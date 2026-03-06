لبنان | شهيد بقصف إسرائيلي مكثف وحزب الله ينذر بإخلاء مستوطنات حدودية

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
06 مارس 2026   |  آخر تحديث: 10:25 (توقيت القدس)
تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان لليوم الخامس على التوالي، تزامناً مع تهديدات لسكان عدد من المناطق بالإخلاء بما في ذلك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وإعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تلقت أوامر بتعميق تقدمها لتوسيع نطاق سيطرتها على طول الحدود مع إسرائيل.

إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها، إن حزب الله نشر نخبة من مقاتليه لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في عودة إلى المنطقة الحدودية التي انسحبوا منها عقب عدوان 2024. وذكرت المصادر أن وحدة الرضوان التابعة لحزب الله تلقت أوامر بالدخول في المعركة ومنع تقدم الدبابات الإسرائيلية.

سياسيا، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بذل كافة الجهود لمنع لبنان من الانزلاق مجددا في الحرب. وأضاف: "لوقف الحرب ومنع الأسوأ، وبعد مباحثاتي مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثت الخميس مع أعلى السلطات اللبنانية لوضع خطة لإنهاء العمليات العسكرية التي يشنها حزب الله وإسرائيل حالياً على جانبي الحدود"، مؤكداً على ضرورة وقف حرب الله إطلاق النار على إسرائيل بشكل فوري، إلى جانب ضرورة امتناع إسرائيل عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

9:52 AM
شهيد في الغارة على صريفا

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة التي شنها طيران الاحتلال على بلدة صريفا جنوبيّ لبنان أسفرت عن سقوط شهيد.

09:10 am

بيروت
غارات على صور والخيام والصوانة

شنّ طيران الاحتلال غارةً عنيفة على بلدة الحنية في قضاء صور، بالتزامن مع غارات على الصوانة والخيام جنوبي لبنان.

09:05 am

حزب الله يستهدف تجمعا إسرائيليا قرب الخيام

قال حزب الله إنه استهدف تجمعا لمركبات عسكرية إسرائيلية كانت تتقدم نحو بلدة الخيام جنوب لبنان.

08:06 am

غارات على بلدات جنوبية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعة الأخيرة غارات على بلدتي قلاويه وعنقون في جنوب لبنان. وقالت الوكالة اللبنانية إن غارة على بلدة قلاويه، دمرت مركز كشافة الرسالة وحسينية النساء.

06:33 am

اعتراض مسيّرة في الجليل الأعلى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض مسيّرة بعد تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.

05:03 am

حزب الله يعلن عن تنفيذ عدة عمليات ضد مواقع وأهداف إسرائيلية

أعلن حزب الله في سلسلة بيانات متتالية، تنفيذ عمليات ضد المواقع والقوات الإسرائيلية، إذ قال إنه هاجم بالصواريخ والقذائف المدفعية مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتجمعاته في وادي العصافير وتلة الحمامص في مدينة الخيام، وبوابة كفركلا، والمطلة، والمنارة، والمرج، وهضبة العجل، وثكنة يفتاح عند الحدود اللبنانية، إضافة إلى الموقع المُستحدث في بلدة مركبا داخل الأراضي اللبنانية وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا، كما قال كذلك إنه استهدف قاعدة بحرية في مدينة حيفا، بصليةٍ صاروخية.

04:24 am

حزب الله يصدر تحذيراً لسكان المستوطنات الحدودية لإخلائها

أنذر حزب الله سكان المستوطنات الإسرائيلية بعمق 5 كيلومترات من الحدود اللبنانية بإخلائها.

04:23 am

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارات إسرائيلية مكثفة الضاحية الجنوبية لبيروت.

02:09 am

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعا لآليات الاحتلال في مركبا

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات الاحتلال الإسرائيلي بصلية صاروخية في بلدة مركبا للمرة الثالثة.

 

01:06 am

قصف إسرائيلي يستهدف مدينة الخيام

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخيام جنوبي لبنان.

 

01:06 am

غارة على بلدة تول في النبطية

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة تول في النبطية جنوبي لبنان.

01:05 am

غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت.

 

1:03 AM
أبرز الأحداث يوم الخميس | 5 مارس

  • حزب الله يعلن تنفيذ 9 عمليات عسكرية

  • غارة إسرائيلية تستهدف بلدة دورس

  • ارتفاع حصيلة العدوان إلى 123 شهيداً و683 جريحاً

  • الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجراح خطرة وجندي

  • إنذار بالإخلاء لسكان منطقة البقاع

  • ماكرون يدعو نتنياهو لعدم توسيع نطاق الحرب

  • سموتريتش يهدد: الضاحية الجنوبية لبيروت ستكون مثل خانيونس

  • "هيومن رايتس ووتش": دعوات الإخلاء في لبنان لا توفر الحماية

  • نزوح واسع من الضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات بالإخلاء

