لبنان | شهيد في بنت جبيل والاحتلال يستأنف غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت

21 مارس 2026   |  آخر تحديث: 08:46 (توقيت القدس)
استشهد شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في بلدة الغندورية جنوبي لبنان، في وقت جدّد فيه جيش الاحتلال غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد هدوء حذر ساد المنطقة لأكثر من 48 ساعة. في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ عشرات الهجمات بالمسيّرات والصواريخ على أهداف ومواقع إسرائيلية الجمعة. يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الحرب على وقع التهديدات الإسرائيلية المتواصلة.

على الصعيد الإنساني، قالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء وصل حتى يوم الجمعة إلى 1021 شهيداً، أما عدد الجرحى فقد وصل إلى 2641، فيما بلغ العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في مراكز الإيواء 134 ألفاً و616 شخصاً، موزعين على 64 مركز إيواء.

دبلوماسياً، شكك السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، الجمعة، في أن توقف إسرائيل عدوانها على لبنان، متسائلاً عن احتمالية دخول لبنان في مفاوضات مباشرة معها تحت القصف. وقال عيسى عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حول مبادرة الرئيس اللبناني جوزاف عون للتفاوض مع إسرائيل: "قدّرنا أهمية الموضوع بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ومسؤوليته باتخاذ قرار وجوب اجتماعه مع الجانب الإسرائيلي". وأضاف: "لكن أن توقف إسرائيل ضرباتها على لبنان، فأنا أعتقد أنها قررت ألا تتوقف، وهذا يعني أن على لبنان أن يقرر هل بإمكانه الاجتماع مع الجانب الإسرائيلي في هذه الحال؟".

08:45 am

غارات على بلدة الغندورية جنوباً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على أطراف بلدة الغندورية، جنوبي لبنان.

8:45 AM
دمار كبير في الضاحية الجنوبية لبيروت

07:24 am

غارة عنيفة فجراً على منزل في كفرا

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً غارةً عنيفة على منزل في بلدة كفرا في قضاء بنت جبيل. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمعلومات أولية عن سقوط إصابات، مشيرة في الوقت نفسه إلى تعرّض كلّ من الناقورة وحامول لقصف مدفعي إسرائيلي.

07:22 am

قصف مدفعي وتمشيط إسرائيلي في مدينة الخيام

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط واسعة في مدينة الخيام، جنوبي لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

 

07:21 am

غارتان على الضاحية فجراً

استهدفت غارتان إسرائيليتان فجراً، منطقتي الغبيري وبرج البراجنة، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

02:59 am

الجيش الإسرائيلي: نضرب أهدافاً لحزب الله في بيروت

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن موجة غارات فجر السبت على أهداف لحزب الله في بيروت، بعد أن كان قد أنذر سكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بالإخلاء. وقال الجيش في بيان مقتضب إن قواته "تضرب حالياً أهدافاً لحزب الله في بيروت".

02:41 am

شهيد في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل

استشهد شخص وأصيب اثنان بجروح في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلاً في إحدى بلدات جنوب لبنان. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام: "شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة عنيفة فجراً على منزل في بلدة الغندورية في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة شخصين بجروح انتُشِلا من تحت الأنقاض".

02:39 am

حزب الله يعلن استهداف قاعدة فيلون بالصواريخ

أعلن حزب الله، استهداف قاعدة فيلون جنوب روش بينا بالصواريخ. وقال الحزب في بيان: "دفاعاً عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:05 السبت قاعدة فيلون جنوب روش بينا بصليةٍ صاروخية".

 

2:37 AM
أبرز الأحداث يوم الجمعة | 20 مارس

  • أوامر إخلاء في الضاحية الجنوبية

  • حزب الله يقصف موقع المرج مقابل مركبا

  • 21 جريحاً بغارة على دير الزهراني جنوبي لبنان

  • روسيا تحتج على إسرائيل بعد إصابة صحافيين من "روسيا اليوم"

  • شهيدان في بافليه وغارات على بنت جبيل والطيري وكفرتبنيت

  • ماكرون: المفاوضات بين لبنان وإسرائيل مرهونة بموافقة تل أبيب

  • إصابات بغارات على قرى في قضاءي صور وبنت جبيل

فرانس برس
العربي الجديد
