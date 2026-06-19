لبنان | غارات شرقاً بعد ليلة دامية في الجنوب ومقتل 4 جنود إسرائيليين

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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19 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:40 (توقيت القدس)
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عاش جنوب لبنان ليلة دامية شهدت قصفاً إسرائيلياً عنيفاً أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في مختلف المناطق المستهدفة. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية أسفرت عن وقوع 18 شهيداً و33 جريحاً، مشيرة إلى عدم تمكن الطواقم من إخلاء الضحايا بفعل الغارات، في حين قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة الدوير في محافظة النبطية، ما أسفر عن وقوع سبعة شهداء. إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن أربعة جنود قُتلوا في منطقة كفر تبنيت في جنوب لبنان الليلة الماضية، بينهم ضابط بدرجة مقدم، هو قائد الكتيبة 52 في سلاح المدرعات، فيما أعلن حزب الله، فجر اليوم الجمعة، تدمير ثلاث دبابات خلال الاشتباك مع قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، جنوبي لبنان، وذلك بعد يوم من تصديه لقوة أخرى حاولت التوغل في بلدة كفرتبنيت. 

كما أغارت طائرات الاحتلال على منطقة عين بورضاي في بعلبك شرقي لبنان. والغارة الإسرائيلية هي الأولى في شرق لبنان منذ الاتفاق الأميركي الإيراني، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس. وتشهد الساحة اللبنانية زخماً سياسياً في أعقاب توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني وتضمين لبنان في وقف إطلاق النار، وذلك على الرغم من عدم التزام إسرائيل بالاتفاق وإصرارها على مواصلة الاعتداءات، مع إبقاء احتلالها مساحة واسعة من الجنوب اللبناني. وفي هذا السياق، تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضغوطاً دولية للانسحاب والالتزام بالاتفاق لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، فيما تزداد مواقفها عزلة حتى مع حليفها الأقرب واشنطن. وفي تجاهل لبنود مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الجيش لن ينسحب مما سمّاه "الشريط الأمني" في جنوب لبنان.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير مقرّب من نتنياهو لـ"رويترز"، أمس الخميس، إنّ إسرائيل "تجري مفاوضات صعبة" مع الولايات المتحدة بشأن استمرار نشر قواتها في جنوب لبنان. وأضاف المسؤول أن إسرائيل لا تنوي التراجع عن مواقفها. ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر إسرائيلية قولها إن الإدارة الأميركية أوضحت خلال الأسابيع الأخيرة أنها تتوقع من إسرائيل إظهار مرونة أكبر في الملف اللبناني، لا سيما في ما يتعلق باستمرار انتشار قواتها في عدد من النقاط داخل جنوب لبنان. وترجح إسرائيل عدم نضوج مذكّرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران الخميس إلى اتفاق ناجز، وانهيارها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن إسرائيل تستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يدفع باتجاه إبقاء سيطرة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى نوفمبر على الأقل، وهو موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الذي قد يشكل نافذة لفرصة جديدة تستطيع فيها تل أبيب التحرّك مجدداً في الملف الإيراني.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

01:24 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية دوار كفررمان بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

01:22 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد مسعف من كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة حبوش

استشهد المسعف قاسم محمد روماني في بلدة حبوش جنوبي لبنان. ونعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية المسعف  روماني، وقالت إنه "استشهد أثناء قيامه بواجبه الانساني في بلدته حبوش اليوم الجمعة".

01:20 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حركة نزوح في بعض المناطق جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن بعض المناطق في جنوبي لبنان شهدت حركة نزوح في ظل تصعيد الاحتلال اعتداءاته.

01:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
السفير المصري في بيروت يبحث مع عون آخر التطورات

بحث السفير المصري لدى لبنان علاء موسى مع الرئيس جوزاف عون اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والجولة المقبلة من المفاوضات في واشنطن. وأكد موسى أن "مصر تدعم خيار الدولة في لبنان، وقد أعربت عن ترحيبها بالاتفاق الأميركي - الإيراني (..) نأمل أن يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة ولبنان".

