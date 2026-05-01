لبنان | شهيدة في النبطية ودعوة أميركية إلى عقد لقاء مباشر بين عون ونتنياهو

تقارير عربية
بيروت

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
01 مايو 2026
+ الخط -

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ليل-الخميس الجمعة، أن غارة إسرائيلية على بلدة حاروف في قضاء النبطية أدت إلى استشهاد لبنانية وإصابة ثلاثة آخرين بينهم طفل، فيما حثت الولايات المتحدة عبر سفارتها في بيروت على عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرة أن "وقت التردد انتهى"، وأن اجتماعاً كهذا سيوفر للبنان "ضمانات ملموسة" بشأن سيادته.

وجاء في بيان للسفارة: "يقف لبنان على مفترق طرق. أمام ناسه فرصة تاريخية لاستعادة بلادهم ورسم مستقبلهم أمةً سيدةً ومستقلةً فعلاً"، مضيفة أن "لقاء مباشراً بين الرئيس عون ورئيس الوزراء نتنياهو، بتسهيل من الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب، سيمنح لبنان الفرصة للحصول على ضمانات ملموسة بشأن سيادته الكاملة وسلامة أراضيه وضمان الحدود والدعم الإنساني ولإعادة الإعمار، وإعادة بسط سلطة الدولة الكاملة على كل شبر من أراضيها، بضمانة من الولايات المتحدة".

وفي السياق، دافع الرئيس اللبناني جوزاف عون عن إجراء محادثات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، وقال إن وقف إطلاق النار يجب أن يتحول إلى "اتفاقيات دائمة". ورغم أنه لم يدعُ صراحة إلى اتفاق سلام، قال مصدران مطلعان على موقف عون لـ"رويترز" إن عون أعرب في أحاديث خاصة عن استعداده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل لوقف الحرب.

وأفادت ثلاثة مصادر "رويترز" بأن الترتيبات لعقد الاجتماع هذا الأسبوع تعثرت مع تصاعد التوتر، إثر اتهام رئيس البرلمان نبيه بري عون علناً بإطلاق تصريحات عن المفاوضات قال إنها "غير دقيقة إن لم نقل غير ذلك". 

12:41 am

قصف مدفعي إسرائيلي على عدة بلدات في جنوب لبنان

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدفعية وادي الحجير، فيما تتعرض أطراف بلدتي فرون والغندورية والأودية المحيطة بها لقصف مدفعي متقطع، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. كما استهدف الطيران الإسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي سلعا ودير كيفا في قضاء صور.

 

12:40 am

غارات إسرائيلية على الرهوة ودير كيفا وتبنين
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على الرهوة ودير كيفا وتبنين، حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. 
12:23 am

رويترز

avata
"رويترز": خلاف لبناني متزايد بشأن المحادثات مع إسرائيل

أفادت مصادر لبنانية ومسؤولون أجانب وكالة رويترز، الخميس، بأن الخلاف المتزايد بين كبار المسؤولين اللبنانيين يعرقل الجهود السعودية الرامية إلى مساعدة قادة لبنان على صياغة موقف موحد بشأن مفاوضات تاريخية مع إسرائيل.

12:13 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان أمس الخميس
  • استشهاد نائب رئيس بلدية جناتا جنوبي لبنان
  • حزب الله: استهداف آلية "هامر" في البياضة
  • 4 شهداء بينهم 3 نساء في بلدة تول
  • عملية نسف ضخمة في البياضة
  • 6 شهداء بمجزرة في زبدين
  • الجيش اللبناني يعيد تموضعه في نقاط أخلاها قبل الهدنة
  • استشهاد جندي لبناني مع عدد من أفراد عائلته
دلالات
المساهمون
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

التحديثات الحية
رصد
مباشر

