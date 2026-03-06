قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الغارة التي شنها طيران الاحتلال على بلدة صريفا جنوبيّ لبنان أسفرت عن سقوط شهيد.
تتواصل الغارات الإسرائيلية على لبنان لليوم الخامس على التوالي، تزامناً مع تهديدات لسكان عدد من المناطق بالإخلاء بما في ذلك بالضاحية الجنوبية لبيروت، وإعلان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير أن القوات الإسرائيلية المنتشرة في جنوب لبنان تلقت أوامر بتعميق تقدمها لتوسيع نطاق سيطرتها على طول الحدود مع إسرائيل.
إلى ذلك، نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها، إن حزب الله نشر نخبة من مقاتليه لمواجهة القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في عودة إلى المنطقة الحدودية التي انسحبوا منها عقب عدوان 2024. وذكرت المصادر أن وحدة الرضوان التابعة لحزب الله تلقت أوامر بالدخول في المعركة ومنع تقدم الدبابات الإسرائيلية.
سياسيا، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة بذل كافة الجهود لمنع لبنان من الانزلاق مجددا في الحرب. وأضاف: "لوقف الحرب ومنع الأسوأ، وبعد مباحثاتي مع الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثت الخميس مع أعلى السلطات اللبنانية لوضع خطة لإنهاء العمليات العسكرية التي يشنها حزب الله وإسرائيل حالياً على جانبي الحدود"، مؤكداً على ضرورة وقف حرب الله إطلاق النار على إسرائيل بشكل فوري، إلى جانب ضرورة امتناع إسرائيل عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية.
