لبنان | عبور إسرائيلي لنهر الليطاني وإنذار بإخلاء 4 بلدات جنوباً

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان "يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان".
وأكد قاسم أن حزب الله "حاضر ليتعاون مع السلطة" من أجل تحقيق ما وصفها بـ"النقاط الخمس"، وهي وقف العدوان الإسرائيلي بحراً وبراً وجواً، وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بخروج الاحتلال الإسرائيلي منها، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، إضافة إلى إعادة الإعمار.
وأضاف أن لبنان، بعد تحقيق هذه النقاط، "يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني مستفيداً من عناصر قوته ومنها المقاومة".
وشدد قاسم على أن حزب الله "لن يترك الميدان"، مضيفاً: "سنحوّله جحيماً على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 مارس". وأكد الأمين العام لحزب الله أن "لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية"، معتبراً أن هذه المسألة "داخلية وليست جزءاً من التفاوض مع العدو".
ودعا قاسم إلى اعتماد خيار "المفاوضات غير المباشرة"، معتبراً أن "أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني"، مطالباً بالانسحاب من المفاوضات المباشرة التي قال إنها "تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية".