لبنان | عملية تفجير كبيرة في الخيام وغارات إسرائيلية متواصلة جنوباً

أخبار
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
حيفا

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
التحديثات الحية
21 مايو 2026   |  آخر تحديث: 14:40 (توقيت القدس)
+ الخط -

يتواصل التصعيد على جبهة لبنان مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 جنود، بينهم ضابط، جراء استهداف بمسيّرة جنوبي لبنان، فيما يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة وإطلاق إنذارات إخلاء في الجنوب والبقاع، وسط استمرار المواجهات اليومية مع حزب الله، الذي أعلن إحباط محاولة توغل إسرائيلية جديدة باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، بعد اشتباكات قال إنها أوقعت إصابات مؤكدة في صفوف القوات المتقدمة. وفي آخر إحصائياتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار إلى 3073 شهيداً و9362 جريحاً. سياسياً، يواصل لبنان استعداداته للاجتماع الأمني المرتقب اعتباراً من 29 مايو/ أيار الجاري في مقرّ وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بواشنطن، من دون أن يحسم بعد الأسماء التي ستشارك في الوفد العسكري، وما إذا كانت ستضمّ المكوّن الشيعي، وأيضاً جدول أعماله. كما تتواصل الاتصالات اللبنانية على الخط الأميركي للضغط باتجاه وقف إطلاق نار شامل، من دون تحقيق أي اختراق حتى الآن، في وقت أكد فيه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن بيروت "اتخذت القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل" سعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتصالات مستمرة للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، والالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ ليل 16 - 17 إبريل/ نيسان الماضي، ومُدّدت في اجتماع واشنطن الأخير، يوم الجمعة الماضي، 45 يوماً، لكن لا أجواء إيجابية حتى الساعة، ولا تطوّر حصل في هذا المجال". كذلك، أشارت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أن "لبنان لم يتبلغ بعد من واشنطن تفاصيل مرتبطة بالاجتماع الأمني أو أي جديد حوله، ولكن التحضيرات مستمرة لاختيار الوفد والثوابت التي سيتمسك بها على طاولة المفاوضات، والتنسيق قائم مع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض التي تتابع الملف من جهتها". وحول ما يُحكى عن مطلب أميركي لإنشاء قوّة خاصة في الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، والخشية من أن خطوة كهذه قد تفجر الوضع الداخلي في لبنان، لفتت المصادر ذاتها إلى أن "موقف لبنان ثابت لناحية حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، من هنا هو يدرس كل خطواته بدقة". وتابعت "الجيش اللبناني قادر على القيام بمهامه، وهو يحتاج فقط إلى الدعم اللوجستي والفني والمادي من أجل تنفيذ المهام الموكلة إليه، وخاصة تعزيز انتشاره جنوباً، وهو ماض بحصرية السلاح بيد الدولة ويعمد حالياً إلى تطوير خطته لعرضها في الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن".

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول..

02:39 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف آلية هندسية إسرائيلية في دير سريان

قال حزب الله إنه استهدف آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال عند خلّة الرّاج في بلدة دير سريان، بمحلقة انقضاضية، وحقق إصابة مؤكدة.

02:37 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
لودريان: لبنان في وضع خطير

قال الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، إن البلاد "في وضع خطير"، مرحّباً في الوقت نفسه باستمرار المحادثات التي تتيح "أفقاً" للخروج من النزاع بين إسرائيل وحزب الله. وقال لودريان عبر قناة "بي إف إم تي في"، وإذاعة "آر إم سي"، إن "لبنان في وضع خطير على صعيد وحدته وسلامة أراضيه"، مشيراً إلى انقسام "المكونات اللبنانية إزاء حزب الله وإزاء إسرائيل".

وأضاف أن "لبنان مهدّد في سلامة أراضيه، لأن جزءاً من أراضيه تحتله إسرائيل، وجزءاً آخر يتحرك وينشط فيه حزب الله، وهو يخدم المصالح الإيرانية، أي مصالح قوة أجنبية". ورغم ذلك، رحّب باستمرار الهدنة، معتبراً أنها تفتح "أفقاً لمدة 45 يوماً سنواصل خلالها النقاش". واعتبر أن القادة اللبنانيين في هذا المسار "على مستوى عالٍ" و"شجعان"، في إشارة إلى طلبهم التفاوض مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية لإخراج بلدهم "من هذا الطوق والتوصل إلى مسار يعيد إلى الدولة اللبنانية وسائل العمل والوجود". واعتبر أيضاً أن انخراط الولايات المتحدة في مسار التفاوض أمر "إيجابي"، "حتى لو أن إسرائيل رفضت أن تكون فرنسا جزءاً من هذا النقاش، رغم أن اللبنانيين طلبوا ذلك".

1:18 PM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل عالقة في مستنقع لبنان

يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة في جنوب لبنان، وترى أوساط عسكرية أنه عالق في الوحل اللبناني دون استراتيجية واضحة، فيما تُسجّل إصابات يومية في صفوف جنوده من جراء المُسيّرات المفخخة التي يطلقها حزب الله. ومنذ يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس، سُجل ما لا يقل عن عشر إصابات لضباط وجنود، جراح بعضهم خطيرة. وفي الوقت الذي لا يجد جيش الاحتلال بعد حلولاً لمسيّرات حزب الله، تواصل إسرائيل العمل على تطوير حلول تعتقد أنها قد تكون ناجعة.

