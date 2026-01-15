لبنان | غارات إسرائيلية بعد إنذارات في البقاع الغربي

- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مباني سكنية في البقاع الغربي بلبنان، بزعم مهاجمة بنى تحتية لحزب الله، مع إصدار تحذيرات للسكان بالإخلاء. - التصعيد الإسرائيلي يشمل ضربات في شمال نهر الليطاني والبقاع، مع تبريرها بأنها تستهدف إعادة إعمار أنشطة حزب الله، وسط تقدم الجيش اللبناني في خطة حصر السلاح. - رغم التصعيد، يستبعد لبنان احتمال نشوب حرب كبرى، مع تأكيد الرئيس جوزاف عون على ضرورة متابعة الأمر سياسياً لإبعاد شبح الحرب.

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الخميس مبنيين سكنيين في بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرقي لبنان، بعد إصداره بياناً تحذيرياً للسكان بضرورة الإخلاء وذلك بزعم مهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، فيما أصدر بياناً تحذيرياً لسكان مبنيين في بلدة مشغرة في البقاع الغربي أيضاً بضرورة الابتعاد لمسافة لا تقل عن 300 متر، وذلك تمهيداً لقصفهما.

وهذه المرة الثانية في أقلّ من أسبوعين التي يُدخل فيها جيش الاحتلال البقاع الغربي ضمن دائرة إنذاراته واستهدافاته، إذ نفذ في الخامس من يناير/ كانون الثاني الحالي ضربات على مبنيين في قريتي عين التينة والمنارة، إلى جانب الغارات التي يشنّها على القرى في جنوب لبنان.

مشاهد أولية تظهر انفجارات عنيفة جراء القصف الإسرائيلي على قرية سحمر بالبقاع الغربي في لبنان pic.twitter.com/v57tdU58pL — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 15, 2026

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، نفذ جيش الاحتلال تفجيراً لمبنى في وسط بلدة كفركلا بقضاء مرجعيون، جنوبي لبنان. كما أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله عن استهداف محلقة إسرائيلية حي المسارب في بلدة عديسة بالقضاء نفسه بقنبلة صوتية، أثناء تفكيك الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) العبوات التي فخخ بها الاحتلال منزلين فجراً.

ويصعّد جيش الاحتلال في الأيام الماضية عملياته العسكرية ضمن نطاق شمال نهر الليطاني والبقاع، سواء باستهدافات ينفذها بعد إصدار إنذارات للسكان بالإخلاء أو غارات من دون إنذار مسبق، وذلك بزعم ضرب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، و"التعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة"، وفق مزاعم يوردها الاحتلال في بياناته؟

وتأتي هذه الضربات الموسّعة بقاعاً وفي شمال الليطاني عقب إعلان الجيش اللبناني، الأسبوع الماضي، عن إحرازه تقدماً في إطار تحقيق أهداف المرحلة الأولى من تطبيق خطة حصر السلاح، التي تشمل جنوب نهر الليطاني، والذي اعتبرته إسرائيل "بداية مشجعة، لكن غير كافية"، ورغم دعوة مجلس الوزراء اللبناني الجيش إلى الشروع بوضع خطة لمنطقة شمال الليطاني، تمهيداً لعرضها ومناقشتها ضمن التقرير الشهري المقبل الذي سيقدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وعلى الرغم من التصعيد الإسرائيلي، لا يزال لبنان يستبعد مسار الحرب الكبرى، وهو ما كرّره أكثر من مرة الرئيس جوزاف عون بقوله إن "الاعتداءات ما زالت مستمرة، ومن الممكن أن تستمر أكثر، ولكن شبح الحرب، كما يتوقع الناس، أي حرب كبيرة، واجتياح بري، هذا الاحتمال أبعد كثيراً"، مشدداً على أنه "علينا كسلطة سياسية، ومن خلال الاتصالات التي نقوم بها، أن نتابع الأمر، لإبعاد الحرب نهائياً".