريل 2026 (مانديل نغان/ فرانس برس)
01:43 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود الاحتلال ودبابة بالبيّاضة

أعلن حزب الله في بيان، عن استهداف تجمّع وجنود لجيش الاحتلال في بلدة البيّاضة جنوبيّ لبنان، بقذائف المدفعيّة وصلية صاروخيّة. كما أعلن الحزب في بيان آخر عن استهداف دبّابة ميركافا أثناء تحرّكها في بلدة البياضة بصاروخ موجه، مشيراً إلى "تحقيق إصابة مؤكدة".

01:34 pm

بيروت
شهيدان في الغارة على بلدة صريفا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستشهاد شخصين في الغارة الإسرائيلية على مشروع عزالدين السكني في بلدة صريفا جنوبيّ لبنان، مشيرة إلى تدمير المشروع بالكامل.

01:28 pm

بيروت
بري: نجاح المفاوضات المباشرة مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار

اعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن نجاح المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل المرتقبة اليوم في واشنطن، مرتبط بوقف حقيقي لإطلاق النار. وقال بري، في حديث لـصحيفة "الديار" اللبنانية نشرته اليوم الخميس، "المفاوضات تبدأ اليوم الساعة التاسعة بتوقيت واشنطن، وإذا لم يتحقق وقف إطلاق نار حقيقي يعني خَرِب كل شيء".

وعن سقف المفاوضات وما يمكن للبنان أن يقبل به قال بري "لا نقبل بأقل من انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، ثم إعادة الإعمار، وانتشار الجيش اللبناني، وعودة الأهالي". وعن رؤيته للحل، قال بري إن "لبنان لا يستطيع الخروج من أزمته الحالية من دون مظلة إقليمية ودولية تساعد على تثبيت الاستقرار"، معتبراً أن البلاد "تحتاج إلى مظلة إقليمية، وبالأخص إلى تفاهم أو اتفاق سعودي ـ إيراني حول لبنان تحت مظلة أميركية".

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت هذه المظلة الإقليمية المطلوبة قد تستوجب تعديلاً حكومياً أو تغييراً في تركيبة السلطة التنفيذية، كشف بري عن أنه "تداول هذا الأمر خلال لقائه مع رئيس الحكومة نواف سلام". وأوضح أن رئيس الحكومة اعتبر أن "الموضوع وُضع على الرف، وليس الوقت مناسبا للتعديل الحكومي"، مشيراً إلى أنه "وافق على هذا التقدير". ولفت بري إلى أن "كل ما ارتكبته إسرائيل من عدوان ودمار وجرائم بحق لبنان والجنوبيين يتم توثيقه"، مؤكداً أن لبنان "سيتجه إلى مقاضاة إسرائيل على ما ارتكبته من اعتداءات وجرائم".

وعن الكلام المتعلق بإمكانية حصول لقاء بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس الجمهورية جوزاف عون، قال بري إن "ما لديه من معطيات يفيد بأن هذا الموضوع غير وارد لدى الرئيس عون".

01:21 pm

بيروت
سلسلة غارات على البقاع وجنوب لبنان

شنّ طيران الاحتلال سلسلة من الغارات على بلدات وقرى في البقاع شرقي لبنان وفي الجنوب. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة عين التينة في البقاع الغربي، بالتزامن مع غارة أخرى على بلدة لبّايا.

وفي الجنوب، تعرضت بلدة الزرارية بقضاء صيدا إلى غارة إسرائيلية، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل وبلدة كفرصير جنوبيّ لبنان.

11:58 AM

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إصابة إسرائيليين بقصف لحزب الله في رأس الناقوة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة عدة أشخاص جراء مسيّرة أطلقها حزب الله نحو إسرائيل. من جانبه، أعلن مستشفى نهاريا عن استقبال ثلاثة مصابين جراح اثنين منهم خطيرة جراء سقوط مسيّرة في رأس الناقورة.

11:56 am

بيروت
حزب الله: لن نوقف العمليات طالما أن اعتداءات الاحتلال مستمرة

ذكرت مصادر نيابية في حزب الله لـ"العربي الجديد" أن الحزب لن يوقف عملياته العسكرية طالما أن الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة. وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن حزب الله "سبق أن التزم بالهدنة التي أعلنت أول مرة وأوقف عملياته لكن إسرائيل واصلت اعتداءاتها وتصعيدها، ما دفعنا إلى استئناف عملياتنا في إطار الردّ والدفاع".

