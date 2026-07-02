لبنان | عون يحدد أهداف مفاوضات واشنطن وبري يحذر من فخ الاحتلال

أخبار
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
02 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 17:59 (توقيت القدس)
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في الانسحاب من جنوب لبنان، لا سيما بعد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستبقى في ما وصفها بـ"المنطقة العازلة" جنوبي لبنان "ما دام ذلك ضرورياً"، مدعياً في الوقت ذاته أن تل أبيب تبذل جهوداً للتوصل إلى "اتفاق سلام" مع لبنان. واليوم الخميس، أكدت مصادر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" أنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي سُجّل من أي منطقة من المناطق المحتلة في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الأميركيين ينتظرون بدء الانسحاب الإسرائيلي حتى يتمكّن الجيش اللبناني من الانتشار وتنفيذ خطته لحصر السلاح. وأضافت المصادر التي فضّلت عدم ذكر اسمها أن الجيش الإسرائيلي "لم يبدأ عملية الانسحاب بعد تبعاً لاتفاق الإطار، ولم يضع أي جدول زمني، لا بل على العكس هو يماطل ويؤخر العملية ويؤكد من خلال تصريحات مسؤوليه بقاءه في ما سمّاه المنطقة الأمنية في لبنان".

إلى ذلك أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "إسرائيل تسعى، من خلال ضغوطها ومطالبها، إلى جرّ الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة". وقال بري، في حديث مع صحيفة "الديار" اللبنانية، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه، مشدداً على أن هذا الأمر "لن يحصل، لأن اللبنانيين يدركون خطورة الانجرار إلى الفتنة الداخلية، ولأن الجيش والمقاومة لن يُدفعا إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية". وعن اتفاق الإطار، قال بري إنه عندما قرأه اعتبره "اتفاق فتنة"، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكداً: "لا للفتنة، لا للشارع". وعن إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، أكد بري أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً، مشدداً على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعداً أيضاً.

في الأثناء كانت لافتة زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان ولقائه مسؤولين لبنانيين ومنهم رئيس البرلمان نبيه بري، في أول لقاء مباشر له على مستوى النظام السوري الجديد برئاسة أحمد الشرع، وذلك عقب التصريحات المتكرّرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي يطلب فيها من سورية التدخّل في لبنان لمواجهة حزب الله، وقد سارع المسؤولون السوريون إلى تأكيد عدم وجود أي نيّة بالانخراط بصراع عسكري، مع عرض، في المقابل، لتأدية دور إيجابي بدعم الدولة اللبنانية. وكشف الرئيس اللبناني جوزاف عون، بعد لقائه الشيباني، عن تشكيل اللجنة العليا بين لبنان وسورية، للحفاظ على مصالح البلدين على حد سواء. وأكد عون لوزير الخارجية السوري أن لبنان "متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين"، مضيفاً بحسب الرئاسة: "حريصون على استقرار سورية تماماً كما تحرص سورية على استقرار لبنان، ومرتاح للتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود، ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، وكل ما هو مسيء لأمن البلدين". وقال الشيباني، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي حزب الله، إنّ "لقاءاتنا مجدولة مع الأطراف اللبنانية والحكومة، ولا لقاء اليوم مع حزب الله، لكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصبّ في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون على الموضوع".

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

05:40 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
وزيران من حزب الله يعترضان على اتفاق الإطار

عبرا وزيرا حزب الله في جلسة الحكومة اللبنانية عن رفضهما التفاوض المباشر مع إسرائيل واعترضا على اتفاق الإطار وعن تخلّي لبنان عن حقوقه بما في ذلك التخلي عن حق الدولة في مقاضاة إسرائيل. وسجل الاعتراض بشكل أساسي الوزراء من حصّة حزب الله ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين عن حركة أمل. 

