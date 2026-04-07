لبنان | غارات إسرائيلية متواصلة وحزب الله يعلن تنفيذ 52 عملية

بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
07 ابريل 2026
تشهد الساحة الإقليمية تصعيداً متسارعاً على وقع تداخل الجبهات بين لبنان وإيران، حيث كشفت تقارير عن ربط طهران وقف الحرب بوقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والعسكرية مع استمرار الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة.

ميدانياً، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في لبنان، موجهاً إنذارات عاجلة لسكان عشرات القرى والبلدات في الجنوب لإخلاء منازلهم، بالتزامن مع تكثيف الغارات التي طاولت مناطق سكنية في بيروت ومحيطها، وتوسيع الاستهداف ليشمل جسوراً حيوية في الجنوب والبقاع الغربي، إضافة إلى تهديد معبر المصنع الحدودي مع سورية. كما تستمر التوغلات البرية جنوباً، وسط غياب معطيات رسمية واضحة حول نطاقها.

في المقابل، تتفاقم الكلفة الإنسانية للتصعيد، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1497 شهيداً و4639 جريحاً منذ مطلع مارس/ آذار، فيما تتابع السلطات اللبنانية تطورات الوضع الأمني وإجراءات المواجهة. وعلى الصعيد الدولي، تتكثف المواقف الداعمة للبنان، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز دعم بلاده لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه، مع تخصيص مساعدات إنسانية إضافية، بالتوازي مع دعوات لإجراء تحقيقات في الاعتداءات على قوات "يونيفيل".

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:18 am

القدس المحتلة
صفارات إنذار شمالي إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في منطقتي المطلة وكفار يوفال بالجليل، إثر استهدافهما بصواريخ أطلقت من لبنان.

01:17 am

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 52 عملية يوم الاثنين

أعلن حزب الله تنفيذ 52 عملية عسكرية يوم أمس الاثنين، في إطار التصعيد المتواصل على الجبهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

01:16 am

واشنطن
طهران تربط وقف النار بوقف ضربات إسرائيل على حزب الله

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن رد طهران على مقترح وقف إطلاق النار تضمن اشتراط وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

01:13 am

بيروت
غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات حدودية في جنوب لبنان.

1:10 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الاثنين
  • غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
  • غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
  • الاحتلال يطلب إخلاء 41 بلدة في جنوب لبنان
  • حزب الله يستهدف تجمعاً إسرائيلياً في بلدة رشاف
  • وزير الداخلية اللبناني يطلب تعزيز الإجراءات الأمنية
  • حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية على بعد 75 كلم من الحدود
  • وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان باستهداف فريق مسعفين في حاريص
