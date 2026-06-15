لبنان | اشتباكات وسط استمرار القصف ونسف المنازل

أخبار
بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
مباشر
15 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 16 يونيو 2026 - 02:10 (توقيت القدس)
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تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوبي لبنان، اليوم الاثنين، رغم إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يشمل لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، فيما لم ينفذ حزب الله أي عملية حتى الساعة. في المقابل، تشهد العديد من بلدات جنوبي لبنان، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، عودة الأهالي إليها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات والنصائح بضرورة التريث إلى أن تتّضح الصورة أكثر بعد الاتفاق الإيراني الأميركي، وذلك في ظل تأكيد إسرائيل عدم التزامها بالاتفاق أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ليلة الأحد - الاثنين، التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب محادثات مكثفة، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على وقف فوري ودائم للعمليات على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان. وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق ستعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/حزيران، معرباً عن أمله في أن يشكل الاتفاق خطوة نحو تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة. وأوضح أنه "مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع".

كما أعلن "مقر خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات الإيرانية، في بيان قصير أورده التلفزيون الإيراني، أن الشعب الإيراني إلى جانب القوات المسلحة وجبهة المقاومة "تمكنوا من فرض إرادتهم" على الولايات المتحدة وإسرائيل. وقال التلفزيون الإيراني إن طهران حصلت على "تنازلات مهمة للغاية لحزب الله" في الساعات الأخيرة من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق، قبل أن تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان أحد شروط طهران لعدم الرد على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

"العربي الجديد" يتابع تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

12:11 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عراقجي لعون وبري: الاتفاق مع أميركا يشمل لبنان

رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، بالتفاهم الذي جرى التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن أمله في أن يشكّل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويَين الإقليمي والدولي. وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إنّ عون تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

لمزيد من التفاصيل عبر الرابط: 

عون خلال استقباله عراقجي في قصر بعبدا، يونيو 2025 (رويترز)
أخبار
التحديثات الحية

عراقجي لعون وبري: الاتفاق مع أميركا يتضمن وقف العدوان على لبنان

9:31 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في أطراف كفرتبنيت

أعلن حزب الله، في بيانه العسكري الأول اليوم الاثنين، أنه تصدى لقوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كانت تتقدم باتجاه منطقة المعبر في أطراف بلدة كفرتبنيت، جنوبي لبنان، مؤكداً أنه أجبرها على التراجع. وقال الحزب إن مقاتليه رصدوا عند الساعة 18:15 قوة إسرائيلية مؤلفة من جرافة ودبابتَي ميركافا تتقدم من حمى أرنون - الكماشة باتجاه منطقة المعبر في أطراف كفرتبنيت، قبل أن يستهدفوها بالصواريخ الموجهة ومسيّرات "أبابيل" الانقضاضية، ما أجبرها على التراجع.

9:30 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عراقجي يناقش مع عون وبري المستجدات الإقليمية

رحّب الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الاثنين، بالتفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية، معرباً عن أمله في أن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وقالت الرئاسة اللبنانية إن عون تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله التداول في المستجدات الإقليمية الراهنة وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأضافت الرئاسة أنه تم خلال الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المستدام في المنطقة بما ينعكس إيجاباً على دولها وشعوبها، فيما شدد عون على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. من جهته، أكد عراقجي أهمية احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه من قبل جميع الأطراف، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الأجواء الإيجابية التي أوجدها هذا التفاهم في دعم الاستقرار في لبنان وتعزيز فرص التعافي والازدهار فيه.

وفي سياق متصل، أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري بأن اتصالاً جرى بين بري وعراقجي، ناقشا خلاله آخر التطورات والأوضاع في لبنان والمنطقة، إضافة إلى بنود الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. وأوضح المكتب أن عراقجي أبلغ بري بأن الاتفاق تضمن بنداً أساسياً يقضي بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيراً إلى أنه وضعه في تفاصيل بنود الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بوقف الحرب على لبنان. وأكد عراقجي، وفق البيان، أن هذا البند يجب أن يدخل حيز التنفيذ والتطبيق بحرفيته بشكل فوري منذ اليوم الأول وطيلة فترة التفاوض المقررة بـ60 يوماً، مشدداً على أن ضمان الالتزام به هو مسؤولية الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم. بدوره، جدّد بري شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللجهات الإقليمية والدولية على دعمها ومؤازرتها للبنان في المرحلة الراهنة.

