لبنان | غارات إسرائيلية جنوبا وحزب الله يستهدف تجمعات لقوات الاحتلال

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس أن الهيئة أرسلت السبت إلى بيروت "أول قافلة برية" من الإمدادات الطبية، انطلاقا من منصتها اللوجستية العالمية للطوارئ في دبي.
وأوضح تيدروس في منشور على منصة إكس أن الوكالة الأممية أرسلت 22 طنّا من "الأدوية المنقذة للحياة ومستلزمات معالجة الإصابات وحالات الطوارئ". ولفت إلى أن هذه الكميات ستسمح بتوفير الرعاية لـ 50 ألف مريض، بما في ذلك لـ40 ألف عملية جراحية.
وقال تيدروس "إنها أول قافلة برية يتم إرسالها عبر دول عدة انطلاقا من المنصة اللوجستية العالمية لمنظمة الصحة العالمية في دبي". وأضاف أن المنصة "أعدت مسارا جديدا لضمان استمرار إيصال الإمدادات على الرغم من الاضطرابات اللوجستية المتزايدة في الشرق الأوسط". ومن المتوقع أن تصل القافلة إلى بيروت في غضون أسبوع.