لبنان | ضغوط على الجيش وجدل متواصل حول اتفاق الإطار

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بيروت

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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04 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 01:28 (توقيت القدس)
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تتواصل تداعيات اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل وسط انقسام داخلي حاد بشأن مضمونه وتداعياته السياسية والأمنية، بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة لدفع الدولة اللبنانية نحو استكمال تنفيذ بنوده، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. وفي هذا السياق، تتصاعد الضغوط على المؤسسة العسكرية وقيادتها، وسط دعوات غير مسبوقة لتشديد المواجهة مع حزب الله، وصولاً إلى المطالبة بإقالة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في وقت يتمسك الجيش بدوره في تنفيذ المهام الموكلة إليه ضمن القرار السياسي للدولة. وفي المقابل، تؤكد الرئاسة اللبنانية أن الاتفاق لا يمنح شرعية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي، بل يهدف إلى تمكين الجيش من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية.

وقد شدد الرئيس جوزاف عون على أن لبنان يتخذ قراراته بصورة مستقلة بعيداً عن أي اصطفاف ضمن الصراع الإيراني - الأميركي، مؤكداً رفض أي محاولات لفرض الوصاية على القرار اللبناني. كما أوضح وزير الخارجية يوسف رجي أن الاتفاق ليس نهائياً، وإنما يشكل إطاراً لاستكمال التفاوض حول القضايا العالقة، مشدداً على أن الدولة اللبنانية وحدها تتولى التفاوض باسم لبنان. ميدانياً وإنسانياً، تتواصل تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان، مع ارتفاع حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان في مارس/ آذار الماضي، حتى أمس الجمعة، إلى 4 آلاف و301 شهيد، و12 ألفاً و199 جريحاً، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

إلى ذلك، حذرت منظمات حقوقية دولية من أن اتفاق الإطار قد يفضي إلى تقويض فرص محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ويكرس واقع التهجير القسري لعشرات الآلاف من سكان الجنوب.  وقالت منظمة العفو الدولية وخمس من المنظمات الحقوقية والمنظمات المعنيّة بحرّية الصحافة، أمس الجمعة: "يبدو أنّ أجزاء من نصّ الاتفاق تهدف إلى منع ضحايا الجرائم الخطيرة المشمولة بالقانون الدولي من السعي إلى تحقيق العدالة أمام المحافل الدولية"، مضيفة: "كما تبدو أجزاء أخرى منه وكأنّها قبول ضمني باستمرار التهجير القسري المطوّل ومفتوح الأجل لعشرات الآلاف من السكان من مساحات شاسعة في جنوب لبنان تحتلّها القوّات الإسرائيلية". وبينما تتواصل المواقف المحلية والدولية بشأن مستقبل الاتفاق وآليات تنفيذه، يبقى المشهد اللبناني مفتوحاً على تحديات سياسية وأمنية معقدة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية وتزايد الضغوط على مؤسسات الدولة.

"العربي الجديد" يتابع التطورات في لبنان أولاً بأول..

12:25 am

العربي الجديد

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موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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العثور على جريح وثلاثة شهداء في وادي السلوقي

أُعلن العثور على جريح وثلاثة شهداء كانوا في عداد المفقودين في منطقة وادي السلوقي بين أقضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية جنوبي لبنان منذ إعلان وقف إطلاق النار. ونُقل الجريح، محمد علي حسين من بلدة عيترون، إلى أحد مستشفيات صور، حيث خضع لبتر قدمه بسبب خطورة إصابته، فيما عثر على جثامين هادي كمال الرقة، وجواد شادي بزي، وعلي موسى قشمر، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

12:23 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
حزب الله يشيّع أحد عناصره في بعلبك

شيّع حزب الله أحد عناصره، جعفر الصادق أحمد درة، في مدينة بعلبك شرقي لبنان، بمشاركة النائبين علي المقداد وينال صلح، إلى جانب مسؤولين وفاعليات دينية وسياسية وبلدية.

12:20 am

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
أسامة سعد يشيد بجهود متطوعي المؤسسات الأهلية في جنوب لبنان

أشاد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد بجهود متطوعي تجمع المؤسسات الأهلية في رفع الأنقاض من المناطق المتضررة في جنوب لبنان، خلال استقباله وفداً من أمانة سر التجمع برئاسة فضل الله حسونة. وبحث الجانبان الأوضاع في الجنوب والتحديات الإنسانية والاجتماعية، فيما أعرب سعد عن رغبته في المشاركة بجولة ميدانية للاطلاع على أعمال المتطوعين وتقديراً لدورهم في دعم صمود الأهالي.

12:06 AM
أبرز تطورات الوضع في لبنان يوم أمس الجمعة
  • ضغوط على الجيش اللبناني لمواجهة حزب الله
  • رجي: الاتفاق الإطاري يثبت استقلالية القرار اللبناني
  • 4301 شهيد و12199 جريحاً منذ مارس
  • عون: إسقاط الحكومة بالشارع والفتنة خطّان أحمران
  • منظمات حقوقية: الاتفاق يخذل ضحايا جرائم الحرب
  • طائرات الاحتلال تحلق فوق بيروت
  • عون: اتفاق الإطار لا يشرّع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان
  • نائبة مستشار الأمن القومي البريطاني: ندعم جهود لبنان
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