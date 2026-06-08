لبنان | غارات إسرائيلية على الجنوب وسط تهديدات بكثيف القصف

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن طائرات الاحتلال شنت غارتين على بلدتي السكسكية وزفتا جنوبي لبنان.
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تتسارع وتيرة الأحداث على الساحة اللبنانية، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لبيروت، وإطلاق إيران هجمات صاروخية على إسرائيل، وسط تأكيدها على أن وقف إطلاق النار في لبنان جزءا لا يتجزأ من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إبريل/ نيسان الماضي، داعية إلى وقف الاعتداءات على لبنان باعتباره مشمولاً بالهدنة السارية منذ إبريل/نيسان الماضي.
وعلى وقع التهديدات الإيرانية بشن المزيد من الهجمات ضد إسرائيل في حال استمرار عدوانها على لبنان وخاصة ضاحية بيروت الجنوبية، جدد الجيش الإسرائيلي وعيده بمواصلة العدوان على لبنان مهدداً بتكثيف عملياته ضد حزب الله. وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في بيان متلفز "يحاول النظام الإيراني إرساء معادلة جديدة من خلال شن هجمات مباشرة على الأراضي الإسرائيلية ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في الضاحية". وأضاف "ضربنا في الضاحية ردا على هجمات حزب الله المتواصلة على شمال إسرائيل. وسيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في كل أنحاء لبنان، وسيكثف عملياته ضد منظمة حزب الله.
على صعيد آخر، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول أميركي رفيع المستوى، قوله، إن البيت الأبيض لم يمنح إسرائيل أي "ضوءً أخضر" لتنفيذ غاراتها في بيروت، فيما قال مسؤول ثان إنه لم يكن للولايات المتحدة "أي دور" في الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
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