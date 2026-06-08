لبنان | غارات إسرائيلية على الجنوب وسط تهديدات بكثيف القصف

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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08 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 02:37 (توقيت القدس)
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تتسارع وتيرة الأحداث على الساحة اللبنانية، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، وإطلاق إيران هجمات صاروخية على إسرائيل، وسط تأكيدها على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إبريل/ نيسان الماضي، داعية إلى وقف الاعتداءات على لبنان باعتباره مشمولاً بالهدنة السارية منذ إبريل/نيسان الماضي.

وعلى وقع التهديدات الإيرانية بشن المزيد من الهجمات ضد إسرائيل في حال استمرار عدوانها على لبنان وخاصة ضاحية بيروت الجنوبية، جدد الجيش الإسرائيلي وعيده بمواصلة العدوان على لبنان مهدداً بتكثيف عملياته ضد حزب الله. وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في بيان متلفز "يحاول النظام الإيراني إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية". وأضاف "ضربنا في الضاحية ردا على هجمات حزب الله المتواصلة على شمال إسرائيل. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في كل أنحاء لبنان، وسيكثف عملياته ضد منظمة حزب الله.

على صعيد آخر، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، قوله، إن البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي "ضوءً أخضر" لتنفيذ غاراتها في بيروت، فيما قال مسؤول ثان إنه لم يكن للولايات المتحدة "أي دور" في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:57 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارتان على بلدتي السكسكية وزفتا

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طائرات الاحتلال شنت غارتين على بلدتي السكسكية وزفتا جنوبي لبنان.

01:56 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
جيش الاحتلال: سنواصل عملياتنا في كل أنحاء لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل عدوانه في لبنان، وإنه سيكثف عملياته ضد حزب الله. وبحسب ما ذكر المتحدث العسكري إيفي ديفرين في بيان متلفز "يحاول النظام (الإيراني) إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية". وأضاف "ضربنا في الضاحية ردا على هجمات حزب الله المتواصلة على بلدات شمال إسرائيل. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في كل أنحاء لبنان، وسيكثف عملياته ضد منظمة حزب الله".

01:53 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يعلن عن تنفذ 29 عملية ضد قوات الاحتلال أمس

أعلن حزب الله تنفيذ 29 عملية بالصواريخ والمسيّرات ضد قوات وآليات الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان يوم الأحد.

1:34 AM
أبرز الأحداث يوم الأحد | 8 يونيو

  • "يونيفيل" تعزي باستشهاد جنود لبنانيين

  • قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان

  • الاحتلال يعترف بقتله ضابطين وجندي لبنانيين

  • حزب الله: ندين العدوان على جيشنا ونجدد وقوفنا إلى جانبه

  • الاحتلال يعلن انفجار مسيّرة قرب قواته في جنوب لبنان

  • عراقجي يرد على عون: أنقذوا لبنان من إسرائيل

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