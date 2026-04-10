لبنان | غارات إسرائيلية على بلدات عدة وحزب الله يستهدف حيفا

بيروت

العربي الجديد

10 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 09:01 (توقيت القدس)
على وقع القصف الإسرائيلي الدامي المستمر على لبنان، وتوسيع جيش الاحتلال بنك أهدافه، وعدم وضوح الموقف بشأن شموله بالهدنة إلى جانب إيران، يواصل حزب الله الرّد باستهداف مواقع الاحتلال وتجمّعاته في المدن الإسرائيلية. وأعلن حزب الله عن مهاجمة "بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية". كما أعلن قبل ذلك استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

وبشأن جديد شمول لبنان في الهدنة من عدمه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". 

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، أول من أمس الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إن ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات. غير أن الجهات الرسمية اللبنانية تتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.

كل تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

8:42 AM
مصدر لبناني: الاجتماع الإسرائيلي اللبناني تحضيري

قال مصدر رسمي لبناني رفيع لوكالة الأناضول إن الاجتماع بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في الخارجية الأميركية الأسبوع المقبل هو "تحضيري وليس تفاوضي".

08:11 am

بيروت
تفجير كبير في الخيام تزامناً مع قصف بلدات عدة

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال نفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام جنوبي لبنان، وسط غارات استهدفت بلدات الصرفند وخربة الدوير وحاريص. وعلى غرار حرب الإبادة في غزة، ينفذ الاحتلال عمليات نسف ممنهجة للمنازل في بلدات جنوب لبنان، بهدف توسيع ما يسميها المنطقة العازلة.

07:27 am

بيروت
غارات على بلدات النبطية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء النبطية جنوبي لبنان، خلال ساعات الليل. واستهدفت الغارات بلدتي حبوش وكفرتبنيت ومناطق بين زفتا والمروانية، وبين المحمودية والجرمق.

06:10 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
صفارات الإنذار تدوّي في أنحاء إسرائيل

دوّت صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل في وقت مبكر من صباح الجمعة، بما في ذلك في تل أبيب ومدينة أشدود الساحلية (جنوب)، عقب إطلاق صواريخ من لبنان. وأصدرت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات للعديد من المناطق عقب إطلاق موجة من الصواريخ الجمعة، بما في ذلك في منطقة تل أبيب ومناطق جنوبية بعيدة عن الحدود اللبنانية.

1:13 AM
غارات على جنوب لبنان

شنّ جيش الاحتلال غارتين على بلدة البازورية ومحيط بلدة حناويه وحبوش وزفتا وقعقعية الصنوبر ومحيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

1:08 AM
ترامب تراجع عن الهدنة في لبنان

كشفت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على وقف إطلاق نار يشمل كافة الجبهات في المنطقة، بما فيها لبنان، غير أن الموقف الأميركي تبدّل عقب اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب، ليؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً أنه لا هدنة في لبنان.

نتنياهو متحدثاً إلى ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، إبريل 2025 (Getty)
12:50 AM
لبنان يتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية

تتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.

أمام أحد مستشفيات بيروت، 8 إبريل 2026 (فضل عيتاني/فرانس برس)
12:48 am

بيروت
غارة أخرى على خربة الدوير

تعرضت قرية خربة الدوير في قضاء صيدا إلى غارة ثانية من مسيّرة، حسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

12:46 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا حيفا بصواريخ نوعية

أعلن حزب الله عن مهاجمة "بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية". كما أعلن قبل ذلك استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

12:44 AM
نتنياهو يوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان

أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". وأوضح نتنياهو أن المفاوضات "ستركز على نزع سلاح حزب الله وتنظيم علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس وزراء لبنان اليوم إلى نزع السلاح في بيروت".

ترامب ونتنياهو في فلوريدا، 29 ديسمبر 2025 (جو رايدل/Getty)
12:32 AM
أبرز التطورات في لبنان الخميس
  • ماكرون: وقف إطلاق النار في لبنان شرط لاتفاق مستدام
  • استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض
  • سورية تدين العدوان على لبنان
  • بريطانيا: قصف إسرائيل لبنان "مدمر للغاية"
  • جيش الاحتلال يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم
  • أمير قطر يؤكد تضامن بلاده مع لبنان واستعدادها للمساعدة
  • ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس إلى 303 شهداء
  • انفجارات في حيفا
