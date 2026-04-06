لبنان | عشرات الشهداء والمصابين بينهم أطفال ونساء في بيروت والجنوب

العربي الجديد

التحديثات الحية
06 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 04:44 (توقيت القدس)
يواصل الاحتلال الإسرائيلي مسلسل قصفه المتكرر على لبنان، مركزاً القصف على بيروت ومناطق عدة في الجنوب، فيما يرد حزب الله باستهداف مستوطنات وتجمعات لجيش الاحتلال.

فقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد خمسة بينهم طفلة وسقوط 52 مصاباً منهم 8 أطفال جراء غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوبي بيروت. كما استشهد 3 أشخاص بينهم امرأتان وأصيب ثلاثة في تلال عين سعادة شرقي بيروت.

وفي ظل رد حزب الله المتواصل منذ بدء العدوان، يُقدّر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الحزب يعتمد سياسة "ترشيد استخدام الذخائر"، ما يتيح له مواصلة إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو العمق الإسرائيلي لفترة طويلة. وبناء عليه، تعكف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على بلورة صورة وضع محدثة بشأن القدرات المتبقية للحزب.

وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى قدرة حزب الله على الحفاظ على وتيرة إطلاق تبلغ نحو 200 عملية يومياً، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة، لمدة تقارب خمسة أشهر إضافية، إذ يعتمد الحزب أسلوب "الترشيد" من خلال إدارة دقيقة لمخزون الصواريخ والقذائف المتبقية، بما يضمن استدامة قدرته النارية على المدى الطويل. وبحسب تلك التقديرات، لا تزال في حوزة حزب الله مئات منصات الإطلاق، معظمها منتشر شمال نهر الليطاني.

04:43 am

حزب الله: استهدفنا مدينة نهاريا بصلية صاروخية

أعلن حزب الله في بيان على صفحته في تليغرام، عن استهدافه مدينة نهاريا شماليّ إسرائيل بصلية صاروخية.

12:32 am

5 شهداء و52 مصاباً بغارة جنوبيّ بيروت

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد خمسة بينهم طفلة وسقوط 52 مصاباً منهم 8 أطفال جراء غارة العدو الإسرائيلي على منطقة الجناح جنوبي بيروت.

12:30 am

3 شهداء بينهم امرأتان بغارة شرقيّ بيروت

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد 3 بينهم امرأتان وسقوط 3 مصابات جراء غارة العدو الإسرائيلي على تلال عين سعادة شرقي بيروت.

12:28 am

حزب الله يستهدف تجمّعاً وآليات للاحتلال في بلدة عيناتا

أعلن حزب الله استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته عند تلَّي السدر وغدماثا في بلدة عيناتا بصليات صاروخية.

12:23 AM