07:25 pm

رويترز

avata
رويترز
مسؤول أميركي: الاتفاق مع إيران لا يشمل الانسحاب من لبنان

قال مسؤول أميركي كبير اليوم الاثنين إن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطاً لإبرام الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

7:03 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
المقداد: على السلطة اللبنانية وقف المفاوضات المباشرة

قال عضو كتلة حزب الله البرلمانية النائب علي المقداد لـ"العربي الجديد" إن "على السلطة اللبنانية أن تستفيد ممّا حصل بالأمس وتتعاطى معه بإيجابية وأن توقف المفاوضات المباشرة مع العدو التي كانت ستذل هذه السلطة ولبنان"، مضيفاً "نأمل أن تحمل الأيام المقبلة تفاهماً لبنانياً على من هو العدو الحقيقي للبنان".

وأشار المقداد إلى أن "حزب الله لا يمانع التعاون مع الجيش اللبناني أو انتشاره في المناطق التي ينسحب منها العدو وتجربتنا معه كانت ناجحة جداً في إطار تطبيق القرار 1701، والمقاومة التزمت باتفاق وقف النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وكلنا يعلم أن العدو هو الذي أكمل الهجوم والقتل والاغتيالات والتدمير".

وبخصوص الاعتداءات الإسرائيلية اليوم، أوضح المقداد "كل اعتداء على لبنان مرفوض وهو انتهاك للسيادة بما في ذلك تحليق المسيّرات ويعدّ خرقاً لوقف النار، وإذا أكمل العدو هذه الطريقة فعندها لكل حادث حديث ونعتبر ذلك كأنه يرفض الاتفاق".

 

06:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وزارة الصحة: 3798 شهيداً منذ 2 مارس

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار حتى اليوم باتت 3798 شهيداً و11781 جريحاً.

04:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
استشهاد سائق سيارة بعد استهدافها بمسيّرة إسرائيلية

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي استهدف سيارة على دوار كفرتبنيت في جنوب لبنان ما أدى إلى استشهاد سائقها.

 

04:53 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
نقيب المصورين الصحافيين لتوخي أقصى درجات الحذر

دعا نقيب المصورين الصحافيين في لبنان علي علوش "الزملاء المصورين لعدم التسرع في العودة إلى مناطق الخطر أو التعامل مع المشهد وكأنه أصبح آمناً بالكامل".

وقال "حتى هذه اللحظة، لا شيء مضموناً، والتطورات الميدانية قد تتبدل في أي وقت. لذلك ندعو الجميع إلى توخي أقصى درجات الحذر، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء العمل والتنقل".

04:32 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابة صحافي أثناء أداء مهامه في بلدة كفرتبنيت

تعرّض الصحافي هادي حطيط للإصابة في بلدة كفرتبنيت، جنوبي لبنان، بعدما سقطت قذيفة إسرائيلية بالقرب من مكان تغطيته الصحافية.

ونُقل حطيط إلى مستشفى النجدة حيث يتلقى العلاج بعد اصابته بشظايا.

وقال حطيط في مقطع مصوّر إنه كان يرتدي الدرع والخوذة ويضع شارة الصحافة بشكل يظهر أنه صحافي، وكان موجوداً خارج السيارة بشكل ظاهر أيضاً وهو يصوّر تقريره الصحافي.

وأشار حطيط إلى أنه خلال التصوير، وقفت مسيّرة إسرائيلية فوقه ورمت قنبلة أو قذيفة على مسافة قريبة جداً منه، انفجرت خلفه، فوقع على الأرض وفقد السيطرة على قدميه من شدّة عصف الضربة وأصيبت قدماه بشظايا.

03:38 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
سلام: سنضاعف الجهود لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء عن أمله بأن "ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع حد لهذه الحرب ووقف القتل والتدمير والتهجير وسائر المآسي والآلام التي أُنزلت باللبنانيين"، مضيفاً "لا يسعني إلا أن أتوجه بصادق الشكر إلى كلّ من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة".

وقال سلام "سوف نضاعف الجهود من خلال المفاوضات الجارية في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من أراضينا والإفراج عن أسرانا". وتابع "سنكثف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الإعمار".

03:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله: نبارك لإيران التوصل لمذكرة التفاهم

بارك حزب الله في بيان لإيران "الإنجاز الكبير بالتوصل إلى مذكرة التفاهم بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، والتي أفضت إلى وقف شامل لإطلاق النار على كل الجبهات ومن ضمنها لبنان".

وأكد أن على لبنان "أن يحسن الاستفادة من هذه المظلة الإقليمية والدولية لتحقيق سيادة لبنان وتحرير أرضه في إطار الوحدة الداخلية".

ودعا أهالي الجنوب اللبناني إلى "التريث، وانتظار توجيهات المعنيين بشأن العودة الآمنة إلى قراهم وبلداتهم، حرصاً على سلامتهم وتفادياً لأي مخاطر قد تنجم عن خروقات العدو الإسرائيلي المحتملة".

وشدد على أن "المقاومة لن تقبل بأي عدوان يستبيح سيادة وطنها ودماء أهلها"، مشيراً إلى أنها ستبقى متمسكة "بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى".

وقال إن "هذه المرحلة تستوجب من السلطة وجميع القوى السياسية اللبنانية العودة إلى وحدة الموقف الوطني لتحقيق الأهداف التي يجمع عليها اللبنانيون والتي تكمن فيها مصلحة لبنان وحفظ سيادته وقوته ومنعته في مواجهة أطماع العدو الإسرائيلي. ومن الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة، والاستفادة من هذه التجربة وما سبقها من تجارب مرّ بها وطننا لبنان، والابتعاد عن الأوهام والرهانات الخاسرة، والإقرار بأن الموقف اللبناني الموحد والاعتماد على الأصدقاء الحقيقيين هو السبيل الأمثل لصون المصالح الوطنية".

03:11 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون: طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن "طريق السلام صعب لكننا نملك الإرادة لتحقيقه"، مشيراً إلى أن "اللبنانيين تعبوا من الحروب ومن حالة الركود والفساد، وهم يتطلعون اليوم إلى قيام الدولة على أساس الشفافية والعدالة والكفاءة لا على أساس المحسوبية والزبائنية السياسية والحزبية".

ولفت عون إلى أن "الأمور تسير على الطريق الصحيح رغم العرقلة التي فرضتها الحرب بعض الشيء، إلا أن ما من شيء سيوقفنا".

مواقف عون جاءت خلال لقائه قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت الأب البروفسور فرانسوا بوادك اليسوعي على رأس وفد من العمداء والمسؤولين في الجامعة ومستشفى "أوتيل ديو دو فرانس".

02:25 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف بالمدفعية بلدة النبطية الفوقا، جنوبي لبنان.

01:41 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
مصادر عسكرية تتحدث عن "وقف" عمليات جيش الاحتلال

نقل الصحافي الإسرائيلي عميت سيغال عن جنود من قوتين مختلفتين في جيش الاحتلال على الجبهة اللبنانية ادعاءهم أن "جميع الأنشطة الميدانية (العمليات العسكرية) توقّفت، بما في ذلك عمليات دخول المنازل المشتبه بأنها مخازن أسلحة".

ومع ذلك، أشار إلى أنه في الحالات التي تستوجب دخول المنازل يتم الاقتحام بإطلاق نار تمهيدي. وبحسب المصادر ذاتها، عاد سكان إلى القرى التي منعوا حتى اليوم من العودة إليها، فيما يُمنع جنود الاحتلال من استهدافهم.

01:28 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الجيش اللبناني يدعو الأهالي للتريث قبل العودة للجنوب

دعا الجيش اللبناني سكان الجنوب إلى التريث قبل العودة إلى قراهم.

وذكر في بيان أنه "في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة ومع تداول أخبار حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار، تؤكد قيادة الجيش ضرورة تريث الأهالي في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية الجنوبية، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، حفاظاً على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية"

كما شدد الجيش في بيان على ضرورة توخي الحيطة والحذر في الأماكن التي تعرضت لاعتداءات إسرائيلية، وإبلاغ أقرب مركز للجيش أو للقوى الأمنية الأخرى عن الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة.

12:29 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون يثمن تضمين لبنان في مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إنه تابع باهتمام الإعلان عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وما تضمنته من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة، بما يشمل لبنان.

