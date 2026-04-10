لبنان | غارات إسرائيلية على الجنوب وحزب الله يستهدف حيفا

شنّ جيش الاحتلال غارتين على بلدة البازورية ومحيط بلدة حناويه وحبوش وزفتا وقعقعية الصنوبر ومحيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.
على وقع القصف الإسرائيلي الدامي المستمر على لبنان، وتوسيع جيش الاحتلال بنك أهدافه، وعدم وضوح الموقف بشأن شموله بالهدنة إلى جانب إيران، يواصل حزب الله الرّد باستهداف مواقع الاحتلال وتجمّعاته في المدن الإسرائيلية. وأعلن حزب الله عن مهاجمة "بنى تحتية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حيفا المحتلة بصلية من الصواريخ النوعية". كما أعلن قبل ذلك استهدافه تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال في بلدة رشاف بصلية صاروخية.
وبشأن جديد شمول لبنان في الهدنة من عدمه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن".
ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن تصريح نتنياهو جاء بعد مكالمات هاتفية أجراها، أول من أمس الأربعاء، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه ستيف ويتكوف. وقال المسؤولون إن ويتكوف طلب من نتنياهو "تهدئة" الضربات في لبنان وفتح باب المفاوضات. غير أن الجهات الرسمية اللبنانية تتمسك بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.
شنّ جيش الاحتلال غارتين على بلدة البازورية ومحيط بلدة حناويه وحبوش وزفتا وقعقعية الصنوبر ومحيط بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.
كشفت مصادر دبلوماسية متعددة لشبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وافق على وقف إطلاق نار يشمل كافة الجبهات في المنطقة، بما فيها لبنان، غير أن الموقف الأميركي تبدّل عقب اتصال هاتفي بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وترامب، ليؤكد رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحقاً أنه لا هدنة في لبنان.
تتمسك الجهات الرسمية اللبنانية بوقف الاعتداءات الإسرائيلية شرطاً أساسياً قبل الانخراط في أي مسار تفاوضي، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتباين المواقف الداخلية حيال طبيعة هذه المفاوضات. وبينما تؤكد بيروت استعدادها للانخراط في مسار سياسي، تشدد على ضرورة تدخل دولي، خصوصاً أميركي، للضغط من أجل وقف إطلاق النار، بما يهيئ الظروف لبدء أي مفاوضات محتملة.
التفاصيل عبر الرابط:
أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنه أوعز ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان، قائلاً في بيان إنه "في ضوء التوجّهات المتكررة من لبنان لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أوعزتُ أمس في الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية) ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن". وأوضح نتنياهو أن المفاوضات "ستركز على نزع سلاح حزب الله وتنظيم علاقات سلام بين إسرائيل ولبنان"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تقدّر دعوة رئيس وزراء لبنان اليوم إلى نزع السلاح في بيروت".
التفاصيل عبر الرابط: