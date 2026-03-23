لبنان | غارات إسرائيلية على بلدات وحزب الله يستهدف مستوطنات

بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
23 مارس 2026   |  آخر تحديث: 08:05 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان جوًا وبرًا، وذلك عبر شن غارات متواصلة بالتزامن مع التوغل البري في الجنوب وسط معارك مع حزب الله الذي يرد بقصف صاروخي مستمر على المستوطنات الإسرائيلية الحدودية وصولا إلى عمق إسرائيل.

وتتعرض بلدات الجنوب اللبناني لقصف إسرائيلي على مدار الساعة، آخرها غارات استهدفت بلدات الريحان وسحمر والشهابية، حيث يعمد جيش الاحتلال إلى توسيع نطاق تدمير البنى التحتية والمدنية، مستهدفا كذلك الجسور التي تربط مناطق شمال نهر الليطاني بجنوبه.

وهدد رئيس أركان جيش الاحتلال  إيال زامير أمس الأحد بأن جيشه مستعد لعملية عسكرية طويلة دفاعيا وهجوميا أيضا. وأضاف: "الحرب ضد حزب الله بدأت الآن ومع انتهاء الحرب في إيران سيبقى الحزب وحيدا ومعزولا".

أدناه متابعة مباشرة لتطورات العدوان على لبنان لحظة بلحظة..

08:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيرو
63 عملية لحزب الله يوم الأحد

أعلن حزب الله في منشور عبر "تليغرام" عن "الحصاد اليومي للعمليات العسكرية"، والتي بلغت أمس الأحد 63 عملية، منها 37 داخل الأراضي اللبنانية، و26 داخل الأراضي المحتلة، حيث بلغ عمق الاستهداف 7 كيلومترات.

7:58 AM

بيروت حمود

صحافية فلسطينية، عملت في صحف ومواقع عدّة. متخصصة بمتابعة الشؤون الإسرائيليّة.
بيروت حمود
صحافية فلسطينية، من أسرة "العربي الجديد".
الدوحة
جزر جنوبي لبنان: إسرائيل تدمّر جسور الليطاني تمهيداً لاجتياح

دشّن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، فصلاً جديداً في العدوان على لبنان، وذلك عبر نقل مستوى التدمير إلى مرحلة أكبر وأوسع، مستهدفاً جسر القاسمية الرئيسي الواقع على الأوتوستراد الساحلي في جنوب لبنان، والذي يعدّ الشريان الحيوي للجنوب ورئته، وأحد أهم جسور نهر الليطاني، نظراً إلى أنه يشكل نقطة وصل حاسمة بين القطاعات الغربية والوسطى والشرقية، وذلك في محاولة لفصل جنوب لبنان عن بيروت، بذريعة منع نقل الأسلحة إلى حزب الله ومنع توجه مقاتلي الحزب جنوباً، فيما أمر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتدمير القرى الحدودية الأمامية بالكامل، وتطبيق سيناريو بيت حانون في غزة عليها، في إشارة إلى التدمير الممنهج والشامل الذي اعتمده شمالي القطاع الفلسطيني، خلال العدوان الأخير. ويحمل هذا التصعيد مدلولات عسكرية وسياسية، سواء لجهة استعداد جيش الاحتلال لتكثيف عمليته البرّية في جنوب لبنان، وتعميقها، خصوصاً عبر تجويل الجنوب اللبناني إلى جزر معزولة، بعدما قصف أيضاً جسوراً عدة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الضغط على البيئة الجنوبية والحكومة اللبنانية، عبر رفع التكلفة الاقتصادية بإطلاق موجة التدمير التي تستهدف البنية التحتية الحيوية.

أضرار جسمية لحقت بجسر القاسمية، 22 مارس 2026 (عمر عبد الله دلش/رويترز)
جزر جنوبي لبنان: إسرائيل تدمّر جسور الليطاني تمهيداً لاجتياح

07:36 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
"راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان

ﻗﺎﻟﺖ منظمة "ھﯿﻮﻣﻦ راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ" اﻟﯿﻮم الاثنين إن توسيع إسرائيل العمليات اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب لبنان "ﺑﻌﺪ إبداء ﻧﯿﺔ ﻟﺘﮭﺠﯿﺮ اﻟﺴﻜﺎن ﻗﺴﺮا"، وشنها ﻏﺎرات على اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ، يشكلان جرائم حرب، محذرة من أن "اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺻﻞ ﺗﺰوﯾﺪ إﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ ﺳﺘﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮاطﺆ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﺠﺴﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺒﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن".

نزوح وقهر يرافقان المرأة في لبنان، 3 مارس 2026 (محمد سلمان)
"راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان ومن يسلّحها متواطئ

06:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد بغارة على منزل في الشهابية

استشهد شخص وأصيب آخر بجروح جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة الشهابية قضاء صور جنوبي لبنان.

12:43 am

زهير هواري

زهير هواري
بيروت

تقول الإحصائيات إنّ عدد النازحين اللبنانيين بات يتجاوز مليون نسمة، حتى إنه لم يعد هناك متسع للمزيد في المناطق التي يظن المهجرون أنها آمنة. هذا مع العلم أن التهجير لم يقتصر على المواطنين اللبنانيين، إذ تجاوزهم إلى الفلسطينيين في مخيمات مدينة صور الساحلية وتجمعاتها.

عائلة لبنانية نازحة، بيروت، 10 مارس 2026 (توفيق رميتي/فرانس برس)
12:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استهداف "كريات شمونة" بصلية صاروخية

أعلن حزب الله عن قصفه مستوطنة "كريات شمونة" الحدودية مع لبنان، بصلية صاروخية.

12:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يعلن عن تنفيذ 60 عملية الأحد

أعلن حزب الله عن تنفيذ 60 عملية طيلة يوم الأحد، تنوعت بين قصف لمواقع الاحتلال ومستوطناته الحدودية، إضافة إلى عمليات تصدٍّ لتوغل جيشه في جنوب لبنان.

12:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارات على الشهابية وسحمر والريحان

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة غارات على بلدات الريحان والشهابية وسحمر جنوبي لبنان.

12:05 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الأحد

  • المتحدث باسم جيش الاحتلال: سنزيد من هجماتنا ضد لبنان

  • زامير: مستعدون لعملية عسكرية طويلة في لبنان

  • الاحتلال يفجر منازل في بلدة الطيبة جنوبي لبنان

  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جسر القاسمية في لبنان

  • لبنان يعلن ارتفاع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى 1024

استهداف مركبات في مسغاف عام بصاروخ من لبنان، 22 مارس 2026 (الإسعاف الإسرائيلي)
بيروت حمود
زهير هواري
العربي الجديد
نزوح وقهر يرافقان المرأة في لبنان، 3 مارس 2026 (محمد سلمان)
"راﯾﺘﺲ ووﺗﺶ": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في لبنان ومن يسلّحها متواطئ

أضرار جسمية لحقت بجسر القاسمية، 22 مارس 2026 (عمر عبد الله دلش/رويترز)
جزر جنوبي لبنان: إسرائيل تدمّر جسور الليطاني تمهيداً لاجتياح