وثمّن عون "ما تضمنته المذكرة من احترام للخصوصية اللبنانية، والإقرار بأن استقرار لبنان وأمنه يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أي مسعى جدي لترسيخ الاستقرار في المنطقة، بعدما تحمّله اللبنانيون من تضحيات وأعباء جسيمة خلال المرحلة الماضية". وقال "إن الشعب اللبناني، ولا سيما أبناء المناطق التي تعرضت للاعتداءات والدمار وفقدت أعزاء لها ومصادر رزقها ومنازلها، يتطلع اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حداً نهائياً لدوامة العنف، وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار".

كما توجّه عون "بالشكر إلى جميع الدول والجهات التي ساهمت في إنجاز هذه المذكرة، وإلى كل من عمل على تضمين لبنان في الجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد ووقف الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات، انطلاقاً من إدراكهم حجم المعاناة التي تحمّلها اللبنانيون خلال الأشهر الماضية". وأعرب عون عن أمله أن "يشكّل هذا التطور بداية مسار أوسع يعزز الاستقرار في المنطقة، ويحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها، ويتيح للبنانيين التفرغ لإعادة بناء ما تهدم واستعادة حياتهم الطبيعية في ظل دولة آمنة ومستقرة".

12:21 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق طائرات مسيرة فوق الضاحية

حلّقت طائرات إسرائيلية مسيرة على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت.

12:18 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
بلدية لبايا في البقاع تدعو الأهالي إلى التريث في العودة

دعت بلدية لبّايا في البقاع الغربي، شرقي لبنان، أبناءها الموجودين خارج البلدة إلى التريث في العودة، وعدم المجازفة بالتوجه إليها في الوقت الراهن، وذلك نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين الأمني في المنطقة، وعدم تبلور صورة واضحة للأوضاع الميدانية حتى الآن. ودعت البلدية الجميع إلى التحلّي بالصبر، والالتزام بالتوجيهات الرسمية، إلى حين استقرار الأوضاع بصورة كاملة.

11:07 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مصدر لبناني: بيروت لم تُبلّغ بعد بشروط الاتفاق

قال مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس برس، الاثنين، إن بيروت لم تُبلّغ بعد بشروط الاتفاق الإيراني الأميركي الذي أعلنت باكستان التوصل إليه.

10:30 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
بري يشيد بالاتفاق الأميركي الإيراني

أشاد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، منوهاً بـ"الجهود والمساعي التي بذلتها جمهورية باكستان ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للوصول إلى هذا التفاهم الذي يؤسس بما تضمنه من بنود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة وضمناً لبنان". وقال المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان إن "برّي توجه بالشكر والتقدير إلى إيران وأميركا وقيادتهما على تمسّكهما وإصرارهما على تضمين المذكرة بنداً أساسياً وملزماً بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان".

10:25 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
بدء فتح طرق في صور وبنت جبيل

بدأت بلديات صور وبنت حبيل والدفاع المدني في جمعية "الرسالة" و"الهيئة الصحية"، فتح الطرق المقفلة بسبب الغارات، لإتاحة عودة الأهالي إلى قراهم ومنازلهم، فيما دعت بعض البلديات المواطنين الى التريث بالعودة، وانتظار ما سيصدر عن المعنيين.

09:59 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عمليات نسف في حداثا والخيام وقصف على كفر تبنيت والنبطية

نفذ جيش الاحتلال، منذ ساعات الفجر، عملية نسف في بلدة حداثا، كما نفذ تفجيراً في بلدة الخيام، فيما قصفت مدفعيته بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا، مستهدفاً كذلك سيارة في كفرتبنيت.

09:57 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
عودة نازحين إلى بلدات الجنوب رغم التحذيرات

تشهد العديد من البلدات جنوبي لبنان، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، عودة الأهالي إليها رغم استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والدعوات والنصائح بضرورة التريث إلى أن تتّضح الصورة أكثر بعد الاتفاق الإيراني الأميركي، وذلك في ظل تأكيد إسرائيل عدم التزامها بالاتفاق أو الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وأكدت بلديتا زوطر الشرقية وزوطر الغربية أن "قوات العدو الإسرائيلي لا تزال تسيطر على المناطق التي احتلتها شمال نهر الليطاني، ما يستوجب التحلي بأقصى درجات الحذر وتغليب السلامة العامة إلى حين توافر الظروف المناسبة للعودة الآمنة".

