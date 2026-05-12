لبنان | عبور إسرائيلي لنهر الليطاني وإنذار بإخلاء 4 بلدات جنوباً

بيروت

العربي الجديد

12 مايو 2026   |  آخر تحديث: 12:15 (توقيت القدس)
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان على الرغم من سريان الهدنة، فيما طلب رئيسا الجمهورية جوزاف عون والوزراء نواف سلام من السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً. ودعا الاحتلال السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه الأراضي المفتوحة. وتحدثت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن إصابة عدد من جنود الاحتلال في اشتباكات مع عناصر من حزب الله، وقعت في الأيام الأخيرة، شمال نهر الليطاني جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال تكتم عن ذلك حتى اليوم. وبحسب التفاصيل، فإنه في عملية استمرت نحو أسبوع، عبرت قوات من وحدتي "إيغوز" و"سيريت غولاني" نهر الليطاني شمالاً، وعملت في أطراف قرية زوطر الشرقية، على بُعد نحو 10 كيلومترات من الحدود.

من جانبه، أعلن حزب الله تنفيذه 20 عملية عسكرية الاثنين، استهدف خلالها آليات وقوات إسرائيلية في جنوب لبنان "رداً على خروق وقف إطلاق النار". ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشنّ إسرائيل عدواناً على لبنان خلّف 2869 شهيداً و8730 جريحاً وأكثر من 1.6 مليون نازح، أي نحو خُمس السكان، بحسب أحدث معطيات رسمية. وبدأت في 17 إبريل/ نيسان المنصرم هدنة لمدة عشرة أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، لكن إسرائيل تخرقها يومياً عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى. إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أنّ الجيش الإسرائيلي يحتل حالياً 68 موقعاً في جنوب لبنان. وقال سلام إنه قبل الحرب الأخيرة، لم يكن هناك سوى خمسة مواقع تحتلها إسرائيل. ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني، والتي تقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال الحدود الإسرائيلية.

في غضون ذلك، تستضيف واشنطن يومَي الخميس والجمعة المقبلين، في 14 و15 مايو/ أيار، جولتي محادثات مع إسرائيل برعاية أميركية، لن تكونا كالاجتماعين السابقين اللذين عقدا في 14 و23 إبريل/ نيسان الماضي، سواء في الشكل، بعد رفع مستوى التمثيل، أو في المضمون، لناحية توسيع البحث في الملفَين الأمني والسياسي. وعلم "العربي الجديد" أنّ القصر الجمهوري في بعبدا يكثف مشاوراته واتصالاته تحضيراً للاجتماعين المرتقبين، وفتح قناة تواصل مباشرة مع وفده في العاصمة الأميركية الذي يضمّ إلى جانب كرم السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية وسام بطرس، والملحق العسكري في السفارة اللبنانية في واشنطن، مع بحث إمكانية انضمام مسؤول عسكري رفيع من لبنان إلى المحادثات.

على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إنّ الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور في ظل استمرار الغارات وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أمس الاثنين، أنّ أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما وثقت منظمة الصحة العالمية، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، 158 هجوماً على مرافق الرعاية الصحية، أسفرت عن 108 شهداء و249 مصاباً.

11:57 AM

نايف زيداني

صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
تفاصيل حول عبور مدرعات إسرائيلية نهر الليطاني

تفاصيل حول عبور مدرعات إسرائيلية نهر الليطاني

مركبة للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، 15 إبريل 2026 (Getty)
11:56 AM

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
نعيم قاسم: سلاح المقاومة "شأن لبناني داخلي"

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق الإيراني الأميركي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان "يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان".

وأكد قاسم أن حزب الله "حاضر ليتعاون مع السلطة" من أجل تحقيق ما وصفها بـ"النقاط الخمس"، وهي وقف العدوان الإسرائيلي بحراً وبراً وجواً، وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة بخروج الاحتلال الإسرائيلي منها، وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتحرير الأسرى، وعودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، إضافة إلى إعادة الإعمار.