التفاصيل في هذا الرابط

عنصر من جيش الاحتلال عند ضفاف نهر الليطاني جنوبي لبنان، 12 مايو 2026 (جيش الاحتلال/إكس)
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل عالقة في وحل لبنان.. المعضلة أكبر من ضحايا مسيّرات حزب الله

01:13 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف على المنصوري وغارتان على الغندورية وتولين

استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة المنصوري، جنوبي لبنان. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين على بلدتي الغندورية وتولين.

12:33 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على كفردونين وبرعشيت

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفردونين وبرعشيت، في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

12:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليتان جديدتان لحزب الله

قال حزب الله إنه استهدف تجمعين لجنود وآليات جيش الاحتلال في بلدة القوزح وقرب مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، وصلية صاروخية.

11:41 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يشنّ عمليات واسعة على تموضعات الاحتلال جنوباً

أعلن حزب الله أن عناصره نفذوا بين الساعة 12 منتصف الليل وحتى الثانية فجراً، إغارة ناريّة واسعة على كل تموضعات جيش الاحتلال في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثا، بمسيّرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة، على دفعات متكرّرة.

11:00 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يبحث مع السفير المصري مسار المفاوضات

عرض الرئيس اللبناني جوزاف عون مع السفير المصري علاء موسى، آخر التطورات في لبنان والمنطقة، ولا سيما مسار المفاوضات اللبنانية ـ الأميركية ـ الإسرائيلية الجارية في واشنطن، وموقف لبنان منها، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

10:16 AM

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن يسيّر قافلة إغاثية إلى لبنان مكونة من 25 شاحنة

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية، وبرنامج الغذاء العالمي، القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية. وقالت الهيئة بيان، إن القافلة مكوّنة من 25 شاحنة محمّلة بالأدوية، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية، ويأتي إرسالها استمراراً للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء، والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة.

وتحمل القافلة مساعدات طبية وغذائية أساسية، تهدف إلى دعم القطاع الصحي، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير احتياجات الأطفال والأسر الأكثر تضرراً، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية المتزايدة. وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، إن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان، يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية، مضيفاً أن الأردن بقيادته وشعبه، سيبقى حاضراً إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وهذه القوافل تمثل امتداداً لدور إنساني مستمر يقوم على سرعة الاستجابة، والعمل المؤسسي المنظم، بما يضمن وصول الدعم للمناطق والأسر الأكثر حاجة.

09:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي وغارات متواصلة جنوباً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجراً على المنطقة الواقعة بين بلدتي طورا وجناتا في قضاء صور جنوبي لبنان. كذلك، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدة قبريخا في قضاء مرجعيون.

09:43 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
جيش الاحتلال ينفذ عملية تفجير كبيرة في الخيام

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام، بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

01:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة الريحان جنوبي البلاد

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة الريحان في قضاء جزين جنوبي لبنان، وسط استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية.

01:47 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية في البياضة

قال حزب الله إنه استهدف تجمّعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية.

01:46 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قوات إسرائيلية في دبل ورشاف

أعلن حزب الله استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدتي دبل ورشاف جنوبي لبنان بصليات صاروخية.

12:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة طير دبا

أغار طيران الاحتلال الحربي على بلدة طير دبا في قضاء صور جنوبي لبنان، بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب.

12:39 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة المنصوري

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان، في إطار الغارات المتواصلة على بلدات الجنوب اللبناني.

12:37 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف ميفدون وشوكين

استهدف قصف مدفعي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدتي ميفدون وشوكين في قضاء النبطية جنوبي لبنان، وسط استمرار التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية.

12:32 AM
أبرز تطورات العدوان على لبنان يوم أمس الأربعاء
  • إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء استهداف بمسيرة جنوبي لبنان
  • 14 شهيداً في غارة الاحتلال على دير قانون النهر
  • حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات ضد قوات الاحتلال في جنوب لبنان
  • 3073 شهيداً و9362 جريحاً منذ الثاني من مارس
  • 8 شهداء في سلسلة غارات جنوبي لبنان
  • استهداف تجمّع إسرائيلي ودبابة جنوبي لبنان
  • حزب الله يكشف تفاصيل اشتباك مع جيش الاحتلال في محيط حداثا
  • وزير الصحة اللبناني: لحماية العاملين والمنشآت الصحية
  • إسرائيل استولت على ألف كيلومتر من أراضي غزة وسورية ولبنان
  • حزب الله يعلن تنفيذ 26 عملية الثلاثاء استهدفت تجمعات وآليات
  • حزب الله: نخوض اشتباكات مع قوة تحاول التقدم إلى حداثا
دلالات
المساهمون
نايف زيداني
أنور الزيادات
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
بن غفير يشرف على التنكيل بنشطاء أسطول الصمود، 20 مايو 2026 (إكس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

مصلحة سجون الاحتلال تحاول التملّص من جريمة التنكيل بنشطاء الأسطول

صورة لمجتبى خامنئي خلال تظاهرة في طهران، 17 إبريل 2026 (فرانس برس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"رويترز": خامنئي يرفض إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

اجتماع خارجية ناتو في هلسنبورغ: قلق أوروبي من تراجع الدور الأميركي