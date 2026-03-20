لبنان | ضربات إسرائيلية تعطل محطة كهرباء ودعوات لاحتواء الحرب

بيروت

العربي الجديد

20 مارس 2026
يتصاعد المشهد العسكري في لبنان بوتيرة غير مسبوقة، مع اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية واستمرار تبادل القصف مع حزب الله، في وقت ترتفع فيه حصيلة الضحايا وتتفاقم الأزمة الإنسانية، وسط دعوات رسمية لبنانية ودولية عاجلة لوقف إطلاق النار وبدء مسار تفاوضي يضع حداً للحرب التي ترهق البلاد وتدفعها نحو مزيد من الدمار والانهيار.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن حماية لبنان تقتضي استعادة قرار الحرب والسلم، وفك الارتباط بمنطق الساحة المفتوحة لصراعات تتجاوز مصلحة البلاد، مشيراً إلى أن الحرب دفعت مئات الآلاف إلى النزوح، وتسببت بدمار واسع طال الجنوب والبقاع والعاصمة بيروت وضاحيتها.

وقال سلام إن ربط لبنان بحسابات إقليمية أكبر منه لا يحميه، بل يضاعف الكلفة عليه ويمنح إسرائيل مبررات لتوسيع عملياتها العسكرية، مشدداً على أن الأولوية تتمثل في وقف الحرب والتدمير والنزوح، وحماية المدنيين، وتأمين عودتهم، وإطلاق عملية إعادة الإعمار، إلى جانب بسط سلطة الدولة وتطبيق القانون على الجميع.

في السياق، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان خروج محطة تحويل رئيسية في بلدة السلطانية بقضاء بنت جبيل عن الخدمة، إثر استهداف إسرائيلي أدى، بحسب المعطيات الأولية، إلى تدمير خلايا مخارج التوزيع وتضرر أحد محولات القدرة وغرفة التحكم والحماية، ما تسبب بانقطاع التغذية عن مدينة بنت جبيل ومحيطها وعدد من قرى قضاء صور. في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ليس على علم بتنفيذ هذه الضربة.

سياسياً، جدّد الرئيس اللبناني جوزاف عون دعوته إلى وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في بيروت، مؤكداً ضرورة توفير ضمانات لنجاح أي هدنة، في وقت تعيق فيه العمليات العسكرية إطلاق المبادرات السياسية.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مضاعفة المساعدات الإنسانية للبنان إلى 17 مليون يورو، مؤكداً تضامن بلاده مع الشعب اللبناني، وذلك خلال زيارة شملت لقاءات مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد دعا إلى إجراء محادثات مباشرة بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، معبراً عن استعداد بلاده لاستضافتها في باريس.

ميدانياً، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان، طاولت بلدات بينها الناقورة والبويضة وعين قانا وعيتا الشعب ودير انطار والمجادل وقبريخا وشقرا وأنصارية وكفرا ومجدل زون، إضافة إلى غارات على كفركلا وقانا، وقصف مدفعي استهدف أطراف علي الطاهر والنبطية الفوقا وكفرتبنيت.

كما أقدم الجيش الإسرائيلي على تفجير خمسة منازل في بلدة الخيام، فيما استهدف منزلاً في القليعة بخمس قذائف.

في المقابل، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي إصابة أربعة أشخاص في مستوطنة كريات شمونة جراء صواريخ أُطلقت من لبنان، وُصفت حالة أحدهم بالخطيرة، وآخر بالمتوسطة، واثنين بالطفيفة.

وأعلن حزب الله تنفيذ هجمات صاروخية عدة، استهدفت كريات شمونة للمرة السابعة خلال يوم واحد، إضافة إلى استهداف شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية شرق مدينة حيفا.

01:52 am

حزب الله يعلن استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي

أعلن حزب الله، في سلسلة بيانات، تنفيذ هجمات استهدفت تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي في عدة مواقع جنوب لبنان. وأوضح الحزب أنه قصف تجمعاً للجنود في خربة الكسيف جنوب غربي بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية، كما استهدف تجمع آليات في مشروع الطيبة، إضافة إلى قصف تجمع للجنود في تلة المحيسبات جنوب المشروع نفسه.

وأشار إلى استهداف تجمع آليات للجيش الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بالقذائف المدفعية، فضلاً عن تنفيذ صلية صاروخية استهدفت تجمعاً للجنود في حديقة بلدة مارون الراس الحدودية.

01:50 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الإمارات تعلن تفكيك شبكة مرتبطة بحزب الله وإيران

أعلن جهاز أمن الدولة في الإمارات، الجمعة، تفكيك شبكة وصفها بـ"الإرهابية" ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، والقبض على عناصرها داخل أراضي الدولة.

وأوضح الجهاز في بيان أن الشبكة كانت تعمل تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد.

01:23 am

فرانس برس

فرانس برس
روسيا تتهم إسرائيل باستهداف صحافيين في جنوب لبنان

اتهمت روسيا، الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم "محدد الهدف" أدى إلى إصابة صحافيين اثنين يعملان في قناة "آر تي" في جنوب لبنان، حيث تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهجوم كان متعمداً، مشيرة إلى أن هوية الصحافيين كانت واضحة، وأن الموقع الذي استُهدفا فيه لم يكن قرب أي منشآت عسكرية.

واعتبرت موسكو أن ما جرى يشكل "انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي"، معلنة أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها قريباً على خلفية الحادثة.

01:54 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
أبرز تطورات الحرب في لبنان يوم أمس الخميس
  • حزب الله: استهدفنا شركة "يوديفات" للصناعات العسكرية في حيفا
  • غارات على عين قانا وقبريخا جنوبي لبنان
  • تفجير 5 منازل في الخيام وسط تواصل الغارات جنوبا
  • إصابتان في كريات شمونة بعد رشقة صاروخية من لبنان
  • "القسام" تنعى قيادياً استشهد في غارة على بيروت
هجوم صاروخي إيراني على منشأة في حيفا، 19 مارس 2026
الحرب في المنطقة | هجمات إيرانية صاروخية متتابعة على إسرائيل

تبون متحدثاً في العاصمة الجزائر، 16 فبراير 2026
عفو رئاسي في الجزائر عن نشطاء وآلاف المسجونين

دونالد ترامب في الكونغرس، 4 مارس 2025
معارضة في الكونغرس لطلب إدارة ترامب تمويلاً ضخماً للحرب على إيران