لبنان | غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت وبلدات جنوبية

04 مارس 2026   |  آخر تحديث: 04:04 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات توغل جنوبي لبنان واستهدافه للأراضي اللبنانية بسلسلة غارات جوية بعد دخول حزب الله على خط المواجهة. وتعرّضت ضاحية بيروت الجنوبية منذ ساعات صباح الثلاثاء الأولى لسلسلة غارات، استهدفت أبنية عدة فيما شوهدت سحب دخان ضخمة بعد الغارات تتصاعد في سماء المنطقة صباحا. وتعرضت مدينة صيدا الجنوبية لضربتين اسرائيليتين الثلاثاء. كما قصف جيش الاحتلال مباني في مدينة صور الساحلية في جنوب لبنان، بزعم استهداف منشآت تابعة لحزب الله.

وأعلن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، أنّ قوات الفرقة 91 تعمل داخل الأراضي اللبنانية، وتتمركز في عدد من النقاط الاستراتيجية في المنطقة، بذريعة الشروع بعملية دفاع متقدّمة عن بلدات الشمال، في وقت أكد وزير الأمن يسرائيل كاتس مصادقة الجيش على التقدّم والسيطرة على مناطق استراتيجية إضافية في لبنان "لمنع إطلاق النار على البلدات الإسرائيلية الحدودية"، وفق قوله.

ويأتي ذلك في ظل المخاوف من أن يقدم الاحتلال، الذي يسيطر اليوم على خمسة مواقع داخل الأراضي اللبنانية، على غزو لبنان لتوسيع سيطرته على الأرض وصولاً إلى خط القرى الثاني خلف الحدود، وهي الممتدة بعمق يتراوح بين خمسة وعشرة كيلومترات عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك مع مطالبته بإخلاء أكثر من 50 قرية في الجنوب والبقاع لضربها، بذريعة استهداف البنى التحتية لحزب الله.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أطلعه خلاله على المستجدات العسكرية في جنوب لبنان، في ظل اتساع الاعتداءات الإسرائيلية والتوغل في عدد من القرى الحدودية. وأوضحت الرئاسة أن عون طلب من ماكرون تدخّل فرنسا لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي، في ضوء التصعيد الميداني الذي تشهده المناطق الجنوبية، وما يرافقه من مخاطر على الاستقرار والأمن.

ودخل حزب الله، فجر الاثنين، على خط المواجهة مباشرة بإعلانه استهداف موقع "مشمار الكرمل"، جنوب مدينة حيفا المحتلة، بدفعة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، في أول رد معلن له منذ بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكد الحزب أن عمليته تأتي "ثأراً لدم الإمام الخامنئي ودفاعاً عن لبنان وشعبه"، معتبراً أن رده "دفاعي مشروع" في ظل ما وصفه باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية. ولاحقاً، أعلن مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، حظر أي نشاط أمني أو عسكري لحزب الله وحصر مجال عمله بالشق السياسي، وذلك بعد جلسة طارئة عقدتها الحكومة برئاسة عون، وحضور قائد الجيش رودولف هيكل. وأوعزت الحكومة اللبنانية إلى وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع المجتمع الدولي، والدول الشقيقة والصديقة، لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الاعتداءات منذ توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 بلغت 397 شهيداً و1102 جريح، وذلك حتى عشية توسع العدوان في الأول من مارس/ آذار الجاري.

في الأثناء أعلن الجيش السوري عن تعزيز انتشار قواته على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق، في خطوة قال إنها تهدف إلى "حماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية". ونقلت قناة الإخبارية السورية عن هيئة العمليات في الجيش العربي السوري توضيحها أن الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع، مهمتها مراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة عمليات التهريب.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

03:58 am

حيفا
جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر إنذاراً بإخلاء 16 بلدة لبنانية

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً بإخلاء 16 بلدة لبنانية بسبب ضربات وشيكة.

03:58 am

تفعيل صفارات الإنذار في الصفد ومحيطها بالجليل الأعلى

أفادت تقارير إعلامية عبرية بأنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في صفد ومحيطها بالجليل الأعلى خشية سقوط صواريخ.

03:03 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجيش الاحتلال في موقع المطلة

أعلن حزب الله أنه استهدف عن الساعة 01:20 من فجر اليوم الأربعاء تجمعاً لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع المطلة بصلية صاروخية.

02:46 am

دوي صفارات الإنذار في إصبع الجليل قرب الحدود اللبنانية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات عدة في إصبع الجليل شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

02:17 am

غارة إسرائيلية على شقة سكنية في السعديات

استهدفت غارة إسرائيلية شقة سكنية في السعديات بمحافظة جبل لبنان.