01:06 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 80 هدفاً لحزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قصف أكثر من 80 "هدفاً" لحزب الله في لبنان وقتل عشرات من عناصره، رداً على ما زعم أنها "انتهاكات لوقف إطلاق النار". وقال الجيش في بيان "خلال الليل، قصف الجيش الإسرائيلي أكثر من 80 مركز قيادة ومواقع إطلاق وبنى تحتية إضافية في منطقة النبطية ومناطق إضافية في جنوب لبنان، داخل المنطقة الأمنية وخارجها". وأضاف "علاوة على ذلك، قُتل خلال الضربات العشرات من حزب الله الذين كانوا يعملون في مراكز القيادة".

01:05 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات تستهدف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت ومحيط شوكين

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت ومحيط شوكين - ميفدون جنوبي لبنان.

11:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة على بلدة عربصاليم جنوبي لبنان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت به مراسلة "العربي الجديد".

11:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات متواصلة جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأنّ غارات إسرائيلية استهدفت بلدة الريحان في قضاء جزين، وبلدة تول في قضاء النبطية، مشيرة إلى أنّ قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف أيضاً مدينة النبطية جنوبي لبنان.

11:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
مقتل 34 جندياً اسرائيلياً منذ مارس الماضي

تشير معطيات منشورة في موقع الجيش الإسرائيلي إلى مقتل 34 جندياً إسرائيلياً على الأقل في لبنان، منذ تجدد العدوان في 2 مارس/ آذار الماضي.

11:17 AM

صبغة الله صابر

avata
صبغة الله صابر
صحافي باكستاني؛ مراسل "العربي الجديد" في مناطق أفغانستان وباكستان.
إسلام أباد
باكستان تعتبر القصف الإسرائيلي على لبنان "تحدياً للتفاهم"

قال مصدر في وزارة الخارجية الباكستانية لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، إنّ القصف الإسرائيلي المستمر على لبنان "يشكّل تحدياً كبيراً للتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيراً إلى أنّ الوضع يستدعي أن تضغط واشنطن على تل أبيب لتوقف قصفها، كما شدد على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، و"هي المهمة التي تقع على عاتق واشنطن لإقناع الجانب الإسرائيلي بها".

التفاصيل عبر الرابط: 

شرطي يقف خارج مبنى وزارة الخارجية الباكستانية، 2 سبتمبر 2019 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

خاص | باكستان تعتبر القصف الإسرائيلي على لبنان "تحدياً للتفاهم"

11:15 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
بن غفير وسموتريتش يحرّضان على "إحراق" لبنان بعد مقتل 4 جنود

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليوم الجمعة، إلى "إحراق" لبنان و"محوه" والتعامل مع حزب الله "بجنون مطلق"، بعد مقتل أربعة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان الليلة الماضية. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في بيان له، مقتل أربعة جنود في كفرتبنيت بقضاء النبطية جنوبي لبنان الليلة الماضية، بينهم ضابط برتبة مقدم، هو قائد الكتيبة 52 في سلاح المدرعات.

التفاصيل عبر الرابط: 

جنود إسرائليون في جنوب لبنان، 19 نوفمبر 2025 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

بن غفير وسموتريتش يحرّضان على "إحراق" لبنان بعد مقتل 4 جنود

10:57 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف إسرائيلي شرقي لبنان لأول مرة منذ التفاهم

أغارت طائرات الاحتلال على منطقة عين بورضاي في بعلبك شرقي لبنان. والغارة الإسرائيلية هي الأولى في شرق لبنان منذ الاتفاق الأميركي الإيراني، بحسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

10:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رجّي: لبنان مستمر في المفاوضات لكن بمسار مستقل

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحّباً بأي اتفاق يصبّ في خدمة الاستقرار، مشدداً في الوقت نفسه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأميركي، وصولاً إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره

وجاء حديث رجّي خلال اتصال تلقّاه من نظيرته الكندية أنيتا اناند، استفسرت خلاله عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأميركي على الساحة اللبنانية. وبحسب بيان صادر عن الخارجية اللبنانية، فقد أكدت وزيرة خارجية كندا وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.

10:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات إسرائيلية بلدتي سجد وحاروف جنوبي لبنان

استهدفت غارات إسرائيلية بلدة سجد في قضاء جزين وبلدة حاروف في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

10:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
هجمات إسرائيلية على البقاع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مناطق في البقاع اللبناني. وزعم في بيان أنه استهدف "بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله... في منطقة البقاع، وذلك رداً على الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل منظمة حزب الله، التي تواصل التخطيط وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

10:51 am

فرانس برس

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فرانس برس
باريس تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق الإيراني الأميركي

حضّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقّع الأربعاء بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينصّ على وقف الحرب في المنطق، بما في ذلك في في لبنان، بعد غارات إسرائيلية جديدة استهدفت خلال الليل منطقة النبطية في جنوب لبنان. وقال في تصريحات عبر إذاعة "فرانس أنفو" إن "هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به وينبغي للولايات المتحدة خصوصاً أن تمارس كلّ ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقوم بذلك".

09:40 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
7 شهداء من جراء غارة استهدفت مبنى سكنياً في الدوير

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية إن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في حي مدرسة التربية والتعليم في بلدة الدوير بمحافظة النبطية، جنوبي لبنان، ما أسفر عن وقوع سبعة شهداء.
 

09:38 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد باستهداف مسيّرة دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهراني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية باستهداف مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية على أوتوستراد دير الزهراني - النبطية، جنوبي لبنان، ما أسفر عن وقوع شهيد وجريح.

09:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أربعة من جنوده جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أن أربعة جنود قُتلوا في منطقة كفر تبنيت في جنوب لبنان الليلة الماضية، بينهم ضابط بدرجة مقدم، هو قائد الكتيبة 52 في سلاح المدرعات.

09:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
18 شهيداً في غارات إسرائيلية على عدة مناطق جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع 18 شهيداً في غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان. وقالت الوزارة في بيان "الغارات الكثيفة للعدو الإسرائيلي منذ منتصف الليل حتى هذا الصباح تمنع إجلاء الشهداء والجرحى، وأدت في حصيلة لا تزال غير نهائية إلى سقوط 18 شهيداً و33 جريحاً".

9:16 AM

محمود الحاج

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محمود الحاج
صحافي سوري. محرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
باريس
ماكرون لنتنياهو: غزو لبنان لا يضمن أمن إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسَ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى التحلّي بما وصفه بـ"روح المسؤولية" و"العقلانية" إزاء لبنان، معتبراً أن أمن إسرائيل "لا يمكن ضمانه عبر غزو أراضي دولة مجاورة". وجاء كلام ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية موسّعة أجراها، مساء الخميس، مع قناة "فرانس 2"، غداة اختتام قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية، وتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية في قصر فرساي بالقرب من باريس.

التفاصيل عبر الرابط:

مقابلة صحافية مع ماكرون على قناة فرانس 2 الفرنسية، 18 يونيو 2026(Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ماكرون لنتنياهو: غزو لبنان لا يضمن أمن إسرائيل

08:48 am

انتصار الدنان

انتصار الدنان (العربي الجديد)
انتصار الدنان
صيدا
قصص نازحين يكسبون لقمة العيش داخل مراكز الإيواء

يحاول عدد من النازحين جنوبي لبنان الصمود بالحد الأدنى وسط ظروف معيشية عصيبة داخل مراكز الإيواء، وذلك من خلال بيع العصائر والمأكولات والحلويات وغيرها من الأصناف، أو مزاولة ما أمكن من مهنهم المعتادة، سعياً لتأمين لقمة العيش لأسرهم، إمّا عبر الاستدانة وإمّا بدعمٍ من هيئات المجتمع المدني.

