لبنان| شهداء في غارات الاحتلال وواشنطن تتحدث عن مباحثات "اتفاق سلام"

بيروت

ريتا الجمّال

09 مايو 2026   |  آخر تحديث: 08:10 (توقيت القدس)
يتصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان مع شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في الجنوب والبقاع، أسفرت أربع منها عن 10 شهداء و20 جريحاً، وفق وزارة الصحة اللبنانية. وتوزعت الغارات التي أوقعت الضحايا على ميفدون والزرارية وعنقون وطورا، حيث سقط بين الشهداء أطفال وسيدات، فيما طاولت غارات أخرى بلدات برعشيت وكفرا وكونين وخربة سلم، بالتزامن مع تجديد إنذارات الإخلاء لسكان بلدة العباسية. كما أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن قوات الاحتلال فجّرت أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان.

في المقابل، واصل حزب الله عملياته ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان، معلناً استهداف تجمعات وآليات وجنود للاحتلال في محيط بنت جبيل ورشاف ودير سريان والبياضة، باستخدام الصواريخ والقذائف والمحلّقات الانقضاضية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة. كما أعلن قصف قاعدة "شراغا" التي تضم قيادة لواء غولاني وقوة "إيغوز" جنوبي نهاريا، وذلك رداً على خروق الاحتلال لوقف إطلاق النار واستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت والقرى الجنوبية. من جهته، قال جيش الاحتلال إنه أطلق صاروخاً اعتراضياً نحو "هدف جوي مشبوه" في منطقة انتشار قواته جنوبي لبنان.

سياسياً، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/أيار جولة محادثات "مكثفة" بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى "اتفاق شامل للسلام والأمن"، يشمل ترسيم الحدود وترتيبات أمنية وإعادة الإعمار. وأكدت الولايات المتحدة أن نجاح العملية يرتبط بـ"استعادة الدولة اللبنانية سلطتها الكاملة ونزع سلاح حزب الله بالكامل". وفي السياق نفسه، شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أولوية تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية قبل أي تقدم تفاوضي، مؤكداً تمسك لبنان بحصر السلاح بيد الدولة والسعي للحصول على ضمانات أميركية تضمن استعادة السيادة اللبنانية الكاملة.

جيش الاحتلال: هاجمنا أكثر من 85 بنية تحتية لحزب الله

أعلن جيش الاحتلال أنه هاجم من الجو والبر، خلال الـ24 ساعة الماضية، أكثر من 85 بنية تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق في لبنان، من بينها مستودعات وسائل قتالية، منصات إطلاق، ومبانٍ مستخدمة لأغراض عسكرية. وأشار إلى أنه أغار في منطقة البقاع على موقع تحت أرضي استخدمه حزب الله لإنتاج وسائل قتالية.

وأقرّ جيش الاحتلال بإطلاق حزب الله خلال تلك الساعات عدة قذائف صاروخية باتجاه قواته العاملة في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات في صفوفه، وفق زعمه.

حزب الله يقصف تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال في البياضة

أعلن حزب الله، فجر اليوم السبت، استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوبي لبنان بصلية صاروخية، رداً على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

واشنطن تعلن عن جولة مباحثات بين لبنان وإسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستضيف يومي 14 و15 مايو/أيار جولة محادثات "مكثفة" بين إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى "اتفاق شامل للسلام والأمن".

واشنطن: جولة محادثات لبنان وإسرائيل تستهدف بناء إطار لسلام دائم

أبرز تطورات العدوان على لبنان أمس الجمعة
  • 10 شهداء و20 جريحاً كانت  حصيلة أربع غارات إسرائيلية
  • غارات إسرائيلية في الجنوب والبقاع
  • حزب الله يستهدف تجمعاً لجيش العدو في محيط جبّانة بنت جبيل
  • حزب الله يستهدف قاعدة شراغا جنوبي نهاريا
  • سلام: نسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل المفاوضات
  • واشنطن: المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل للسلام
