لبنان | عون يطلب إعداد ملف موثق بـ"المبيدات الإسرائيلية السامّة"

- أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون رش الطائرات الإسرائيلية لمبيدات سامة على الأراضي اللبنانية، واعتبره انتهاكًا للسيادة وجريمة بيئية وصحية، مطالبًا بإعداد ملف موثق لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة. - أظهرت نتائج العينات تأثير المواد المجهولة سلبًا على الزراعة والبيئة والصحة، وأكدت "يونيفيل" أن هذا النشاط مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. - أشار وزير الزراعة نزار هاني إلى خسائر القطاع الزراعي البالغة 172 مليون دولار، مع خطة لإعادة التأهيل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، مؤكدًا على دعم المزارعين لتعزيز الإنتاج والأمن الغذائي.

دان الرئيس اللبناني جوزاف عون

رشّ الطائرات الإسرائيلية مبيدات سامّة على الأراضي والبساتين في عدد من القرى الحدودية جنوبي لبنان. وطلب عون من وزارة الخارجية إعداد ملف موثق بالتعاون مع وزارات الزراعة والبيئة والصحة العامة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية كافة اللازمة لمواجهة هذا العدوان، وتقديم الشكاوى إلى المحافل الدولية ذات الصلة.

واعتبر عون في موقف له، اليوم الأربعاء، أن "هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية، وجريمة بيئية وصحية بحق المواطنين اللبنانيين وأرضهم، ويمثل استمراراً للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وشعبه". وأكد أن "هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف الأراضي الزراعية ومصادر رزق المواطنين، وتهدد صحتهم وبيئتهم، تفرض على المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية أن تتحمّل مسؤولياتها لوقف هذه الاعتداءات وحماية السيادة اللبنانية".

وعلم "العربي الجديد" أن نتائج العيّنات التي تسلّمتها وزارة الزراعة اللبنانية من مناطق جنوبية شهدت عمليات رشّ لمواد مجهولة من طائرات الاحتلال، وذلك بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، ستصدر بعد ظهر اليوم، والتي ستحدّد طبيعة هذه المواد، وتقييم انعكاساتها المحتملة على الزراعة والبيئة والصحة العامة. وكانت "يونيفيل" قد أعلنت أول من أمس الاثنين، أن جيش الاحتلال أبلغها الأحد بأنه سينفذ نشاطاً جوياً لإسقاط مادة كيميائية غير سامة، وفق زعمه، فوق مناطق قريبة من الخط الأزرق، طالباً من قوات حفظ السلام البقاء بعيداً وتحت أمكنة مسقوفة، ما أجبرها على إلغاء أكثر من عشرة أنشطة.

واعتبرت "يونيفيل" أن هذا النشاط غير مقبول، ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مشيرة إلى أن الإجراءات المعتمدة والمخططة التي قام بها جيش الاحتلال لم تحدّ من قدرة قوات حفظ السلام على القيام بالأنشطة الموكلة إليها فحسب، بل من المحتمل أيضاً أن تعرّض صحتهم وصحة المدنيين للخطر. كذلك أثارت مخاوف بشأن آثار هذه المادة الكيميائية غير المعروفة على الأراضي الزراعية المحلية، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك بعودة المدنيين إلى منازلهم وأرزاقهم على المدى الطويل، بحسب تعبير "يونيفيل"، التي أشارت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُسقط فيها جيش الاحتلال مواد كيميائية مجهولة من طائراته فوق لبنان، داعية إياه إلى وقف جميع هذه الأنشطة.

وكانت وزارة الزراعة اللبنانية قد أحالت في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2025 إلى وزارة الخارجية والمغتربين تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) حول الأضرار الزراعية الناتجة من العدوان الإسرائيلي خلال عامي 2023–2024. ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها اليومية على الأراضي اللبنانية، وخصوصاً على المناطق الجنوبية، ملحقة أضراراً كبيرة على المستوى المادي والزراعي، إلى جانب سقوط شهداء وجرحى.

وكان وزير الزراعة نزار هاني قد قال، في حوار مع "العربي الجديد"، إن من التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي، الاعتداءات الإسرائيلية، إذ إن الحرب الإسرائيلية الأخيرة كبّدت القطاع خسائر فادحة تقدّر بحوالى 172 مليون دولار للأضرار، وتصل إلى 800 مليون دولار إذا احتسبت معها الخسائر كلها، لافتاً إلى أن هناك خطة أُطلقت لتقييم حجم الأضرار، وإعادة تأهيل القطاع، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى جانب أيضاً المجلس الوطني للبحوث، تستمر ثلاث سنوات.

ولفت هاني إلى أن "هناك 350 قرية تعرضت للاعتداءات، وقد بدأ تقديم بعض الدعم للمزارعين، ونتمنى أن يكبر الدعم أكثر في الأشهر المقبلة، لنتمكن من لعب دور أكبر مع المزارعين في مسار إعادة تعافي القطاع الزراعي، فالجنوب والقرى التي تعرّضت للاعتداءات مهمة جداً للإنتاج والأمن الغذائي".