لبنان | شهيدان وإحراق منازل وسط استمرار مفاوضات واشنطن

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بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
26 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 13:20 (توقيت القدس)
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تشهد الساحة اللبنانية حراكاً سياسياً ودبلوماسياً متسارعاً بالتوازي مع استمرار المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، وسط ضغوط أميركية تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الجبهة الجنوبية إلى مواجهة جديدة. وتتركز المباحثات على مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، مع حديث عن انسحاب جزئي من بعض المناطق، مقابل ترتيبات أمنية جديدة يجرى التفاوض بشأنها.

وتترافق هذه التطورات مع تراجع ملحوظ في وتيرة الهجمات الإسرائيلية، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن سحب عدد من الألوية المقاتلة من جنوب لبنان إلى داخل إسرائيل ضمن خطة لإعادة رفع الجاهزية والتدريب، مع الإبقاء على مواقع احتلال في الجنوب. وفي المقابل، تؤكد مصادر لبنانية تمسك بيروت باستمرار المفاوضات، رغم ما تصفه بالعراقيل الإسرائيلية، مع التعويل على الدور الأميركي لدفع المحادثات نحو اتفاق.

على الصعيد الدولي، برز إعلان فرنسي إيطالي عن العمل لإطلاق تحالف دولي لدعم لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) نهاية العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة اللبنانية ودعم الجيش اللبناني ومنع تحوّل البلاد إلى ساحة تصعيد إقليمي. ويأتي ذلك فيما تتضارب الروايات بشأن شكل الترتيبات الأمنية المقبلة، بين حديث إسرائيلي عن تفاهم يسمح ببقاء قواتها ضمن وقف إطلاق نار شامل، ومطالب لبنانية بانسحاب كامل من الأراضي المحتلة.

كل التطورات في لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً..

01:17 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
توغل إسرائيلي إلى مشارف حاريص

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفقة آليات عسكرية وجرافات من بلدة حداثا باتجاه مشارف بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل، وسط تحليق كثيف للطيران المسير والاستطلاعي.

12:32 pm

الأناضول

avata
الأناضول
القناة 12: تقدم حذر بالمفاوضات وإسرائيل بطريقها لانسحاب جزئي

تحدثت القناة 12 العبرية، الجمعة، عن إحراز تقدم حذر في الجولة الخامسة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب يشمل "الخطة التجريبية" التي طرحتها الولايات المتحدة، رغم استمرار الخلافات بشأن الانسحاب الإسرائيلي من جنوبي لبنان. وأفادت القناة نقلا عن مصدر إسرائيلي (لم تسمه)، أن التقدم في المحادثات الجارية في واشنطن بين إسرائيل ولبنان يسير بحذر وعلى مراحل. وقالت إن إسرائيل في طريقها إلى انسحاب جزئي من جنوبي لبنان، وذلك خلافا لتصريحات القيادة السياسية، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الخميس، إن إسرائيل "ستبقى هناك".

وذكرت القناة أن العمل يجري "على خطة تجريبية تدور حول انسحاب إسرائيلي محدود من الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، في إطار المحادثات التي تتوسط فيها واشنطن". وتوقعت القناة أن ينسحب الجيش الإسرائيلي من منطقة محدودة يسيطر عليها حاليا، ليحل محله الجيش اللبناني، لافتة إلى أن هذه المنطقة يقع جزء منها جنوب نهر الليطاني.

كما نقلت القناة عن المصدر الإسرائيلي قوله: "إذا تكللت هذه الجهود بالنجاح فسنشهد توسيع نطاق البرنامج التجريبي". لكن القناة أكدت وجود خلاف بين لبنان وإسرائيل حول "حجم الإقليم المفترض الانسحاب الإسرائيلي منه، وحدوده، وسرعة الانسحاب أو موعده".

10:58 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
قاسم: كسرنا المشروع الإسرائيلي الأميركي

اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الجمعة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن هي إعلان رسمي بـ"هزيمة" الولايات المتحدة وإسرائيل، بعدما أرست وقفا لإطلاق النار في لبنان لا يزال صامدا رغم خروقات. وفي كلمة ألقاها خلال إحياء عشرات الآلاف من مناصري الحزب ذكرى عاشوراء في ضاحية بيروت الجنوبية، قال قاسم في كلمة بثتها قناة المنار التابعة للحزب، "هي حرب كبرى وخطر كبير أرادوه من أجل إلغاء وجودنا".

وأضاف "استطعنا ان نوقف هذا العدوان وان نحقق انجازا عظيما..لقد كسرنا المشروع الاسرائيلي الأميركي ودخلنا مرحلة جديدة"، منوها بـ"صمود" إيران التي "استطاعت أن تصل إلى مذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أميركا وإسرائيل".

10:11 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن إصابة 4 جنود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة إصابة 4 من جنوده بينهم ضابط بجروح متوسطة، في اشتباك مع مقاتل من حزب الله أمس الخميس.

09:09 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيد بانفجار جسم من مخلفات الحرب

أدى انفجار جسمٍ من مخلفات الحرب في بلدة المنصوري إلى سقوط شهيد وإصابة آخر بجروح حرجة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

08:54 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
جيش الاحتلال يجرف ويحرق منازل في مركبا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات جرف وإحراق لمنازل في بلدة مركبا جنوبي لبنان.

08:53 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
شهيدان وجريح باستهداف سيارة في النبطية

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية، أسفرت، وفق حصيلة مصححة، عن استشهاد شخصين وإصابة آخر بجروح.

07:50 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارتان إسرائيليتان على النبطية الفوقا

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ، منذ لحظات، غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ منذ لحظات غارتين استهدفتا بلدة النبطية الفوقا

 

3:22 AM

محمد البديوي

صورة
محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
مفاوضات لبنان وإسرائيل مستمرة في واشنطن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عقد جلسة مفاوضات جديدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي غداً عند الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت واشنطن لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق.

12:34 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
القدس المحتلة
إسرائيل تتجه إلى انسحاب جزئي من جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن إسرائيل تتجه نحو تنفيذ انسحاب جزئي من جنوب لبنان، في إطار اتفاق يجرى التوصل إليه مع الحكومة اللبنانية.

12:33 AM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ما زالت مستمرّة وسط ضغوط أميركية للتوصل إلى اتفاق خلال هذه الجولة.

12:33 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة بيت ياحون

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على بلدة بيت ياحون جنوبي لبنان.

12:31 AM
أبرز تطورات العدوان على لبنان يوم أمس الخميس
  • حزب الله يتهم الاحتلال باستهداف مواطِنين
  • جيش الاحتلال يزعم اغتيال 6 عناصر من حزب الله
  • إذاعة جيش الاحتلال تدعي تقليص قواته في لبنان بسحب ألوية
  • سلام يعقد اجتماعاً تحضيرياً لبحث العودة والتعافي
  • ميلوني: اتفقنا على تحالف لدعم لبنان بعد انتهاء مهمة يونيفيل
  • لبنانيون يعودون إلى الضاحية الجنوبية لبيروت بعد وقف النار
  • كاتس: لن ننسحب من جنوب لبنان
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