03:41 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الجيش اللبناني: لم يُسجل انسحاب إسرائيلي من أي منطقة محتلة

أكدت مصادر في الجيش اللبناني لـ"العربي الجديد" أنه لا يوجد انسحاب إسرائيلي سُجّل من أي منطقة من المناطق المحتلة في الجنوب ولبنان، مشيرة إلى أن الأميركيين ينتظرون بدء الانسحاب الإسرائيلي حتى يتمكّن الجيش اللبناني من الانتشار وتنفيذ خطته لحصر السلاح.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الجيش الإسرائيلي "لم يبدأ عملية الانسحاب بعد تبعاً لاتفاق الإطار، ولم يضع أي جدول زمني، لا بل على العكس هو يماطل ويؤخر العملية، ويؤكد من خلال تصريحات مسؤوليه بقاءه في ما سمّاه المنطقة الأمنية في لبنان".

وأوضحت المصادر ذاتها أن اللقاء الذي جمع قائد الجيش رودولف هيكل مع قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر في بيروت "كان جيداً وعرض التدابير التي ستواكب تنفيذ اتفاق الإطار والخطوات التنفيذية، خاصة ما يخصّ الجانب اللبناني كملحق أمني".

03:26 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: زيارة الشيباني تزيل مخاوف من نية التدخل بلبنان

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، إن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان اليوم "تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري (أحمد الشرع) بالتدخل بلبنان". وأضاف أن الزيارة "تؤكد عدم صحة ما أشيع، لا سيما أن الهدف منها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل بشؤون الآخرين". وأوضح الرئيس اللبناني أن الوفد السوري شدد على أهمية أن يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة لا من خلال أو مع أي فريق أو على قاعدة التدخل بالشؤون اللبنانية.

كما تطرق عون إلى الحديث عما نصت عليه صيغة الإطار التي جرى توقيعها مع إسرائيل، مشيراً إلى أن الإطار "لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، لا بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، لا سيما أن التفاوض يعتبر الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان، بعدما تكبد ما تكبده من خسائر بالأرواح والممتلكات". وشدد على أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية "ألا يُفرط بالدعم الأميركي للتوصل إلى حل، فضلاً عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة".

01:55 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
بيان الخارجية السورية بشأن لقاء سلام

قالت الخارجية السورية، في بيان، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني بحث مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام سبل تعزيز العلاقات الثنائية، "وأكدا أهمية احترام سيادة البلدين، وتشكيل اللجنة العليا السورية - اللبنانية، ومناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين". ونشرت الخارجية السورية صوراً من مراسم توقيع اتفاقية بين سورية ولبنان تقضي بتشكيل اللجنة العليا السورية - اللبنانية، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت.

01:04 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز ما جاء في لقاء نواف سلام والشيباني

قال رئيس الوزراء اللبناني، نواف سلام، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي يزور لبنان، إن هدف اللقاء "تعزيز التعاون بعددٍ من المجالات التي كنّا بدأنا البحث بها في زيارة إلى دمشق، وفي مقدمها الربط الكهربائي، والنقل، وتبادل البضائع، وتسهيل حركة المرور بين لبنان وسورية". وأضاف سلام: "بحثنا التوقيع على إنشاء لجنة عليا مشتركة لبنانية سورية تضم الوزراء المعنيين، وتلتقي بشكل دوري لتعزيز التعاون بين البلدين".

من جانبه، قال الشيباني: "وقعنا بكل إصرار على تشكيل اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان، وهذا الإطار سيكون منصّة لجميع الوزارات المعنية لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتفاهمات الأمنية وتوسعة نطاق التعاون بين البلدين". وحول الرسالة التي حمّلها له الرئيس أحمد الشرع أوضح أنها تتعلق "بزيارتنا الحالية، ونتكلم فيها بكل وضوح ونجتمع مع جميع الأطراف دون استثناء لنعبّر أننا نؤمن بلبنان بجميع أديانه وأطيافه وأعراقه، ونريد علاقة مباشرة مع الدولة اللبنانية الرسمية".

وتطرق الوزير السوري إلى موضوع السجناء والمعتقلين السوريين، مشيراً إلى أن "هناك مساراً قضائياً تقدّمنا به بالفترة الماضية، ونريد أن ينتج عنه تسليم جميع السجناء السوريين الموجودين في لبنان، أما غير السوريين الذين اعتقلوا لدعم الثورة السورية فهذا أيضاً نناقشه بكلّ انفتاح مع الجانب اللبناني وربما يُحلّ بالفترة القريبة". وبشأن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، أكد الشيباني أن الموقف السوري الرسمي يرفض جميع الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وعمليات القصف والتهجير التي أصابت الشعب اللبناني في الفترة الأخيرة.

وفيما يتعلق بموضوع الإطار الذي جرى توقيعه مع إسرائيل قال إن ذلك "شأن لبناني تحدّده المصلحة اللبنانية، والحكومة اللبنانية هي المسؤولة عن هذا المسار، لكن نريد أيضاً أن يكون هذا الإطار أو النقاش بجو هادئ، ويضع المصلحة اللبنانية أولاً، ولا يكون هروباً من مساحة من الضغط أو مشهد معيّن يشهده الجنوب اللبناني ونذهب به إلى تفاهمات سريعة قد لا تؤدي إلى إيقاف الحرب أو لا تؤدي إلى استقرار مستدام".

12:21 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
بيان الخارجية السورية عن لقاء عون والشيباني

قالت الخارجية السورية، في بيان، إن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى في العاصمة اللبنانية بيروت الرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار. كما بحث الجانبان وفق بيان الخارجية "تعزيز آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

12:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الشيباني بعد لقائه بري: يصبّ في صالح علاقات سورية ولبنان

قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بعد لقائه رئيس البرلمان نبيه بري، إن "وجودنا في لبنان هو رسالة محبة وتعاون وأيضاً مع كلّ المكونات والمؤسسات اللبنانية، واللقاء مع بري ممتاز جدّاً ويصبّ في صالح العلاقات السورية اللبنانية". ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيلتقي حزب الله، قال الشيباني "لقاءاتنا مجدولة مع الأطراف اللبنانية والحكومة، ولا لقاء اليوم مع حزب الله، لكن في المستقبل إذا كان هناك مصلحة تصبّ في صالح البلدين فبالتأكيد نحن منفتحون على الموضوع".

وفي معرض ردّه على أسئلة الصحافيين، أكد الشيباني أن "النقاشات ترتكز اليوم حول كيفية تطوير العلاقات بين لبنان وسورية"، مشدداً على أن "زيارتنا اليوم دعم للبنان". وحول زيارة طرابلس (شمالي لبنان)، أجاب "هي جزء من زيارة شاملة لكل الأطراف اللبنانية".

12:15 pm

أسوشييتد برس

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أسوشييتد برس
بري: إسرائيل تسعى إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن "إسرائيل تسعى، من خلال ضغوطها ومطالبها، إلى جرّ الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة". وقال بري، في حديث مع صحيفة "الديار" اللبنانية، نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، إن هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه، مشدداً على أن هذا الأمر "لن يحصل، لأن اللبنانيين يدركون خطورة الانجرار إلى الفتنة الداخلية، ولأن الجيش والمقاومة لن يُدفعا إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية".

وعن اتفاق الإطار، قال بري إنه عندما قرأه اعتبره "اتفاق فتنة"، ولذلك سارع إلى إطلاق موقفه الرافض لانزلاق البلاد إلى الانقسام، مؤكداً: "لا للفتنة، لا للشارع". وعن إمكان الوصول إلى مخرج للأزمة التي نشأت بعد اتفاق الإطار، أكد بري أن باب التسوية لا يزال مفتوحاً، مشدداً على أنه مستعد لإيجاد المخارج إذا كان الطرف الآخر مستعداً أيضاً، وقال: "إذا كان هناك استعداد للتسوية، فأنا مستعد لها، ولا أحد يريد أن يصل البلد إلى حائط مسدود".

وعن شكل التسوية الممكنة، جدد بري موقفه المعارض للمفاوضات المباشرة منذ البداية، معتبراً أنه كان يدرك إلى أين ستقود، وأنها أوصلت إلى اتفاق وصفه باتفاق الفتنة وبأنه سيئ ومجحف بحق لبنان. وأشار إلى أن الاتفاق الذي رعاه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 شكّل نموذجاً مختلفاً، إذ أدى إلى انسحاب حزب الله الكامل من جنوب الليطاني من دون اللجوء إلى مفاوضات مباشرة. وكشف بري أنه قبل التوصل إلى اتفاق الإطار، جرى تواصل مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، حيث طلب اعتماد مبدأ الانسحاب الإسرائيلي وفق الأقضية، لا وفق المناطق التجريبية، معتبراً أن هذا الخيار كان يؤمّن آلية أوضح وأكثر جدية للتنفيذ.

وأضاف أن بعبدا وافقت على هذا الطرح، إلا أنهم فوجئوا لاحقاً بأن اتفاق الإطار اعتمد مبدأ المناطق التجريبية بدلاً من مبدأ الأقضية. وبشأن توسيع المطالب الدولية لتشمل ما يتجاوز جنوب الليطاني، أوضح بري أن هناك استعداداً لانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي كامل.

وبالنسبة إلى السلاح شمال الليطاني، أكد بري أن الموقف يقوم على احتواء السلاح ضمن إطار الدولة اللبنانية، ليس في شمال الليطاني فحسب، بل في كل لبنان، بحيث تكون الدولة المرجعية الوحيدة. وشدد على أن الأولوية تبقى حماية الاستقرار الداخلي ومنع انتقال الخلاف السياسي إلى الشارع، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن السلم الأهلي. وعن سبل الخروج من الأزمة، جدد بري رؤيته أن لبنان يحتاج إلى مظلة دولية تساعد على إنجاز التسوية، معتبراً أن هذه المظلة يجب أن تضم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وإيران، لأنها تشكل، برأيه، الضمانة الأساسية لأي تسوية قابلة للحياة.

12:08 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: تشكيل لجنة عليا بين لبنان وسورية

كشف الرئيس اللبناني جوزاف عون، عن تشكيل اللجنة العليا بين لبنان وسورية، للحفاظ على مصالح البلدين على حد سواء. ونقلت الرئاسة اللبنانية مضمون ما قاله الرئيس عون لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الذي استهل زيارته إلى لبنان بزيارة عون. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الشيباني "نقل إلى عون تحيات الرئيس السوري أحمد الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكداً أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتفعيل التنسيق لا سيما في المجال الاقتصادي".

وأكد عون لوزير الخارجية السوري أن لبنان "متمسك بإقامة علاقات أخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين"، مضيفاً حسب الرئاسة: "حريصون على استقرار سورية تماماً كما تحرص سورية على استقرار لبنان، ومرتاح للتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالات ضبط الحدود، ومنع تهريب الأشخاص والسلاح، وكل ما هو مسيء لأمن البلدين". وأضاف عون: "أكد لي الشرع في أكثر من لقاء واتصال أن دور سورية لن يكون مثل دورها في الماضي، وأن صفحة جديدة فُتحت بين البلدين لن تكون فيها سورية مع طرف ضد آخر، بل إلى جانب جميع اللبنانيين".

11:28 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الشيباني في بيروت حاملاً رسالة من الشرع

استهلّ وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، زيارته الرسمية للبنان اليوم الخميس، بلقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون، وذلك ضمن جولة تشمل عدداً من كبار المسؤولين، بينهم للمرّة الأولى رئيس البرلمان نبيه بري، ومرجعيات سياسية ودينية.

التفاصيل عبر الرابط:

تقارير عربية
التحديثات الحية

عون يعلن تشكيل لجنة عليا مع سورية والشيباني يصف لقاءه وبري بالممتاز

10:50 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
النبطية الفوقا تطالب عون وسلام بالتدخل لوقف اعتداءات إسرائيل

طالبت بلدية النبطية الفوقا من رئيسي الجمهورية جوزاف عون والوزراء نواف سلام بالتدخل العاجل، وإصدار موقف رسمي واضح يبيّن الواقع القانوني والأمني للبلدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، وتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم بأمان وكرامة، وصون سيادة الدولة وحماية حقوق مواطنيها. ووجّه رئيس بلدية النبطية الفوقا زين غندور كتاباً إلى عون وسلام، استنكر خلاله استمرار الصمت الرسمي حيال الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تتعرّض لها البلدة منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وتمثّلت الاعتداءات في ثلاث غارات جوية حربية، وغارات متكررة بالطائرات المسيّرة، وافتعال حرائق، وإلقاء قنابل صوتية، واستشهاد أكثر من عشرة مدنيين، إضافة إلى قيام الطائرات المسيّرة بإلقاء عشرات الأجسام المشبوهة داخل البلدة. وقال إن "هذه الاعتداءات تأتي رغم أن النبطية الفوقا لا تقع ضمن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، ولا تُعد من البلدات المحتلة، كما أنها لم تُذكر في أي من البيانات الرسمية أو المسربة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار أو بما يُعرف باتفاق الإطار، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة لدى أبناء البلدة، ويضعهم في حال من القلق وعدم اليقين، ويحول دون عودتهم الآمنة إلى منازلهم".

