لبنان | شهيد ومصابون والاحتلال يؤكد مقتل جندي وإصابة 7

أخبار
بيروت

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
التحديثات الحية
18 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:44 (توقيت القدس)
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تراجعت وتيرة هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع إعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران على وقف الحرب. ورغم ذلك، فإن الاعتداءات الإسرائيلية لا تزال تطاول بلدات الجنوب، ما دفع حزب الله إلى الرد باستهداف عدد من الجنود بطائرة مسيّرة، أمس الأربعاء، لكنه لم يصدر إعلاناً يشير لتبنيه العملية. وأعلن جيش الاحتلال، في منشور على منصة "إكس"، الأربعاء، أن طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله انفجرت بالقرب من جنود إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة أربعة منهم. وأضاف الجيش أن طائرة مسيّرة ثانية انفجرت بعد دقائق، ما أدّى إلى إصابة جندي آخر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 3 آلاف و884 قتيلاً و11 ألفاً و856 جريحاً منذ 2 مارس/ آذار الماضي، بعد إضافة 58 شهيداً و5 جرحى إلى الحصيلة. وقالت الوزارة في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3884 شهيداً و11856 جريحاً". وتظهر الحصيلة الجديدة زيادة قدرها 58 شهيداً و5 جرحى مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الوزارة الثلاثاء، وبلغت 3826 شهيداً و11851 جريحاً. ولم توضح الوزارة ما إذا كانت الزيادة ناتجة من ضحايا جدد أم من تحديثات وإضافات إلى الحصيلة التراكمية.

تطورات العدوان على لبنان يتابعها "العربي الجديد" أولًا بأول..

1:25 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
جيش الاحتلال يعلن انتشاره داخل الأراضي اللبنانية

أعلن جيش الاحتلال أنه، بناء على الحاجة العملياتية، ينتشر في المنطقة الأمنية الواقعة نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

1:25 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
عون: استقرار لبنان ضرورة للمنطقة وأوروبا

قال الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله الوفد الوزاري القطري والفرنسي والبريطاني، إن الاستقرار والأمن في لبنان يشكلان أهمية ليس فقط للمنطقة، بل لأوروبا أيضاً، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون استقرار لبنان.

12:20 PM

أنور الزيادات

avata
أنور الزيادات
صحافي أردني. مراسل العربي الجديد في الأردن.
عمّان
الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان

سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات إنسانية جديدة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في إطار الجهود الإنسانية لإسناد الجمهورية اللبنانية. وتضم القافلة، وهي الثامنة ضمن سلسلة قوافل الدعم الموجهة إلى لبنان، بحسب بيان صادر عن الهيئة الخيرية الهاشمية، 19 شاحنة مُحمّلة بمواد إغاثية ومستلزمات أساسية، إلى جانب شحنة أدوية مخصصة لدعم القطاع الصحي والمستشفيات اللبنانية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومركز التنسيق المدني العسكري.

التفاصيل عبر الرابط:

قافلة المساعدات الإغاثية الثامنة إلى لبنان في صورة متداولة (إكس)
قضايا وناس
التحديثات الحية

الأردن يسيّر قافلة مساعدات من 19 شاحنة إلى لبنان

11:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
إصابتان في بيت ياحون

ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة على بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان، ما أدى إلى إصابة شخصين.

11:08 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
مسيّرة إسرائيلية تستهدف حداثا

أغار الطيران المسيّر الإسرائيلي على بلدة حداثا جنوبيّ لبنان، من دون تسجيل إصابات.

11:06 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد وجريح بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة

استشهد شخص وأصيب آخر بجروح خطرة، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة عند مستديرة كفرتبنيت – أرنون جنوبي لبنان.

11:06 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارات تستهدف النبطية الفوقا وكفرتبنيت

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ ساعات الليل وحتى صباح اليوم، سلسلة اعتداءات استهدفت بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت، إضافة إلى مرتفع علي الطاهر جنوبي لبنان.

كذلك استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرتبنيت جنوبي البلاد.

11:04 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية على المنطقة بين حداثا وحاريص

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم، غارة استهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتَي حداثا وحاريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

11:03 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
مسيَّرات تحلّق على مستوى منخفض في بيروت

حلّقت طائرات مسيّرة إسرائيلية، اليوم، على مستوى منخفض في العاصمة اللبنانية بيروت.

10:59 AM

نايف زيداني

نايف زيداني
نايف زيداني
صحافي فلسطيني من الجليل، متابع للشأن الإسرائيلي وشؤون فلسطينيي 48. عمل في العديد من وسائل الإعلام العربية المكتوبة والمسموعة والمرئية، مراسل "العربي الجديد" في الداخل الفلسطيني.
حيفا
إسرائيل ترجح إبقاء قواتها في لبنان حتى نوفمبر

ترجح إسرائيل عدم نضج مذكّرة التفاهم التي وقّعتها الولايات المتحدة وإيران، اليوم الخميس، إلى اتفاق ناجز، وانهيارها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إلى أن إسرائيل تستبعد التوصل إلى اتفاق نهائي، وهو ما يدفع باتجاه إبقاء سيطرة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان حتى نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل، وهو موعد الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، الذي قد يشكل نافذة لفرصة جديدة تستطيع فيها تل أبيب التحرّك مجدداً في الملف الإيراني.

