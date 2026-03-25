لبنان | عشرات الشهداء والجرحى وحزب الله يعلن تنفيذ 53 عملية

25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 01:22 (توقيت القدس)
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في لبنان، مع تجديد إنذاراته لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيّما في أحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح، في ظل غارات متواصلة تستهدف البنية التحتية ومناطق مأهولة.

ميدانياً، أعلن جيش الاحتلال قصف جسر جديد فوق نهر الليطاني، بزعم استخدامه من حزب الله لنقل وسائل قتالية، في وقت تتواصل فيه الضربات التي طاولت معابر ومناطق مختلفة خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية.

في المقابل، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتفاع عدد الشهداء منذ 2 مارس/ آذار إلى 1072، والجرحى إلى 2966، مع سقوط 33 شهيداً و90 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، بينما شهدت بلدة حلتا جنوباً توغلاً لجيش الاحتلال أسفر عن استشهاد فتى وإصابة آخر واختطاف شاب.

سياسياً، تتصاعد التوترات على أكثر من مستوى، إذ دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى وقف الحرب محمّلاً إسرائيل مسؤولية التصعيد، فيما اتخذت بيروت خطوة دبلوماسية لافتة بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني، بالتوازي مع مواقف إيرانية تصعيدية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتجاوز "جميع الخطوط الحمراء".

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على جبهة لبنان أولاً بأول..

01:21 am

حزب الله يستهدف تجمعاً لجيش الاحتلال في القوزح

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح بصلية صاروخية.

12:51 am

حزب الله يعلن تنفيذ 53 عملية ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية عسكرية ضمن عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى استهداف مواقع وقواعد وانتشار قواته ومستوطناته في شمال إسرائيل.

12:49 am

غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون جنوب لبنان.

12:48 am

3 شهداء و18 جريحاً في قصف على حبوش

قالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء النبطية أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين.

12:47 am

24 جريحاً في غارة على دوار العلم بمدينة صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 24 إصابة في الحصيلة النهائية لغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على دوار العلم في مدينة صور.

12:46 am

شهيدان و4 جرحى في استهداف شقة بمخيم المية ومية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصَين وإصابة 4 آخرين إثر غارة استهدفت شقة في مخيّم المية ومية في قضاء صيدا.

12:41 am

4 شهداء في غارة على عدلون جنوب لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخر جرّاء غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا.

12:38 AM
أبرز تطوّرات الحرب على لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • جيش الاحتلال يجدّد تهديده لسكان الضاحية
  • مقتل إسرائيلية إثر سقوط صاروخ على الجليل
  • حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال في القوزح
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى ويختطف شاباً في حلتا
  • الصحة اللبنانية: 1072 شهيداً و2966 جريحاً منذ 2 مارس
  • عمليات جديدة لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية
  • غارتان على كفرحمام ومسيّرة تستهدف النبطية
