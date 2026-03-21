أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة الغندورية، جنوبي لبنان.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية
استشهد شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الغندورية جنوبي لبنان، في وقت جدّد فيه جيش الاحتلال غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد هدوء حذر ساد المنطقة لأكثر من 48 ساعة. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عشرات الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على أهداف ومواقع إسرائيلية الجمعة. يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب على وقع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.
على الصعيد الإنساني، قالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء وصل حتى يوم الجمعة إلى 1021 شهيداً، أما عدد الجرحى فقد وصل إلى 2641، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في مراكز الإيواء 134 ألفاً و616 شخصاً، موزعين على 64 مركز إيواء.
دبلوماسياً، شكك السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، الجمعة، في أن توقف إسرائيل عدوانها على لبنان، متسائلاً عن احتمالية دخول لبنان في مفاوضات مباشرة معها تحت القصف. وقال عيسى عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حول مبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون للتفاوض مع إسرائيل: "قدّرنا أهمية الموضوع بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ومسؤوليته باتخاذ قرار وجوب اجتماعه مع الجانب الإسرائيلي". وأضاف: "لكن أن توقف إسرائيل ضرباتها على لبنان، فأنا أعتقد أنها قررت ألا تتوقف، وهذا يعني أن على لبنان أن يقرر هل بإمكانه الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي في هذه الحال؟".