وأضاف أن لبنان، بعد تحقيق هذه النقاط، "يرتب وضعه الداخلي باستراتيجية الأمن الوطني مستفيداً من عناصر قوته ومنها المقاومة".

وشدد قاسم على أن حزب الله "لن يترك الميدان"، مضيفاً: "سنحوّله جحيماً على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل 2 مارس". وأكد الأمين العام لحزب الله أن "لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية"، معتبراً أن هذه المسألة "داخلية وليست جزءاً من التفاوض مع العدو".

ودعا قاسم إلى اعتماد خيار "المفاوضات غير المباشرة"، معتبراً أن "أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني"، مطالباً بالانسحاب من المفاوضات المباشرة التي قال إنها "تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية".

11:10 AM

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف رأس العين جنوبي لبنان

شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة رأس العين في قضاء صور جنوبي لبنان.

11:10 AM

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود الاحتلال قرب دير سريان

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، استهداف تجمّع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان، بصلية صاروخية.

10:14 am

القدس المحتلة
الاحتلال يعلن "تصفية" 350 عنصراً من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن خلال الأسابيع الأخيرة من "تصفية" أكثر من 350 عنصراً من حزب الله في جنوب لبنان، قال إنهم "شكلوا تهديداً للمدنيين والقوات الإسرائيلية". وأضاف الجيش، في بيان له، أنه استهدف أيضاً أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله، شملت مباني قال إنها تُستخدم لأغراض عسكرية، ومستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق كانت "محملة وجاهزة للإطلاق"، إضافة إلى بنى تحتية أخرى. وأكد جيش الاحتلال أنه سيواصل إحباط "التهديدات الموجهة ضد المدنيين الإسرائيليين وقواته"، وذلك "وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي والتفاهمات المبرمة بين إسرائيل ولبنان"، بحسب البيان.

09:40 am

بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف بلدة كفرا جنوبي لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

9:39 AM

بيروت
الاحتلال ينذر سكان 4 بلدات جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش في جنوب لبنان، مطالباً إياهم بإخلاء منازلهم فوراً. ودعا الاحتلال السكان إلى الابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر باتجاه الأراضي المفتوحة.

09:18 am

بيروت
الطيران الإسرائيلي يستهدف بلدة سحمر في البقاع الغربي

استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرقي لبنان، بعد ساعات قليلة على توجيه إنذار بإخلائها، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

01:59 am

أسوشييتد برس

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني يتدهور في لبنان رغم الهدنة

قالت الأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في لبنان يواصل التدهور رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الغارات وسقوط ضحايا، بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يوم الاثنين، أن أكثر من 100 غارة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وحدها، فيما استشهد 87 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

01:57 am

بيروت
حزب الله يستهدف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة

أعلن حزب الله استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بصاروخ موجّه.

01:56 am

عون وسلام يطالبان واشنطن بالضغط على إسرائيل

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، الاثنين، الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، بما في ذلك نسف المنازل وتجريفها.

عون وسلام يطالبان واشنطن بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته

1:35 AM
أبرز الأحداث يوم الاثنين | 11 مايو

  • غارة إسرائيلية على مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان

  • حزب الله يعلن استهداف آليات وجنود للاحتلال في جنوب لبنان

  • إذاعة جيش الاحتلال: تضرر آليتين هندسيتين بمسيّرات لحزب الله

  • الصحة اللبنانية: 2869 شهيداً و8730 جريحاً منذ 2 مارس

  • نائب بحزب الله: التفاوض المباشر دون أوراق قوة فضيحة سياسية

  • جيش الاحتلال: تعرض مروحية لعطل فني في جنوب لبنان

  • عون للسفير الأميركي: للضغط على إسرائيل لوقف النار

الديمقراطيون يستأنفون الحكم الخاص بمقاعد ولاية فيرجينيا

الحرس الثوري: مضيق هرمز تحوّل إلى منطقة عملياتية واسعة

العراق: "الحشد" تبدأ عملية "فرض السيادة" في صحراء النجف وكربلاء