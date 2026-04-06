لبنان | عشرات الشهداء والمصابين بينهم أطفال ونساء في بيروت والجنوب

أعلن حزب الله في بيان على صفحته في تليغرام، عن استهدافه مدينة نهاريا شماليّ إسرائيل بصلية صاروخية.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل قصفه المتكرر على لبنان، مركزاً القصف على بيروت ومناطق عدة في الجنوب، فيما يرد حزب الله باستهداف مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال.
فقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد خمسة بينهم طفلة وسقوط 52 مصاباً منهم 8 أطفال جراء غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوبي بيروت. كما استشهد 3 أشخاص بينهم امرأتان وأصيب ثلاثة في تلال عين سعادة شرقي بيروت.
وفي ظل رد حزب الله المتواصل منذ بدء العدوان، يُقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحزب يعتمد سياسة "ترشيد استخدام الذخائر"، ما يتيح له مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو العمق الإسرائيلي لفترة طويلة. وبناء عليه، تعكف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على بلورة صورة وضع محدثة بشأن القدرات المتبقية للحزب.
وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى قدرة حزب الله على الحفاظ على وتيرة إطلاق تبلغ نحو 200 عملية يومياً، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة، لمدة تقارب خمسة أشهر إضافية، إذ يعتمد الحزب أسلوب "الترشيد" من خلال إدارة دقيقة لمخزون الصواريخ والقذائف المتبقية، بما يضمن استدامة قدرته النارية على المدى الطويل. وبحسب تلك التقديرات، لا تزال في حوزة حزب الله مئات منصات الإطلاق، معظمها منتشر شمال نهر الليطاني.
ضابط إسرائيلي كبير: حزب الله فاجأنا واكتشفنا فجوة في التقدير
حزب الله يعلن استهداف بارجة إسرائيلية قبالة السواحل اللبناني
الرئيس اللبناني: التفاوض مع إسرائيل ليس استسلاماً أو تنازلاً
ترقب عند معبر المصنع وسط تهديدات إسرائيلية
1461 شهيداً في لبنان منذ بدء العدوان