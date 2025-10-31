لبنان | شهيد بغارة إسرائيلية وتشديد على تنفيذ حصرية السلاح

- شهدت بلدة كونين جنوبي لبنان غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان. - سياسياً، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على الجهود لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والتعاون مع "الميكانيزم"، مع التركيز على حصر السلاح في المخيمات الفلسطينية وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. - التقى وزير الخارجية الألماني بنظيره اللبناني، مشدداً على نزع سلاح حزب الله وزار الفرقاطة الألمانية "سكسونيا-أنهالت"، مؤكداً على تمكين الجيش اللبناني قبل انتهاء مهمة "يونيفيل" في 2026.

استُشهد شخص، وأصيب آخر، صباح اليوم الجمعة، في غارة إسرائيلية على بلدة كونين جنوبي لبنان. واستهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجة نارية في كونين، ما أسفر عن سقوط شهيد وجريح، وفق وزارة الصحة اللبنانية. وتأتي هذه الغارة الإسرائيلية الجديدة في ظل زيادة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة غاراته جنوبي البلاد وشرقها، وسط أحاديث إسرائيلية متزايدة عن نية لتصعيد الهجمات على لبنان.

سياسياً، أشار رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، إلى أننا نشهد تصعيداً إسرائيلياً، ونحن نعمل بكل جهدنا عن طريق "الميكانيزم" (لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية في لبنان) وعلاقاتنا العربية والدولية، لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية".

وشدد، خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، على أن لبنان اتخذ خطوات جدية في ما يخصّ السلاح في المخيّمات الفلسطينية، وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة من السلاح الثقيل، قائلاً: "هذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد". ورداً على سؤال بشأن القلق من الوضع الأمني في موضوع حصر السلاح، قال، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "هناك قرار اتُّخذ وقدّم لنا الجيش خطّة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش ولا تراجع عن حصر السلاح"، مؤكداً في سياق آخر أن "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونعمل بوصفنا حكومة على هذا الأساس وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".

فاديفول من لبنان: يجب نزع سلاح حزب الله

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نظيره اللبناني يوسف رجي اليوم الجمعة خلال زيارته للبنان. ومن المقرر أن يعقد فاديفول لاحقاً اجتماعات منفصلة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون وسلام. وقال فاديفول قبل بدء المحادثات، إنه يتعين نزع سلاح حزب الله من أجل الوصول إلى سلام دائم. ويعتزم الوزير الألماني الاطلاع على عمل الجنود الألمان المشاركين في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان) في وقت لاحق اليوم.

كما من المقرر أن يزور فاديفول الفرقاطة الألمانية "سكسونيا-أنهالت"، التي يبلغ عدد أفراد طاقمها نحو 150 فرداً، وتقوم بمراقبة المجال البحري قبالة السواحل اللبنانية وتدريب القوات البحرية اللبنانية. وأكد فاديفول أن انتهاء مهمة "يونيفيل" بحلول نهاية عام 2026 يعني أن على المجتمع الدولي استغلال الوقت المتبقي لتمكين الجيش اللبناني من تولي مسؤولية الأمن بشكل مستقل. وفي وقت لاحق من اليوم، يعتزم فاديفول مواصلة جولته إلى البحرين، حيث من المقرر أن يشارك في مأدبة عشاء بدعوة من رئيس الحكومة، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ويعتزم الوزير الألماني إلقاء كلمة غداً السبت في مؤتمر إقليمي للأمن في البحرين.

ويأتي هذا في وقت تدرس إسرائيل تصعيد الهجمات على لبنان بزعم محاولات حزب الله تعزيز قدراته. وفي هذا الإطار، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، اجتماعاً أمنياً مصغّراً حول الملف اللبناني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) ادعاء مسؤول إسرائيلي أن حزب الله يحاول، بل وينجح، في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية، ويعمل على إعادة تشكيل قيادته العسكرية. وتزعم جهات إسرائيلية أن الحزب نجح، في الآونة الأخيرة، في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بدورها، إلى انعقاد المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت المصغّر) لمناقشة الأوضاع في لبنان، وزعمت أن ذلك يأتي في ظل خروق حزب الله للاتفاق، وظهور مؤشرات تدل على محاولاته لاستعادة قوته وتعزيزها.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)