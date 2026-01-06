لبنان | عون يدين الاعتداءات الإسرائيلية عشية اجتماع "الميكانيزم"

- أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على البقاع والجنوب، مشيراً إلى توقيتها المريب عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" لبحث وقف الأعمال العدائية وإعادة الاستقرار، ودعا المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية. - شنت إسرائيل غارات على مواقع في لبنان بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله وحماس، مما يزيد من التوتر رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024. - منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأصيب 17 ألفاً، مع استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ لبنانية.

دان الرئيس اللبناني جوزاف عون الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت خلال الساعات الماضية بلدات عدة في البقاع والجنوب وصولاً إلى مدينة صيدا، معتبراً أن توقيتها يثير علامات استفهام، إذ تأتي عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" المقرر غداً الأربعاء، التي يُفترض أن تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية حتى الحدود الجنوبية، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

واعتبر عون أن مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها تهدف إلى إفشال المساعي المبذولة محلياً وإقليمياً ودولياً لوقف التصعيد الإسرائيلي المستمر، رغم التجاوب الذي أبداه لبنان على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني، والتي نفذها الجيش اللبناني "بحرفية والتزام ودقة". وجدد عون دعوته المجتمع الدولي إلى التدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة "الميكانيزم" من إنجاز المهام الموكلة إليها، بتوافق الأطراف المعنيين وبدعم دولي.

ويوم أمس الاثنين، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات على مواقع عدة في الجنوب والبقاع في لبنان، بزعم استهداف ما قال إنها "بنى تحتية عسكرية" تابعة لحزب الله وحركة حماس. وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: "بدأ الجيش ضرب أهداف إرهابية تابعة لحزب الله وحماس في لبنان"، فيما قالت وسائل إعلام لبنانية إن جيش الاحتلال استهدف مبنيين في قريتي عين التينة والمنارة شرقي لبنان، ومنزلاً في بلدة أنان قضاء جزين جنوب لبنان.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد ميداني متواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي دخل حيّز التنفيذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ووفق قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، فقد خرقت إسرائيل الاتفاق أكثر من 10 آلاف مرة، ما تسبب في سقوط مئات الشهداء والجرحى.

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، أودت بحياة أكثر من 4 آلاف شخص، وأصابت نحو 17 ألفاً آخرين، فيما تواصل احتلال خمس تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى أراضٍ تحتلها منذ عقود. يُشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية كانت قد تحدثت مراراً عن استكمال جيش الاحتلال خططاً لهجوم واسع على "حزب الله" إن لم تلتزم الحكومة اللبنانية تنفيذ تعهدها بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.