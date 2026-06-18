لبنان | شهيد ومصابون والاحتلال يؤكد مقتل جندي وإصابة 7

أعلن جيش الاحتلال أنه، بناء على الحاجة العملياتية، ينتشر في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
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تراجعت وتيرة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الحرب. ورغم ذلك، فإن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تطاول بلدات الجنوب، ما دفع حزب الله إلى الرد باستهداف عدد من الجنود بطائرة مسيّرة، أمس الأربعاء، لكنه لم يصدر إعلاناً يشير لتبنيه العملية. وأعلن جيش الاحتلال، في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، أن طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله انفجرت بالقرب من جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم. وأضاف الجيش أن طائرة مسيّرة ثانية انفجرت بعد دقائق، ما أدّى إلى إصابة جندي آخر.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3 آلاف و884 قتيلاً و11 ألفاً و856 جريحاً منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بعد إضافة 58 شهيداً و5 جرحى إلى الحصيلة. وقالت الوزارة في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3884 شهيداً و11856 جريحاً". وتظهر الحصيلة الجديدة زيادة قدرها 58 شهيداً و5 جرحى مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الوزارة الثلاثاء، وبلغت 3826 شهيداً و11851 جريحاً. ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الزيادة ناتجة من ضحايا جدد أم من تحديثات وإضافات إلى الحصيلة التراكمية.
أعلن جيش الاحتلال أنه، بناء على الحاجة العملياتية، ينتشر في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.
قال الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله الوفد الوزاري القطري والفرنسي والبريطاني، إن الاستقرار والأمن في لبنان يشكلان أهمية ليس فقط للمنطقة، بل لأوروبا أيضاً، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون استقرار لبنان.
سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في إطار الجهود الإنسانية لإسناد الجمهورية اللبنانية. وتضم القافلة، وهي الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الموجهة إلى لبنان، بحسب بيان صادر عن الهيئة الخيرية الهاشمية، 19 شاحنة مُحمّلة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية، إلى جانب شحنة أدوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز التنسيق المدني العسكري.
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نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم، سلسلة اعتداءات استهدفت بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، إضافة إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان.
كذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتَي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.
حلّقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، اليوم، على مستوى منخفض في العاصمة اللبنانية بيروت.
ترجح إسرائيل عدم نضج مذكّرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران، اليوم الخميس، إلى اتفاق ناجز، وانهيارها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن إسرائيل تستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يدفع باتجاه إبقاء سيطرة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل، وهو موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الذي قد يشكل نافذة لفرصة جديدة تستطيع فيها تل أبيب التحرّك مجدداً في الملف الإيراني.
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يجول وفد وزاري قطري ـ فرنسي ـ بريطاني، اليوم الخميس، على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، بهدف تقديم الدعم للحكومة اللبنانية وتأكيد الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. ويضم الوفد وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، بثينة علي جبر النعيمي، إلى جانب الوزيرة المنتدبة الفرنسية المكلّفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج، إليونور كاروا، ووزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية، جيني تشابمان.
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