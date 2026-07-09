لبنان | بدء تنفيذ "اتفاق الإطار" وأول منطقة تجريبية تُحدد خلال أيام

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بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الغندورية (جنوب لبنان)

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
مباشر
09 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 10 يوليو 2026 - 00:47 (توقيت القدس)
عون يلتقي السفير الأميركي في لبنان، 9 يوليو 2026
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شهد جنوب لبنان، فجر اليوم الخميس، تصعيدًا ميدانيًا جديدًا تمثل بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة عمليات نسف استهدفت بلدة الخيام، تزامنًا مع عملية تفجير ليلية في بلدة الطيبة وقصف مدفعي طاول أطراف بلدة دير سريان، في وقت واصل فيه الطيران المسيّر الإسرائيلي التحليق فوق العاصمة بيروت وضواحيها. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن دوي عمليات النسف التي نفذها الجيش الإسرائيلي داخل بلدة الخيام سُمع في مختلف مناطق الجنوب، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة دير سريان بالتزامن مع تفجير في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

سياسيًا، أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستواصل وجودها العسكري داخل ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، مشددًا على أن تل أبيب "لم تطلب إذنًا من أي طرف لدخول لبنان، ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه"، في رد على تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فيها عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان وفق الاتفاقيات. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن كاتس قوله إن بقاء القوات الإسرائيلية يهدف إلى حماية سكان الجليل من تهديدات حزب الله، مضيفًا أن إسرائيل ستواصل العمل من داخل المنطقة الأمنية "حتى يتم نزع سلاح حزب الله في أنحاء لبنان وإزالة التهديد عن سكان الشمال"، على حد تعبيره.

في المقابل، استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، حيث تناول اللقاء التحضيرات للزيارة الرسمية التي سيجريها عون للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب بحث التطورات الأمنية في لبنان والمنطقة. وأكد الرئيس عون خلال اللقاء ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب، داعيًا الولايات المتحدة إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية والالتزام بما نصت عليه التفاهمات التي أُعلنت في ختام المفاوضات اللبنانية - الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن.

وشدد على ضرورة وقف القصف وعمليات التفجير والجرف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في البلدات والقرى التي لا تزال تحتلها. من جهته، أوضح السفير الأميركي ميشال عيسى أن زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، معتبرًا أنها تعكس اهتمام الرئيس ترامب بلبنان وسعي إدارته إلى دعم الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اللبناني. وفي سياق متصل، كشف السفير عيسى أن الاجتماع المرتقب بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما سيبحث تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ ما اتُّفِق عليه في واشنطن، مشيرًا إلى أن هذه اللجان قد تضم خبراء قانونيين وتقنيين لمتابعة الملفات ذات الصلة بالتفاهمات القائمة.

"العربي الجديد" يرصد آخر التطورات السياسية والميدانية في لبنان:

10:17 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كتلة حزب الله النيابية: اتفاق الإطار يلاقي معارضة وطنية

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله اللبناني أن اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان مع إسرائيل يلاقي معارضة وطنية، مشيرة إلى أنه "لا إمكانية لتطبيقه، نظراً لانعدام وجوده ميثاقياً ودستورياً وقانونياً، ويستغله العدو لارتكاب الجرائم وشرعنة احتلاله ومحاولة اقتطاع جزء عزيز من أرض الوطن".

وأدانت الكتلة، في بيان عقب اجتماعها الدوري اليوم، "صمت السلطة والمجتمع الدولي عن جرائم التجريف والنسف لأحياء كاملة في القرى الجنوبية المحتلة"، داعيةً إلى "أوسع حملة تضامن شعبي ودولي مع أبناء هذه القرى. كما دعت المؤسسات الدولية المعنية إلى التحرك الفوري وممارسة أقصى الضغوط على العدو ومعاقبة مسؤوليه لاستمرارهم في هذا التمادي الإجرامي".

ورأت الكتلة أنه "بات من الواضح الجلي أن اتفاق الإطار، غير الشرعي، وغير القانوني والمخالف للدستور والميثاق، الذي وقعته السلطة اللبنانية مع العدو، يلاقي معارضة وطنية عابرة للطوائف تمثل غالبية اللبنانيين، لأنه اتفاق ذل وعار، أضر إضراراً جسيماً بمصالح لبنان الاستراتيجية والحيوية وجعله رهينة كاملة بيد العدو الصهيوني، وقدمه ضحية وفريسة سهلة على مائدة الأطماع الصهيونية".

وأضافت: "ها هو الملحق الأمني للاتفاق المشؤوم يكشف بشكل مخز عن بنود جديدة خطيرة، جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم لينددوا ويحذروا السلطة من مغبة الاستمرار في ما ورطت فيه نفسها ولبنان، من مأزق استراتيجي تطوعت له دون أي مبرر أو سبب، إلا الاستجابة فقط للإملاءات الصهيونية في ظل الوصاية الأميركية".