01:49 am

جيش الاحتلال يقصف بشامون وعرمون

أفادت تقارير إعلامية لبنانية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على بشامون وعرمون جنوب شرق بيروت، واستهدف بالقصف المدفعي بلدات جنوبية.

01:32 am

محمد كركص

محمد كركص صحافي سوري (العربي الجديد)
محمد كركص
صحافي سوري
دمشق
الجيش السوري يعزز انتشاره على الحدود

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، بعد منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، تعزيز انتشار قواتها على طول الحدود السورية مع لبنان والعراق، في خطوة قالت إنها تهدف إلى "حماية وضبط الحدود مع تصاعد الحرب الإقليمية الجارية". ونقلت قناة الإخبارية السورية عن الهيئة توضيحها أن الوحدات المنتشرة تتبع لقوات حرس الحدود وكتائب استطلاع، مهمتها مراقبة الأنشطة الحدودية ومكافحة عمليات التهريب.

وبحسب البيان الذي نشرته القناة الرسمية، فإن التعزيزات العسكرية تأتي في سياق إجراءات احترازية اتخذها الجيش على خلفية التطورات الإقليمية المتسارعة، وما تفرضه من تحديات أمنية على المناطق الحدودية، ولا سيما في ظل اتساع رقعة المواجهات في المنطقة.

في موازاة ذلك، أكدت مصادر مُطلعة لـ"العربي الجديد" أن قرار الانتشار جاء بعد تسجيل زيادة ملحوظة في حالات التهريب من الأراضي اللبنانية إلى داخل الأراضي السورية خلال الفترة الأخيرة. وأوضحت المصادر أن التعزيزات شملت بشكل خاص المناطق الحدودية لمحافظة حمص مع لبنان، إضافة إلى الحدود الإدارية لمحافظة طرطوس، وأطراف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي والحدودية مع العراق، حيث جرى توسيع نطاق انتشار الوحدات العسكرية ورفع مستوى الجاهزية.

وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز أهداف هذه الخطوة يتمثل في منع دخول عناصر مسلحة لبنانية وعراقية إلى الأراضي السورية عبر طرق التهريب غير النظامية، لافتة إلى أن هذا الإجراء يتزامن مع توافد أعداد كبيرة من السوريين من داخل الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

01:27 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
حزب الله يعلن تنفيذ 11 هجوماً

قال حزب الله الثلاثاء إنه استهدف قواعد عسكرية عدة ودبابات إسرائيلية، رداً على الغارات المتواصلة على لبنان بما في ذلك ضاحية بيروت الجنوبية. وأعلن حزب الله الثلاثاء مسؤوليته عن 11 هجوماً على إسرائيل، قائلاً إنه استهدف ما لا يقل عن خمس دبابات إسرائيلية، ثلاث منها داخل الأراضي اللبنانية، باستخدام صواريخ موجهة وأسلحة مناسبة.

وأضاف أنه استهدف بطائرات مسيّرة كلا من قاعدتي رامات دافيد الجوية وميرون في شمال اسرائيل. كما استهدف بصلية صاروخية قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل.

وأوضح أنه أسقط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق مدينة النبطية في جنوب لبنان. وقال إن هجماته تأتي "رداً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة".

01:26 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
رئيس الحكومة العراقية يدين الاعتداءات المتكررة على لبنان

دان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الثلاثاء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الأراضي اللبنانية. وقال خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزف عون إن "استمرار الانتهاكات يشكل تهديداً خطيراً على استقرار المنطقة، وخرقاً سافراً للقانون والمواثيق الدولية"، حسب بيان للحكومة العراقية.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة، والعمل على التنسيق العربي، والركون إلى منطق الحوار، من أجل دفع المخاطر عن شعوب المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية أن يمارس المجتمع الدولي مسؤولياته، في سبيل وقف الحرب ومنع تداعياتها الخطيرة، التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

01:23 am

أبرز التطورات في لبنان 3 مارس 2026
  • سقوط صاروخ أطلق من لبنان في منطقة مفتوحة بإسرائيل
  • حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية في موقع المطلة
  • تعرّض مركز الجماعة الإسلامية في لبنان لقصف إسرائيلي
  • ارتفاع أعداد النازحين المسجلين في مراكز الإيواء في لبنان
  • وزير العدل اللبناني: حزب الله ورّط البلد بالحرب
  • كاتس: صدّقت مع رئيس الحكومة على توسيع السيطرة في لبنان
  • 397 شهيداً و1102 جريح منذ اتفاق وقف النار وحتى مطلع الشهر
  • عون يطلب من ماكرون التدخل لوقف التمدد العسكري الإسرائيلي
  • توغلات إسرائيلية في بلدات جنوبية
  • حكومة لبنان تقرر عدم الدخول في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي
