لبنان | عون يؤكد لترامب تحمّل الدولة مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار مع إسرائيل

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
28 يونيو 2026
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حظي الاتفاق الإطاري الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في واشنطن ليل الجمعة بترحيب إقليمي ودولي ودعم أميركي صريح، فيما ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، السبت، به باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلاً عن السيادة"، مؤكداً أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه "منعدم الوجود".

وتلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً هاتفياً ليل السبت/ الأحد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع الاتفاق، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني و"العمل على توفير كل ما يلزم لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان".

ومن أبرز ما نصّ عليه الاتفاق عمل الجانبين على إنشاء مجموعات عمل تتولى إعداد اتفاق شامل للسلام والأمن، فضلاً عن إنشاء مسارات موازية للتواصل المباشر والمستمر، بتيسير من الولايات المتحدة. ووفق النص الحرفي للاتفاق الذي حصل عليه "العربي الجديد"، تلتزم الحكومتان بـ"مواصلة العمل بحسن نية، إلى حين التوصل إلى سلام كامل ودائم، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي إسرائيل ولبنان". وفي وقت يجري فيه الإعداد لملحق أمني للاتفاق، يحدد تفاصيل بسط سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية، ويتيح للقوات الإسرائيلية إعادة انتشارها تدريجياً إلى خارج الأراضي اللبنانية، تحدث الاتفاق عن "منطقتين تجريبيتين أوليين"، على أن يتم الاتفاق على أي مناطق تجريبية لاحقة بالتوافق بين الطرفين، دون الإعلان عن انسحاب إسرائيلي كامل من المناطق المحتلة في الجنوب.

وتوجه الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى الإدارة الأميركية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، بـ"الشكر على ما بُذل من جهود في استضافة المفاوضات ورعايتها، ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أُعلنت الجمعة"، معتبراً الاتفاق "خطوة أولى على طريق استعادة لبنان سيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة". أما رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، فقال إن "الأمر الأكثر أهمية هو أن إسرائيل ستبقى أولاً في الحزام الأمني (المنطقة العازلة) في جنوب لبنان"، معتبراً أن ذلك "إنجاز كبير"، ومؤكداً أن إسرائيل ستحافظ عليه "ما دام حزب الله لم يُجرَّد من سلاحه، وما بقي هناك تهديد لدولة إسرائيل".

وفي أولى أشكال رفض جمهور حزب الله للاتفاق، جاب مناصروه على متن دراجات نارية شوارع بيروت، ولا سيما في مناطق بشارة الخوري، ورياض الصلح، وطريق المطار، احتجاجاً عليه، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وجاء الاتفاق في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب التي استضافتها واشنطن وتركزت على انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وترتيبات انتشار الجيش اللبناني فيها. ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تشن إسرائيل عدواناً على لبنان أدى، وفق وزارة الصحة اللبنانية، إلى استشهاد 4 آلاف و230 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و179 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

12:23 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يتلقى اتصالاً من ترامب

تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً هاتفياً ليل السبت الأحد من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيه على توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية واشنطن، مؤكدا وقوف بلاده "إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما يلزم لتطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان".

وأكد ترامب، وفق بيان للرئاسة اللبنانية، أن "الولايات المتحدة تتمنى للشعب اللبناني الخير والتقدم ولن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان ودعم مواقف رئيس الجمهورية وقرارات الحكومة". وأضاف أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية.

في المقابل، شكر الرئيس اللبناني نظيره الأميركي على "موقفه الداعم للبنان وسلطته الشرعية ومؤسساته الدستورية والأمنية وفي مقدمها الجيش"، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق له وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لاسيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية.

وفي نهاية الاتصال أشار ترامب إلى عزمه اللقاء قريباً مع عون في واشنطن.

12:10 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
نتنياهو: اتفقنا مع لبنان على منطقتين تجريبيتين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن إسرائيل توصلت إلى "اتفاق إطار" مع لبنان يمكن أن ينهي الصراع بين الجانبين، معتبراً أن الاتفاق قد يتحول مستقبلاً إلى اتفاق سلام. وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ولبنان اتفقا على إنشاء منطقتين أمنيتين لتجربة آلية نزع سلاح حزب الله، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقاء الجيش الإسرائيلي في "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، وأن إسرائيل ستبدأ بالانسحاب من "المناطق التجريبية" في بلدتي زوطر الغربية وفرون، مع استمرار سيطرتها على منطقة الشقيف.

ورأى نتنياهو أن إسرائيل "حققت الاتفاق بفضل الضربات الموجعة التي وجهتها لحزب الله"، متحدثاً عن تدمير نحو 90% من مخزون الحزب الصاروخي، كما أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف أي تهديد فوري في لبنان، وأنه "متى تطلب الأمر أن ندخل لبنان سندخل وسنعمل هناك بقوة"، على حد قوله.

جنود إسرائيليون في حدود لبنان، 17 إبريل 2026 (Getty)
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نتنياهو: اتفقنا مع لبنان على منطقتين تجريبيتين لنزع سلاح حزب الله

12:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يرفض اتفاق الإطار

ندّد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت باتفاق الإطار الذي وقّع بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية باعتباره "سقطة مريعة" و"تنازلا عن السيادة"، مؤكدا أن الحزب سوف يتعامل معه على أنه "منعدم الوجود".

وقال قاسم في بيان: "اتفاق الإطار في واشنطن مذلة وعار وتنازل عن السيادة. هذا الاتفاق منعدم الوجود، ويجب تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأميركية" في إشارة إلى التفاهم الذي أبرم بين واشنطن وطهران في سويسرا الأسبوع الماضي لوقف الحرب ويشمل لبنان، داعيا الدولة إلى "التراجع عن خطيئتها التي تخرب لبنان".

ووصف قاسم الاتفاق بأنه "سقطة مريعة" و"خطيئة كبرى بالتخلي عن السيادة للعدو الإسرائيلي"، معتبرا أن "السلطة تشرعن بقاء الاحتلال إلى سنوات طويلة وقد تصل إلى ضمّ هذه الأراضي إلى الكيان الصهيوني!".

نعيم قاسم خلال إلقاء كلمة متلفزة، 13 مارس 2026 (إعلام حزب الله)
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حزب الله يرفض اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان: لن نترك الميدان

12:12 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
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