لبنان | اشتباكات وسط استمرار القصف ونسف المنازل

تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يشمل لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة. في المقابل، تشهد العديد من بلدات جنوبي لبنان، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، عودة الأهالي إليها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات والنصائح بضرورة التريث إلى أن تتّضح الصورة أكثر بعد الاتفاق الإيراني الأميركي، وذلك في ظل تأكيد إسرائيل عدم التزامها بالاتفاق أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ليلة الأحد - الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران، معرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وأوضح أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع".

كما أعلن "مقر خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات الإيرانية، في بيان قصير أورده التلفزيون الإيراني، أن الشعب الإيراني إلى جانب القوات المسلحة وجبهة المقاومة "تمكنوا من فرض إرادتهم" على الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال التلفزيون الإيراني إن طهران حصلت على "تنازلات مهمة للغاية لحزب الله" في الساعات الأخيرة من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق، قبل أن تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان أحد شروط طهران لعدم الرد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..