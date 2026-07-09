لبنان | بدء تنفيذ "اتفاق الإطار" وأول منطقة تجريبية تُحدد خلال أيام

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله اللبناني أن اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل يلاقي معارضة وطنية، مشيرة إلى أنه "لا إمكانية لتطبيقه، نظراً لانعدام وجوده ميثاقياً ودستورياً وقانونياً، ويستغله العدو لارتكاب الجرائم وشرعنة احتلاله ومحاولة اقتطاع جزء عزيز من أرض الوطن".
وأدانت الكتلة، في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، "صمت السلطة والمجتمع الدولي عن جرائم التجريف والنسف لأحياء كاملة في القرى الجنوبية المحتلة"، داعيةً إلى "أوسع حملة تضامن شعبي ودولي مع أبناء هذه القرى. كما دعت المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري وممارسة أقصى الضغوط على العدو ومعاقبة مسؤوليه لاستمرارهم في هذا التمادي الإجرامي".
ورأت الكتلة أنه "بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار، غير الشرعي، وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، الذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو، يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار، أضر إضراراً جسيماً بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية".
وأضافت: "ها هو الملحق الأمني للاتفاق المشؤوم يكشف بشكل مخز عن بنود جديدة خطيرة، جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم لينددوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار في ما ورطت فيه نفسها ولبنان، من مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب، إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأميركية".
ودعت الكتلة "هذه السلطة الى العودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية ما يدعوها، بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط اتفاق الإطار من أساسه".
وثمنت كتلة حزب الله "موقف بلديات وفاعليات القرى الرافضة لما أعلنه رئيس حكومة العدو (بنيامين نتنياهو) حول ضم قرى جنوبية لكيانه المحتل".