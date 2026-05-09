يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في الجنوب والبقاع، أسفرت أربع منها عن 10 شهداء و20 جريحاً، وفق وزارة الصحة اللبنانية. وتوزعت الغارات التي أوقعت الضحايا على ميفدون والزرارية وعنقون وطورا، حيث سقط بين الشهداء أطفال وسيدات، فيما طاولت غارات أخرى بلدات برعشيت وكفرا وكونين وخربة سلم، بالتزامن مع تجديد إنذارات الإخلاء لسكان بلدة العباسية. كما أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن قوات الاحتلال فجّرت أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.
في المقابل، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، معلناً استهداف تجمعات وآليات وجنود للاحتلال في محيط بنت جبيل ورشاف ودير سريان والبياضة، باستخدام الصواريخ والقذائف والمحلّقات الانقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن قصف قاعدة "شراغا" التي تضم قيادة لواء غولاني وقوة "إيغوز" جنوبي نهاريا، وذلك رداً على خروق الاحتلال لوقف إطلاق النار واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والقرى الجنوبية. من جهته، قال جيش الاحتلال إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو "هدف جوي مشبوه" في منطقة انتشار قواته جنوبي لبنان.
سياسياً، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/أيار جولة محادثات "مكثفة" بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى "اتفاق شامل للسلام والأمن"، يشمل ترسيم الحدود وترتيبات أمنية وإعادة الإعمار. وأكدت الولايات المتحدة أن نجاح العملية يرتبط بـ"استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة ونزع سلاح حزب الله بالكامل". وفي السياق نفسه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل أي تقدم تفاوضي، مؤكداً تمسك لبنان بحصر السلاح بيد الدولة والسعي للحصول على ضمانات أميركية تضمن استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.
