لبنان | عشرات الشهداء والجرحى وحزب الله يواصل عملياته

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 08:19 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في لبنان، مع تجديد إنذاراته لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيّما في أحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح، في ظل غارات متواصلة تستهدف البنية التحتية ومناطق مأهولة.

ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال قصف جسر جديد فوق نهر الليطاني، بزعم استخدامه من حزب الله لنقل وسائل قتالية، في وقت تتواصل فيه الضربات التي طاولت معابر ومناطق مختلفة خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء منذ 2 مارس/ آذار إلى 1072، والجرحى إلى 2966، مع سقوط 33 شهيداً و90 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينما شهدت بلدة حلتا جنوباً توغلاً لجيش الاحتلال أسفر عن استشهاد فتى وإصابة آخر واختطاف شاب.

سياسياً، تتصاعد التوترات على أكثر من مستوى، إذ دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى وقف الحرب محمّلاً إسرائيل مسؤولية التصعيد، فيما اتخذت بيروت خطوة دبلوماسية لافتة بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني، بالتوازي مع مواقف إيرانية تصعيدية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتجاوز "جميع الخطوط الحمراء".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على جبهة لبنان أولاً بأول..

08:08 am

العربي الجديد

حزب الله: تصدينا لطائرة إسرائيلية وأجبرناها على التراجع

أفاد حزب الله بأنه تصدّى لطائرة حربية إسرائيلية أثناء اعتدائها على جنوب لبنان بصواريخ أرض جو، مشيراً إلى أنه أجبر الطائرة على التراجع.

07:39 am

العربي الجديد

قصف مدفعي لمارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل

تعرّضت قرى وبلدات مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل إلى قصف مدفعي من جانب الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

07:37 am

العربي الجديد

حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية

قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

07:36 am

العربي الجديد

استهداف موقعين للاحتلال في مستوطنة ديشون وثكنة بيريا

أعلن حزب الله عن استهداف مربض مدفعية لقوات الاحتلال في مستوطنة ديشون وثكنة بيريا بصليتين صاروخيتين.

06:25 am

العربي الجديد

حزب الله يعلن استهداف تجمع لجيش الاحتلال في بلدة القوزح

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح الحدودية، بصلية صاروخية وقذائف مدفعية.

06:06 am

العربي الجديد

قصف كريات شمونة واستهداف دبابة ميركافا على الحدود

أعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية، إلى جانب ضرب دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة القوزح الحدودية، مؤكداً إصابتها بشكل مباشر.

04:29 am

العربي الجديد

تحليق إسرائيلي منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت.

01:21 am

العربي الجديد

حزب الله يستهدف تجمعاً لجيش الاحتلال في القوزح

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية.

12:51 am

العربي الجديد

حزب الله يعلن تنفيذ 53 عملية ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية عسكرية ضمن عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى استهداف مواقع وقواعد وانتشار قواته ومستوطناته في شمال إسرائيل.

12:49 am

العربي الجديد

avata
غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون جنوب لبنان.

12:48 am

العربي الجديد

3 شهداء و18 جريحاً في قصف على حبوش

قالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين.

12:47 am

العربي الجديد

24 جريحاً في غارة على دوار العلم بمدينة صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 24 إصابة في الحصيلة النهائية لغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على دوار العلم في مدينة صور.

12:46 am

العربي الجديد

avata
شهيدان و4 جرحى في استهداف شقة بمخيم المية ومية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصَين وإصابة 4 آخرين إثر غارة استهدفت شقة في مخيّم المية ومية في قضاء صيدا.

12:41 am

العربي الجديد

4 شهداء في غارة على عدلون جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخر جرّاء غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا.

12:38 AM
أبرز تطوّرات الحرب على لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • جيش الاحتلال يجدّد تهديده لسكان الضاحية
  • مقتل إسرائيلية إثر سقوط صاروخ على الجليل
  • حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال في القوزح
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى ويختطف شاباً في حلتا
  • الصحة اللبنانية: 1072 شهيداً و2966 جريحاً منذ 2 مارس
  • عمليات جديدة لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية
  • غارتان على كفرحمام ومسيّرة تستهدف النبطية
المزيد في سياسة
عنصران من قوات الأمن الإيرانية في وسط طهران، يناير 2026 (Getty)
واشنطن تنتظر رد طهران بشأن إمكانية عقد لقاء الخميس للتفاوض

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي في مبنى الكابيتول 24/3/2026 (Getty)
الجمهوريون في مجلس الشيوخ يعرقلون مشروع قرار لتقييد صلاحيات ترامب

في تل أبيب بعد قصف إسرائيلي، 24 مارس 2026 (مصطفى الخروف/الأناضول)
إسرائيل بين خيار التصعيد أو إنهاء حرب إيران: أسبوع مفصلي