ودعت الكتلة "هذه السلطة الى العودة عن كل الموبقات التي ارتكبتها بحق البلد وأهله، وقد أصبحت خارطة الطريق واضحة أمامها في هذا الشأن، والعدو المجرم يوفر لها يوميا بفعل مجازره وانتهاكاته من الحجج الكافية ما يدعوها، بل يوجب عليها أن تتراجع وتسقط اتفاق الإطار من أساسه".

وثمنت كتلة حزب الله "موقف بلديات وفاعليات القرى الرافضة لما أعلنه رئيس حكومة العدو (بنيامين نتنياهو) حول ضم قرى جنوبية لكيانه المحتل".

08:50 pm

رويترز

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رويترز
مسؤول أميركي: أول منطقة تجريبية خلال أيام

قال مسؤول أميركي، اليوم، إن أول منطقة تجريبية في لبنان، التي سيتولى فيها الجيش اللبناني السيطرة على منطقة تحتلها القوات الإسرائيلية حالياً، ستتحدد في غضون "أيام".

وأضاف المسؤول أن العمل جار على وضع خرائط وتحديد مناطق تجريبية أخرى.

08:36 pm

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
عون: يجب إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل المطالب

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، أهمية الوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق كل المطالب اللبنانية.

وشدد عون، خلال لقائه اليوم وفد رابطة مخاتير كسروان، على "أهمية الوصول إلى إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، بعد تحقيق كل المطالب اللبنانية في أسرع وقت ممكن، بحيث تنتفي الحاجة إلى اندلاع الحروب، وتعود الدولة إلى القيام بواجباتها وحماية الجميع، ومراعاة مصالحهم بدل الطوائف والأحزاب التي كانت تتولى هذه المهمة."

وأضاف: "توق الناس إلى السلام والعيش بكرامة وأمان هو حق لهم، وجهد الدولة ينصب حالياً على وقف الحرب ولغة النار التي رافقت لبنان منذ العام 1969 حتى اليوم كونه بلداً يتحمل تبعات كل التطورات والأحداث التي حصلت منذ ذلك الوقت ولم يعد يحتمل دفع مثل هذا الثمن".

وقال الرئيس اللبناني إن "اللبنانيين يريدون العيش في بلد يؤمّن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم، وهذا هو واجبنا تجاه هذ الجيل وجيل المستقبل، خصوصاً أبناء الجنوب الذين لم يعرفوا إلا الحروب والمآسي والخوف خلال العقود الأخيرة من الزمن".

وأوضح أن "الخيار الذي اتخذته الدولة هو الأفضل لتحقيق هذه الأهداف، وأنه من حق البعض معارضته وفق النظام الديمقراطي، ولكنه لم يقدم البديل، علماً أن الحرب لم تنجح في تحقيق النتائج المرجوة".

06:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
"يونيفيل" تعلن زيادة أنشطتها العملياتية في جنوب لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أنها تمكنت، في ظل التراجع الأخير في مستوى العنف، من زيادة أنشطتها العملياتية تدريجياً في مختلف أنحاء جنوب لبنان، مشيرةً إلى أنه مع بدء عودة العائلات إلى قراها، يعزز حفظة السلام حضورهم للمساعدة في ترسيخ الاستقرار النسبي الذي تحقق خلال الأسابيع الماضية.

وأضافت يونيفيل أن حفظة السلام يواصلون رصد التطورات والتواصل مع الأطراف، ودعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، بما في ذلك المساعدة في إصلاح الطرق المتضررة وغيرها من البنى التحتية، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في دعم التعافي، كما تساعد في تسهيل الحركة لتنفيذ الأنشطة العملياتية.

وأكدت يونيفيل أنه، رغم تراجع مستوى العنف منذ أواخر يونيو/حزيران، لا يزال الوضع هشاً، مشددةً على أن الحوار والتنسيق ومواصلة الأنشطة العملياتية تبقى أموراً أساسية للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في المنطقة.

05:39 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
رجي: قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، الموجود في قبرص، أنه "ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن يحتكر قرار الدولة"، مشدداً على أن "لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين، وقد آن الأوان لأن يتوقف عن دفع أثمان حروب لم يخترها، وصراعات لم يكن طرفاً فيها". وأضاف رجي أن "القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستُتخذ في بيروت، وفي بيروت وحدها". ورأى أنه "لا يمكن لأي دولة أن تستعيد كامل عافيتها ما لم يصبح قرار الحرب والسلم حكراً على مؤسساتها".

03:05 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
"العفو الدولية" تدعو إلى التحقيق بغارات إسرائيلية

دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إلى التحقيق في ثلاث غارات شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان خلال مارس/ آذار الماضي وأسفرت عن استشهاد 24 مدنياً، بينهم 12 طفلاً، وقضت على عائلات بأكملها، باعتبارها جرائم حرب.

التفاصيل عبر الرابط:

آثار غارات إسرائيلية على بلدة كفور جنوبي لبنان، 22 يناير 2026 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

"العفو الدولية" تدعو للتحقيق بثلاث غارات على لبنان بوصفها جرائم حرب

03:05 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
مسيّرات إسرائيلية تحلق فوق بيروت

أفادت مراسلة العربي الجديد بأن الطيران الإسرائيلي المسيّر يحلّق على علو منخفض فوق العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها.