09:55 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
حيفا
كاتس: سنهاجم إيران بقوة إذا هاجمتنا بسبب لبنان

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن حكومته تعارض انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان "رغم كل الضغوط"، مهددا بمهاجمة إيران بقوة "إذا هاجمتنا بسبب لبنان". وأضاف أنه يقود سياسية واضحة الى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تقوم على بقاء قوات الاحتلال في لبنان دون تحديد مدة زمنية. وتابع أن "المنطقة ستكون خالية من السكان المحليين، والبنى العسكرية، فوق الأرض وتحتها، كما ستدمّر اسرائيل المنازل في القرى الحدودية".

وبحسب كاتس فإن "نتنياهو أوضح هذه الأمور للرئيس الأميركي ترامب ولعدد من كبار المسؤولين الأميركيين، كما أوضحت أنا ذلك أمس، لوزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث. وإذا كانت هناك جهات في المعارضة (الإسرائيلية) تتحدّى هذه العقيدة الأمنية وتؤيد انسحاب الجيش الإسرائيلي، فليقولوا ذلك علناً، حتى يتمكن الجمهور من الحكم بين المواقف". وتابع كاتس: "لن نساوم على المصلحة الأمنية العليا لإسرائيل وعن حماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية. وإذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أحداث لبنان، فسوف نهاجمها بكل قوة، ونُظهر لها بوضوح الفجوة في ميزان القوى. نحن ملتزمون فقط لمواطنينا ولأمن دولة إسرائيل".

09:07 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
لبنان: سنواصل المفاوضات مع إسرائيل لحلّ الملفات العالقة

رحبت مصادر رسمية لبنانية بالاتفاق الأميركي الإيراني معربة عن املها في أن ينعكس على لبنان بوقف كامل لإطلاق النار. وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن لبنان سيواصل مفاوضاته مع إسرائيل لحلّ الملفات العالقة، مضيفة: "الأولوية بالنسبة إلى لبنان بعد تثبيت وقف إطلاق النار الكامل والشامل هي انسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها جنوباً".

8:23 AM
قصف مدفعي يستهدف بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا

أفادت مراسلة "العربي الجديد"، بأن قصفاً مدفعياً إسرائيلياً استهدف بلدتي كفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان.

08:04 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تفجير في بلدة الخيام باتجاه منطقة الدردارة

نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليتي تفجير في بلدة الخيام باتجاه منطقة الدردارة جنوبي لبنان.

08:02 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عودة خجولة للنازحين إلى صور وسط دعوات إلى التريث

سُجّلت عودة خجولة للنازحين إلى مدينة صور وقراها في جنوب لبنان، فيما أصدرت بلديات في المنطقة بيانات دعت فيها الأهالي إلى التريث في العودة.

8:00 AM

نغم ربيع

نغم ربيع
نغم ربيع
صحافية لبنانية
بيروت
مسيّرات إسرائيل فوق بيروت... أزيزٌ متواصل يعمّق ذاكرة الحرب

لم تعد المسيّرات الإسرائيلية تُسمّى بأسمائها العسكرية فقط، بل دخلت القاموس الشعبي اللبناني بأسماء ساخرة، من بينها "الزنانة"، "السايبة"، "الفسّادة"، و"أم كامل"، غير أنّها باتت تشكل حالةً من الاستنزاف والإنهاك النفسي البطيء للبنانيين، رغم تعايشهم القسري مع أزيزها، في زمنٍ لم يعد فيه الهدوء مضموناً.

التفاصيل عبر الرابط:

تشير إلى مسيّرة في سماء بيروت، 7 مارس 2026 (توفيق رميتي/فرانس برس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

مسيّرات إسرائيل فوق بيروت... أزيزٌ متواصل يعمّق ذاكرة الحرب

07:52 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
قنبلة صوتية من مسيّرة إسرائيلية فوق حاريص

ألقت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، قنبلة صوتية في أجواء بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

08:02 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلن "حزب الله" في بيانات متفرقة أن مقاتليه استهدفوا تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وآلياته عند الأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون، ومعتقل الخيام، وطيرحرفا، ومحيط قلعة الشقيف، وموقع رأس البياضة، ومربض المدفعية المستحدث في بلدة العديسة جنوبي لبنان.

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