06:22 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رشقات نارية كثيفة في بلدة الخيام جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، بسماع أصوات رشقات نارية كثيفة مصدرها بلدة الخيام، مشيرة إلى أن أصواتها تُسمع بوضوح في البلدات المجاورة.

12:22 am

الأناضول

avata
الأناضول
نتنياهو: نريد اتفاق سلام مع لبنان وسنبقى في المنطقة العازلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن إسرائيل ستبقى في ما وصفه بـ"المنطقة العازلة" جنوبي لبنان "ما دام ذلك ضرورياً"، مدعياً في الوقت ذاته أن بلاده تبذل جهوداً للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان. جاء ذلك في كلمة ألقاها نتنياهو خلال مراسم تأبين عسكريين إسرائيليين قُتلوا في لبنان، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

نتنياهو: نريد اتفاق سلام مع لبنان وسنبقى في المنطقة العازلة

12:18 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
رئيس وزراء لبنان: أولويتنا جدول زمني لانسحاب إسرائيل

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن ما توصلت إليه المفاوضات في واشنطن "ليس اتفاقية أو معاهدة، بل إطار ثلاثي توجيهي للمفاوضات". وقال إن أولوية لبنان في الجولات المقبلة تتمثل في وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وأضاف رئيس الوزراء أن لبنان يواصل توثيق ما يعتبره انتهاكات للقانون الدولي، مؤكداً أن حق اللجوء إلى المحاكم الدولية "لم يسقط، وإنما علق" في هذه المرحلة.

12:09 AM
أبرز تطورات الوضع في لبنان يوم أمس الأربعاء
  • تفجير كبير في محيط بلدة رشاف
  • قصف مدفعي على أطراف بلدة بيت ياحون
  • غارتان على بلدة النبطية الفوقا
  • الاتحاد الأوروبي يؤكّد استمرار التزامه بتقديم الدعم للبنان
  • 4297 شهيدًا منذ 2 مارس
  • يونيفيل: قواتنا تواجه قيودا تحد من حرية حركتها
  • عون: صيغة الإطار تحقق منطق الدولة
  • اتصال لبناني يوناني يبحث جهود وقف الحرب
  • كاتس: الجيش سيبقى في لبنان
5:56 PM
4298 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس

أفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد وصلت إلى  4298 شهيدا و12196 مصابا منذ 2 مارس/آذار الماضي وحتى 2 يوليو/تموز الحالي.

05:51 pm

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يحدّد أهداف لبنان في مفاوضات واشنطن

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته جان أرنو، إن "الاهداف التي حددها لبنان في مفاوضات واشنطن هي تثبيت وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي يحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى، وإعادة جثامين اللبنانيين الموجودة لدى إسرائيل"، مؤكداً أن "كل ذلك من أجل عودة الإهالي إلى بلداتهم والبدء بمسيرة الاعمار".

وأكد عون أنه "يجب دعم الجيش ليتمكن من القيام بالمهام المطلوبة منه في المرحلة المقبلة، إضافة إلى دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي بدأت قبل سنة ونصف السنة وعرقلتها الحروب المتتالية التي عاشتها المنطقة"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية ملتزمة تطبيق حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم ولن يشاركها أحد في ذلك". من جهته، أكد أرنو على دعم الأمم المتحدة لما يقوم به لبنان من خطوات لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية وفي مقدمها الجنوب، وكذلك دعم الجيش والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية. 

09:19 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الشيباني يصل قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبناني

وصل وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى قصر بعبدا، حيث يلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون.

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