التفاصيل عبر الرابط:

رصد
التحديثات الحية

إسرائيل ترجح انهيار الاتفاق مع إيران وإبقاء قواتها بلبنان حتى نوفمبر

10:50 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
وفد قطري فرنسي بريطاني في بيروت

يجول وفد وزاري قطري ـ فرنسي ـ بريطاني، اليوم الخميس، على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، بهدف تقديم الدعم للحكومة اللبنانية وتأكيد الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. ويضم الوفد وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر، بثينة علي جبر النعيمي، إلى جانب الوزيرة المنتدبة الفرنسية المكلّفة بالفرنكوفونية والشراكات الدولية والفرنسيين في الخارج، إليونور كاروا، ووزيرة شؤون التنمية الدولية البريطانية، جيني تشابمان.

التفاصيل عبر الرابط:

أخبار
التحديثات الحية

وفد قطري فرنسي بريطاني في بيروت

09:01 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 7 في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين جنوب لبنان. وقال الجيش في بيان مقتضب إن الرقيب أول ألكسندر فيلين (29 عاماً) "قُتل في أثناء القتال" الأربعاء. وأشار بيان الجيش أيضاً إلى إصابة سبعة من ضباط وجنود الاحتياط بجروح راوحت ما بين المتوسطة والطفيفة. وصدر إعلان مقتل الجندي قبل ساعات من توقيع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في المنطقة على مختلف الجبهات، بما في ذلك في لبنان.

08:56 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
وفد وزاري قطري فرنسي بريطاني في بيروت

من المقرر أن يجول وفد وزاري قطري فرنسي بريطاني على المسؤولين اللبنانيين في بيروت. وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي "العربي الجديد"، أن الزيارة تهدف إلى الاجتماع مع كبار المسؤولين اللبنانيين وتوجيه رسالة دعم جماعية وتضامنية مع الحكومة وتأكيد الالتزام بدعم استقرار لبنان وسيادة أراضيه.

01:13 am

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
العفو الدولية: أوامر الإخلاء في لبنان ترقى إلى جريمة حرب

أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء، أنّ تهجير الجيش الإسرائيلي القسري للمدنيين في مناطق لبنانية ومنعهم من العودة إليها يرقى إلى جريمة حرب. وقالت المنظمة في تحقيق لها، إن الاستخدام المتكرر من جانب الجيش الإسرائيلي لأوامر الإخلاء الجماعي وعدم العودة غير المشروعة، من أجل تهجير مئات الآلاف من الأشخاص وترويعهم في لبنان، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وبحسب ما جاء في التحقيق، فإن إسرائيل استخدمت أوامر الإخلاء جنوبي لبنان، أداةً متعمدة لتهجير المدنيين قسراً من منازلهم، ثم منع عشرات الآلاف منهم في وقت لاحق من العودة إلى منازلهم، مشيرة إلى أن ذلك يعد انتهاكاً جسيماً لاتفاقية جنيف الرابعة، ويرقى إلى جريمة حرب.

نازحون على رصيف كورنيش بيروت، 6 مارس 2026 (فرانس برس)
تقارير عربية
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العفو الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية في لبنان ترقى إلى جريمة حرب

12:18 am

الأناضول

avata
الأناضول
ترامب ينتقد إسرائيل: تتصرف بشكل سيئ في لبنان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن إسرائيل "تقوم بعمل سيئ" بسبب شنها العديد من الهجمات على لبنان. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين، الأربعاء، قبل مغادرته فرنسا عقب مشاركته في اجتماع مجموعة السبع.

وأشار إلى أن التفاهم مع إيران يمثل اتفاقاً جيداً بالنسبة لواشنطن، مضيفاً: "سيتم توقيع الاتفاق خلال وقت قصير، غداً أو ربما بعد غد". وأوضح أن جميع التفاصيل ستتم مناقشتها وحلها خلال فترة مفاوضات مدتها 60 يوماً. وانتقد ترامب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الهجمات على لبنان، مؤكداً أنه لا يوافق على هذا النهج.

وقال بخصوص نتنياهو: "لدينا بعض الخلافات الصغيرة بشأن لبنان. أقول لبيبي: يمكنك أن تكون أكثر هدوءاً. ليس من الضروري أن تدمر مبنى في كل مرة يدخل فيه أحد أفراد حزب الله إلى مبنى". وأضاف: "كان بإمكان إسرائيل أن تتصرف بشكل أفضل في ما يتعلق بحزب الله. عندما تم إسقاط طائرتين مسيرتين باتجاه الصحراء وسقطتا دون أضرار، لم تكن هناك حاجة إلى تدمير مبانٍ في بيروت. إنهم لا يؤدون عملاً جيداً في ملف لبنان، وأنا أشعر بالأسف تجاه لبنان".

12:03 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
أبرز تطورات أمس الأربعاء

  • إصابة 5 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

  • عون: التفاوض تقوم به الدولة اللبنانية وهي سيدة قرارها

  • العفو الدولية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية ترقى لجريمة حرب

  • قلق إسرائيلي من فرض ترتيبات إقليمية تفرض الانسحاب

  • الأمم المتحدة: عودة حذرة للنازحين في لبنان

لبنانيون يعودون لمنازلهم المدمرة، لبنان 16 يونيو 2026 (Getty)
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لبنان | إصابة 5 جنود إسرائيليين في هجوم بمسيرتين لحزب الله

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