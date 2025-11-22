لبنان | شهيد باستهداف سيارة جنوباً وغارات على البقاع شرقاً

- يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري في لبنان، مستهدفاً مناطق جنوب وشرق البلاد، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وسط انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. - أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التزامها بدعم الجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار في الجنوب، مشددة على أهمية تنفيذ القرار 1701 وإعادة الانتشار الكامل للجيش اللبناني. - هنأ وزير الخارجية الأميركي لبنان بعيد الاستقلال، مشيداً بخطوات الحكومة لتعزيز المستقبل، وأكد على دعم الولايات المتحدة، بينما يواجه لبنان ضغوطاً دولية لنزع سلاح حزب الله.

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري باتجاه لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم السبت، سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بسقوط شهيد في الاستهداف. ويأتي هذا غداة إعلان وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، مساء الجمعة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه قتل، أمس الجمعة، أحد عناصر حزب الله في فرون. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن عملية أمس نُفِّذت بواسطة سلاح الجو، بحسب ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني. ولم يكشف البيان عن هوية الشخص الذي استُهدِف.

وبعد الظهر، أفادت وسائل إعلام لبنانية باستهداف غارات إسرائيلية جرود شمسطار في منطقة البقاع، شرقي لبنان. كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفاً المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل الميدنة في كفررمان، جنوبي لبنان، وألقت الطائرات المغيرة صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة.

لحظة شن سلسلة غارات إسرائيلية على جرود شمسطار في البقاع شرقي لبنان والمحمودية جنوب البلاد pic.twitter.com/6Ev1LMeChy — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 22, 2025

وأعلنت الوزارة أمس الجمعة، سقوط 331 شهيداً و945 جريحاً في الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولغاية 20 نوفمبر الحالي. من جانبها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - "يونيفيل"، الخميس، أنها سجلت أكثر من 7500 انتهاك جوي، ونحو 2500 انتهاك بري شمال الخط الأزرق، جنوبي لبنان، ووجدت ما يزيد على 360 مخبأً متروكاً للأسلحة أُحيلت على الجيش اللبناني، وذلك منذ توقيع اتفاقية وقف العمليات العدائية العام الماضي، مشيرة إلى رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، قال رئيس بعثة يونيفيل، اللواء ديوداتو أبانيارا، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان: "تواصل اليونيفيل التزامها دعم الجيش اللبناني، شريكنا في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وتُعدّ إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة"، مشدداً في منشور عبر منصة إكس، على أنّ الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم.

إن الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701 وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم. pic.twitter.com/hcAiMFFmpa — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) November 22, 2025

روبيو: حكومة لبنان اتخذت خطوات شجاعة

وعايد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لبنان بمناسبة عيد الاستقلال. وقال في بيان أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية: "باسم الولايات المتحدة الأميركية، أتقدّم بأطيب التمنّيات وأحرّ التهاني للشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان". وأضاف: "اتّخذت الحكومة اللبنانية هذا العام خطوات شجاعة لتعزيز مستقبل أكثر إشراقاً للشعب اللبناني. وستستمرّ الولايات المتحدة في الوقوف إلى جانب لبنان والعمل معه من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي في لبنان، وفي مختلف أنحاء المنطقة".

ويتعرّض لبنان لضغوط كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، ولا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، اللتان تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش. وأمس الجمعة، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمة له من الجنوب بمناسبة عيد الاستقلال، مبادرة تتألف من خمس نقاط لحلّ الأزمة مع إسرائيل، واضعاً إيّاها برسم كل العالم، وكلّ حريص على مساعدة لبنان في استتباب الأمن والاستقرار على الحدود وفي المنطقة، مؤكداً الجهوزية للمشاركة في مسار السلام ضمن قواعد واضحة، ضمنها انسحاب إسرائيل من لبنان، وعودة الأسرى، وترتيبات حدودية نهائية، تؤمّن استقراراً ثابتاً.

وسبق للرئيس اللبناني أن عرض التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال، بيد أنه لم يلقَ حتى اليوم أي ردّ عبر واشنطن على طرحه، وذلك في وقت يستمرّ فيه جيش الاحتلال باعتداءاته على الأراضي اللبنانية، وتصعيد عملياته العسكرية، بضوء أخضر من واشنطن، وبضغط أميركي موازٍ أيضاً، من أجل دفع الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بأسرع وقتٍ ممكنٍ، ويواصل رفع مستوى تهديداته بشنّ حرب واسعة على لبنان بذريعة منع الحزب من إعادة بناء قوته العسكرية.