1:03 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
الغندورية (جنوب لبنان)
"العربي الجديد" يرصد أحوال الغندورية جنوبي لبنان

مشهدان يختصران واقع بلدة الغندورية جنوبي لبنان اليوم: الأول، إصرار العديد من العائلات على العودة، رغم حجم الدمار الواسع، واختيار المبيت بين الركام وفي منازل متضرّرة بدلاً من البقاء في حالة نزوح مستمر. والثاني، ترقّب تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، بعدما بات متداولاً أن البلدة أُدرجت ضمن المناطق التجريبية إلى جانب فرون وزوطر الغربية، علماً أنها غير محتلة، ولا وجود للقوات الإسرائيلية فيها. 

التفاصيل عبر الرابط:

إصرار على البقاء في الغندورية جنوبي لبنان رغم الدمار 9/7/2026 (حسين بيضون)
تقارير عربية
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خاص| أحوال الغندورية جنوب لبنان: تمسك بالعودة ورفض للمنطقة التجريبية

01:02 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، السفير الأميركي في بيروت، ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيقوم بها للولايات المتحدة الأميركية، بدعوة من الرئيس دونالد ترامب، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، فيما أكد السفير أن وفداً عسكرياً أميركياً سيصل إلى لبنان خلال أيام، تمهيداً لبدء العمل في المناطق التجريبية.

التفاصيل عبر الرابط:

عون خلال استقباله عيسى في بيروت، 9 يوليو 2026 (إكس)
أخبار
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وفد عسكري أميركي إلى لبنان قريباً تمهيداً للعمل في المناطق التجريبية

01:00 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق طيران مسيّر إسرائيلي على مستوى منخفض فوق جزين

سُجّل، اليوم الخميس، تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق مدينة جزين ومحيطها في جنوب لبنان.

12:56 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الاحتلال الإسرائيلي يفجّر منازل في بلدة حداثا جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت، اليوم، عملية تفجير استهدفت عددًا من المنازل في بلدة حداثا، التابعة لقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

12:56 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية تفجير في بلدة حولا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عملية تفجير في بلدة حولا جنوبي لبنان.

11:32 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
عون والسفير الأميركي يبحثان زيارة واشنطن وتطورات الجنوب

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، وبحث معه الزيارة الرسمية التي سيجريها للولايات المتحدة بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى جانب الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأكد عون، خلال اللقاء، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، داعيًا إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف أعمالها العسكرية والالتزام بما ورد في صيغة الإطار التي أُعلنت في ختام المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية في واشنطن. وشدد على ضرورة وقف القصف وعمليات التفجير والجرف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي لا تزال تحتلها.

من جهته، أوضح السفير الأميركي أن زيارة الرئيس اللبناني لواشنطن تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الحالية، معتبرًا أنها تعكس اهتمام الرئيس دونالد ترامب بلبنان وسعيه إلى تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اللبناني. وفي ما يتعلق بالاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 يوليو/ تموز الجاري، قال عيسى إن نقل الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية إلى العاصمة الإيطالية يعود إلى أسباب تقنية تتعلق بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيخصص للجوانب التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بصيغة الإطار، بما في ذلك تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ الترتيبات التي اتُّفِق عليها في واشنطن.

11:31 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
تحليق طيران مسيّر إسرائيلي فوق بيروت وضواحيها

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الخميس، بأن الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق في أجواء العاصمة بيروت وضواحيها.

11:29 am

أسوشييتد برس

avata
أسوشييتد برس
كاتس: إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان

قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنّ إسرائيل لا تحتاج إلى إذن من أي جهة للبقاء في لبنان، مشددًا على أن وجودها العسكري في ما وصفها بـ"المنطقة الأمنية" سيستمر حتى يتم نزع سلاح حزب الله، بحسب ما نقلت وكالة "روسيا اليوم".

وجاءت تصريحات كاتس ردًا على ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة، حيث أعرب عن اعتقاده بأن إسرائيل ستنسحب من لبنان. وقال كاتس في بيان: "لم نطلب الإذن من أي جهة للدخول إلى لبنان، ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيه"، مضيفًا أن ذلك "حق وواجب لحماية سكان الجليل ومواطني إسرائيل من تهديدات حزب الله"، على حد تعبيره.

التفاصيل عبر الرابط:

كاتس خلال مؤتمر في أثينا، 20 يناير 2026 (فرانس برس)
أخبار
التحديثات الحية

كاتس رداً على ترامب: لا نحتاج إذناً للبقاء في لبنان

11:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
الاحتلال يفجّر موقعًا بالطيبة ويقصف أطراف دير سريان

نفّذ الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء، عملية تفجير جديدة في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة دير سريان.

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أسوشييتد برس
رويترز
العربي الجديد
ريتا الجمّال
العربي الجديد
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