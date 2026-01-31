لبنان: شهيد في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان

غارة إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان، 29 سبتمبر 2024 (فرانس برس)
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي البلاد اليوم السبت، فيما تحدث جيش الاحتلال عن مهاجمة عنصر من "حزب الله". وقالت الوكالة اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. وأضافت أن الغارة "أدّت إلى استشهاد شخص أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل".

وتحدث الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن مهاجمة عنصر من حزب الله في منطقة مركبا (بقضاء مرجعيون) جنوبي لبنان، دون تفاصيل إضافية. ويأتي ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع "حزب الله" منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بزعم استهداف "بُنى" تابعة للحزب.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، على الرغم من الاتصالات المكثفة التي يجريها لبنان خارجياً لوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وبالتوازي مع ذلك، تستمر المباحثات الداخلية في الملف الأمني، وعلى رأسها قضية حصرية السلاح بيد الدولة، حيث عُقد اجتماع بارز اليوم الجمعة بين الرئيس جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

ومنذ إعلان الجيش اللبناني في 8 يناير/كانون الثاني الجاري تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، ومباشرته التحضير للمرحلة الثانية التي تشمل شمال نهر الليطاني، على أن يُطرَح ذلك في الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء في فبراير/شباط المقبل، عمدت إسرائيل إلى توسعة عملياتها في العمق الجنوبي، وفي البقاع وبعلبك الهرمل، وتكثيف اعتداءاتها، ضاربة كل الجهود اللبنانية والدبلوماسية من أجل ضبط الوضع الميداني.

(الأناضول، العربي الجديد)