وأوضحت المصادر ذاتها، أن "ما يحصل اليوم يؤكد أن كل الضمانات أكذوبة وإسرائيل تعتدي أينما كان وعلى الدولة اللبنانية أن تنظر إلى ما يحدث وتنسحب من المفاوضات المباشرة". كما لفتت إلى أن ملف السلاح "شأن لبناني ويُحلّ في الداخل اللبناني ولن نقبل بالعودة إلى ما قبل 2 مارس".

11:25 am

بيروت
نزوح من قرى هدد الاحتلال بقصفها في البقاع الغربي

تشهد القرى التي هددها جيش الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي شرقي لبنان حركة نزوح. وجاء ذلك بعد أن أصدر جيش الاحتلال، أوامر بإخلاء ثماني بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان تمهيداً لقصفها.

11:23 am

بيروت
حزب الله يستهدف قوة ودبابة إسرائيليتين في جنوب لبنان

أعلن حزب الله فجراً عن استهداف دبّابة ميركافا في تل نحاس في أطراف بلدة كفركلا جنوب لبنان بصاروخ موجه، مشيراً إلى "تحقيق إصابة مؤكّدة، ومشاهدة الدّبّابة تحترِق". كما أعلن الحزب في بيان ثانٍ، عن استهداف قوّة إسرائيليّة تتحرّك من بلدة البيّاضة باتّجاه بلدة النّاقورة بصليةٍ صاروخيّة.

11:22 am

بيروت
الاحتلال يستهدف دراجة نارية في بلدة تفاحتا

استهدف طيران الاحتلال، صباح اليوم، دراجة نارية في بلدة تفاحتا جنوبي لبنان. كما تعرَض منزل في حي المشاع إلى غارة إسرائيلية.

11:05 am

بيروت
جيش الاحتلال: نهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس أنه بدأ بمهاجمة عدد من المناطق في جنوب لبنان بزعم أنها بنى تحتية تابعة لحزب الله.

10:58 am

بيروت
تحليق طيران مسيّر فوق بيروت وضواحيها

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأن الطيران المسيّر التابع للاحتلال يحلق فوق العاصمة بيروت وضواحيها.

10:16 am

بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة كفرا

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، غارة على بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبيّ لبنان، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. وكانت بلدتا مجدل سلم والصوانة في قضاء مرجعيون، تعرضتا لغارتين بعد منتصف الليل، بالتزامن مع قصف مدفعي طاول بلدات برعشيت، فرون، الغندورية وشقرا بقضاء بنت جبيل.

10:00 am

بيروت

بيروت
جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

تستضيف واشنطن اليوم الخميس، الجولة الثالثة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان، فيما وُصف إسرائيلياً بأنه "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية".

09:57 am

رويترز

رويترز
أوامر إسرائيلية بإخلاء 8 قرى وبلدات في البقاع وجنوب لبنان

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، أوامر بإخلاء ثماني بلدات وقرى في منطقتي سهل البقاع وجنوب لبنان تمهيداً لقصفها.

12:55 AM

ريتا الجمّال

بيروت
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت عدداً من بلدات جنوب لبنان. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، إن غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدتان، إضافة إلى إصابة 12 آخرين بجروح. وأضاف البيان أن غارة أخرى استهدفت بلدة حاروف أدت إلى استشهاد طفل وإصابة 5 أشخاص بجروح. وفي بلدة رومين، أسفرت غارة إسرائيلية عن استشهاد 3 أشخاص، بينهم طفلان، وإصابة شخص آخر بجروح. كما أدت غارة إسرائيلية على بلدة زبقين في قضاء صور إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، بينهم 4 سيدات، وفق البيان ذاته.

12:44 am

القدس المحتلة
محادثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن الولايات المتحدة الأميركية ستستضيف، اليوم الخميس، محادثات بين الوفدين الإسرائيلي واللبناني، وُصفت بأنها "بداية النقاشات حول القضايا الخلافية". وبحسب الصحيفة، يشارك للمرة الأولى في هذه الجولة مسؤولون كبار من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية.

12:31 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الأربعاء

6 شهداء بمجزرة في عربصاليم

شهداء بغارات على رومين والنبطية الفوقا

تدمير 61,056 وحدة سكنية في لبنان منذ 2 مارس حتى 8 مايو

وزير خارجية إيطاليا: الهجمات على جنوب لبنان غير مقبولة

حزب الله يعلن استهدافات لمواقع إسرائيلية
 