التفاصيل عبر الرابط:

يبيع العصائر والكوكتيل في مركز إيواء بصيدا، يونيو 2026 (العربي الجديد)
قضايا وناس
التحديثات الحية

لبنان: قصص نازحين يكسبون لقمة العيش داخل مراكز الإيواء

08:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
لماذا لا تجد دعوة ترامب الشرع لمواجهة حزب الله من يتحمّس لها

لليوم الثاني على التوالي، خلال تصريحاته على هامش قمة مجموعة السبع، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أول من أمس الأربعاء، حديثه عن إمكانية إسناد مهمة قتال حزب الله إلى دمشق بدلاً من القوات الإسرائيلية، في انعكاس لمدى انشغاله بهذه الفكرة التي وردت على لسانه بصيغ مختلفة أقله ثلاث مرات في غضون 10 أيام، وسط تساؤلات تمتد من واشنطن إلى بيروت ودمشق حول التصورات والمحفزات التي تدفع ترامب لطرح خيار كهذا، تجمع آراء عدة على عدم واقعيته سياسياً وعسكرياً.

التفاصيل عبر الرابط:

الشرع وترامب في البيت الأبيض، 10 نوفمبر 2025 (الأناضول)
تقارير عربية
التحديثات الحية

لماذا لا تجد دعوة ترامب للشرع لمواجهة حزب الله من يتحمّس لها؟

08:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
غارات إسرائيلية متواصلة على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل مهاجمة مواقع في لبنان، زاعماً أنه يستهدف البنى التحتية التابعة لحزب الله في الجنوب. وقال الجيش، في بيان له اليوم الجمعة، إن قواته نفذت خلال الليل هجمات استهدفت عناصر وبنى تحتية للحزب، مؤكداً أن العمليات العسكرية ما زالت متواصلة.

06:56 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف قوة ثانية قرب مرتفع علي الطاهر

أعلن حزب الله أنه استهدف قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى من منطقة استهداف قوة أولى تسللت إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال الحزب في ثاني بيان اليوم الجمعة إن القوة حاولت الوصول إلى المنطقة "تحت غطاء دخاني كثيف بالتزامن مع إطلاق عشرات القنابل المضيئة باتجاه المنطقة"، مضيفاً أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوها بصلية صاروخية وقذائف الهاون وحققوا إصابات مؤكدة".

04:21 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله: دمرنا 3 دبابات لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله، فجر اليوم الجمعة، تدمير ثلاث دبابات خلال الاشتباك مع قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان. وقال الحزب في بيان: "بعد رصد قوة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، استدرجناها نحو منطقة المقتل ثم تعاملنا معها بالأسلحة المختلفة واستهدفنا ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها. وتصدينا للقوة المعادية بصليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفعية. وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى لحظة صدور هذا البيان".

01:03 am

الأناضول

avata
الأناضول
نتنياهو: لن ننسحب من جنوب لبنان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، إن الجيش لن ينسحب مما سماه "الشريط الأمني" في جنوب لبنان. وادعى نتنياهو، خلال مراسم افتتاح شارع 60، المعروف باسم "طريق التوراة" في مستوطنة غوش عتصيون في الضفة الغربية، أن إسرائيل ستواصل "إدارة طريقها بحكمة وروية"، وفق ما نقلته هيئة البث الرسمية. وأضاف أن "إسرائيل لن تنسحب من الشريط الأمني في جنوب لبنان ما دامت الضرورات الأمنية تفرض ذلك".

12:57 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابات بقصف مدفعي على بلدة قاعقعية الجسر

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي، ليل الخميس - الجمعة، أحد المنازل في بلدة قاعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات.

12:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
3 شهداء في النبطية أمس الخميس

استُشهد ثلاثة أشخاص بغارات شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، في النبطية بجنوب لبنان، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

12:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الخميس
  • 3 شهداء في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

  • بري يؤكد التزام حزب الله بوقف إطلاق النار

  • حزب الله يعلن تصديه لمحاولات توغل إسرائيلي

  • اليونيفيل: تراجع العمليات العدائية جنوب لبنان

  • وزارة الصحة: 3912 شهيداً منذ 2 مارس

  • جيش الاحتلال يتوغل 10 كيلومترات في جنوب لبنان

  • إسرائيل ترجح إبقاء قواتها في لبنان حتى نوفمبر

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