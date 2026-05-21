لبنان | عملية تفجير كبيرة في الخيام وغارات إسرائيلية متواصلة جنوباً

قال حزب الله إنه استهدف آلية هندسية تابعة لجيش الاحتلال عند خلّة الرّاج في بلدة دير سريان، بمحلقة انقضاضية، وحقق إصابة مؤكدة.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
يتواصل التصعيد على جبهة لبنان مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 7 جنود، بينهم ضابط، جراء استهداف بمسيّرة جنوبي لبنان، فيما يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة وإطلاق إنذارات إخلاء في الجنوب والبقاع، وسط استمرار المواجهات اليومية مع حزب الله، الذي أعلن إحباط محاولة توغل إسرائيلية جديدة باتجاه بلدة حداثا في قضاء بنت جبيل، بعد اشتباكات قال إنها أوقعت إصابات مؤكدة في صفوف القوات المتقدمة. وفي آخر إحصائياتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من مارس/ آذار إلى 3073 شهيداً و9362 جريحاً. سياسياً، يواصل لبنان استعداداته للاجتماع الأمني المرتقب اعتباراً من 29 مايو/ أيار الجاري في مقرّ وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) بواشنطن، من دون أن يحسم بعد الأسماء التي ستشارك في الوفد العسكري، وما إذا كانت ستضمّ المكوّن الشيعي، وأيضاً جدول أعماله. كما تتواصل الاتصالات اللبنانية على الخط الأميركي للضغط باتجاه وقف إطلاق نار شامل، من دون تحقيق أي اختراق حتى الآن، في وقت أكد فيه وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أن بيروت "اتخذت القرار الشجاع بالشروع في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل" سعياً إلى وقف دائم لإطلاق النار وضمان انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية.
وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاتصالات مستمرة للضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار، والالتزام بالهدنة التي دخلت حيز التنفيذ ليل 16 - 17 إبريل/ نيسان الماضي، ومُدّدت في اجتماع واشنطن الأخير، يوم الجمعة الماضي، 45 يوماً، لكن لا أجواء إيجابية حتى الساعة، ولا تطوّر حصل في هذا المجال". كذلك، أشارت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أن "لبنان لم يتبلغ بعد من واشنطن تفاصيل مرتبطة بالاجتماع الأمني أو أي جديد حوله، ولكن التحضيرات مستمرة لاختيار الوفد والثوابت التي سيتمسك بها على طاولة المفاوضات، والتنسيق قائم مع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض التي تتابع الملف من جهتها". وحول ما يُحكى عن مطلب أميركي لإنشاء قوّة خاصة في الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله، والخشية من أن خطوة كهذه قد تفجر الوضع الداخلي في لبنان، لفتت المصادر ذاتها إلى أن "موقف لبنان ثابت لناحية حرصه على السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، من هنا هو يدرس كل خطواته بدقة". وتابعت "الجيش اللبناني قادر على القيام بمهامه، وهو يحتاج فقط إلى الدعم اللوجستي والفني والمادي من أجل تنفيذ المهام الموكلة إليه، وخاصة تعزيز انتشاره جنوباً، وهو ماض بحصرية السلاح بيد الدولة ويعمد حالياً إلى تطوير خطته لعرضها في الاجتماع الأمني المرتقب في واشنطن".
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي تحديات كبيرة في جنوب لبنان، وترى أوساط عسكرية أنه عالق في الوحل اللبناني دون استراتيجية واضحة، فيما تُسجّل إصابات يومية في صفوف جنوده من جراء المُسيّرات المفخخة التي يطلقها حزب الله. ومنذ يوم الثلاثاء وحتى صباح اليوم الخميس، سُجل ما لا يقل عن عشر إصابات لضباط وجنود، جراح بعضهم خطيرة. وفي الوقت الذي لا يجد جيش الاحتلال بعد حلولاً لمسيّرات حزب الله، تواصل إسرائيل العمل على تطوير حلول تعتقد أنها قد تكون ناجعة.
التفاصيل في هذا الرابط
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، والقوات المسلحة الأردنية، وبرنامج الغذاء العالمي، القافلة الإغاثية الخامسة إلى الجمهورية اللبنانية. وقالت الهيئة بيان، إن القافلة مكوّنة من 25 شاحنة محمّلة بالأدوية، وحليب الأطفال، والمواد الغذائية، ويأتي إرسالها استمراراً للجهود الأردنية الإنسانية في دعم الأشقاء، والتخفيف من آثار الظروف الإنسانية الصعبة.
وتحمل القافلة مساعدات طبية وغذائية أساسية، تهدف إلى دعم القطاع الصحي، وتعزيز الأمن الغذائي، إضافة إلى توفير احتياجات الأطفال والأسر الأكثر تضرراً، بما يسهم في التخفيف من الأعباء الإنسانية المتزايدة. وقال الأمين العام للهيئة حسين الشبلي، إن استمرار إرسال القوافل الإغاثية إلى لبنان، يعكس التزام الأردن الثابت برسالته الإنسانية، مضيفاً أن الأردن بقيادته وشعبه، سيبقى حاضراً إلى جانب الأشقاء في مختلف الظروف، وهذه القوافل تمثل امتداداً لدور إنساني مستمر يقوم على سرعة الاستجابة، والعمل المؤسسي المنظم، بما يضمن وصول الدعم للمناطق والأسر الأكثر حاجة.