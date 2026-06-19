لبنان | عون يدين التصعيد الإسرائيلي وحزب الله يدحض ادعاءات الاحتلال

- أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون التصعيد العسكري الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، مؤكداً على ضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار وتوجيه الوفد اللبناني المفاوض في واشنطن للتركيز على الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني. - شدد حزب الله على التزامه بالاتفاقات الدولية وحقه في الرد على الخروقات الإسرائيلية، مع التنسيق المستمر مع إيران، معتبرًا أن نجاح المحادثات مع أميركا مرتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. - دحض حزب الله ادعاءات إسرائيل بانتهاكه لوقف إطلاق النار، مؤكدًا استمرار الدفاع عن لبنان وشعبه والتصدي لأي اعتداء إسرائيلي.

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمرّ، مشدداً على أن ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار، وذلك في وقتٍ دحض حزب الله ادعاءات الاحتلال بانتهاكه الاتفاق، مؤكداً بقاءه بالمرصاد لأي اعتداء. وقال عون إن "ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير، يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً، لا سيما وأنه طاول عشرات الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب، خصوصاً بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأردف الرئيس اللبناني: "لكن ذلك لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن"، مؤكداً أنه "لا يمكن التساهل في هذه المسألة، لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى، وأهمها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى". ورغم الاتفاق الأميركي الإيراني الذي نصّ على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على كلّ الجبهات، ضمنها اللبنانية، صعّدت إسرائيل في الساعات الماضية اعتداءاتها على الجنوب، موسِّعة عملياتها اليوم ضد مواقع في بعلبك - البقاع شرقي لبنان، مرتكبة مجازر متنقلة أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، ومسجلة موجة نزوح جديدة للسكان، متوعّدة بضرب حزب الله بكل قوّة، وتحميله ثمناً باهظاً، بزعم انتهاكه بشكل صارخ وقف إطلاق النار، عقب الهجوم الذي شنّه وأسفر عن مقتل أربعة جنود إسرائيليين.

الرئيس جوزاف عون مديناً التصعيد الإسرائيلي المستمر: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الاسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير، يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً، لا سيما وأنه طاول عشرات الابرياء، بينهم نساء واطفال، ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف اطلاق… — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 19, 2026

يأتي ذلك في وقتٍ يتحضّر لبنان للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في واشنطن، والمقرّرة أيام 23 و24 و25 يونيو/ حزيران الحالي، وقد زوّد عون، المتمسّك حتى اللحظة بهذا المسار، الوفد اللبناني بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى اللبنانيين، وإطلاق مسيرة الإعمار.

حزب الله: إيران تتمسّك بضرورة وقف كامل للاعتداءات الإسرائيلية

من جهتها، قالت مصادر نيابية في حزب الله لـ"العربي الجديد"، إن "الحزب على تنسيق مستمرّ مع إيران، وهي أكدت له تمسّكها بضرورة وقف كامل وشامل للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأن نجاح المحادثات مع أميركا مرتبط بهذا المسار الأساسي"، مشددة على أن إيران لن تتخلى عن لبنان. وشددت المصادر على أن "حزب الله أكد أنه سيلتزم بالاتفاق، ويوقف إطلاق النار، لكنه في الوقت نفسه لا يمكن أن يقف متفرجاً أمام الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية ومحاولات التوغل التي دائماً ما يلجأ إليها الاحتلال في أوقات الهدنة أو وقف النار، مستغلاً إياها، وهذا ما لن نسمح به، وهو ما شهدت عليه مرتفعات علي الطاهر وكفرتبنيت".

وأشارت المصادر إلى أن "حزب الله يقيّم الوضع في الميدان، ويردّ بحسب كل خرق"، معتبرة أن ما حصل من تصعيد يجب أن يدفع السلطات اللبنانية إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل فوراً، متسائلة "أليست السلطة نفسها التي عبّرت مرات عدة أنها ترفض التفاوض تحت النار؟".

وفي بيان رسمي اليوم، دحض حزب الله "ادعاءات العدو الإسرائيلي بانتهاك الحزب لوقف إطلاق النار". وقال "العدوّ لم يلتزم يوماً بأي اتّفاق لوقف إطلاق النار منذ 27-11-2024 مروراً بـ16-04-2026ـ وصولاً إلى مخرجات التفاهم الإيراني الأميركي الأخير الذي أكد في بنده الأوّل إنهاء الحرب في جميع الجبهات، بما يشمل لبنان، بل إنه أمعن في خروقاته المتمادية لوقف إطلاق النار، مرتكباً المجازر، ومدمّراً الأبنية السكنية والبنى التحتية المدنية، واستمر في ممارسة الاعتداءات البرية من خلال محاولات التوغل والسيطرة على قرى ومناطق لم يتمكن من الوصول إليها قبل الاتفاق".

وأضاف حزب الله: "بلغ الاستخفاف الإسرائيلي بوقف إطلاق النار حدّاً صرّح معه رئيس أركان جيش العدو، المجرم إيال زامير، قبل أسبوعين بأنّه لا يوجد وقف إطلاق نار في لبنان، قبل أن يعاود الناطق باسم جيشه أمس تأكيد مواصلة نشاط قوّات الاحتلال في جنوب لبنان". وتابع "على جري عادته، يلجأ العدوّ، تعويضاً عن عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة، وللتغطية على فشله وخسائره في ميدان القتال، إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيّين واستهداف القرى الآمنة، مثلما حصل اليوم في أعقاب تصدّي المجاهدين الباسل لمحاولة تقدّمه باتّجاه تلّة علي الطاهر ليل أمس". وشدد على أن "المقاومة الإسلامية ستبقى بالمرصاد لأيّ اعتداء، يدافع مجاهدوها بكلّ شجاعة وبروح كربلائيّة حسينيّة عن أرضهم وشعبهم، ويذيقون جيش العدوّ بأسهم، موقعين بين ضبّاطه وجنوده القتلى والجرحى بالعشرات، وفي آليّاته إصابات مدمّرة، وبيننا وبينه الأيّام والليالي والميدان".