لبنان | شهيدان في الجنوب تزامناً مع زيارة وزير الخارجية الألماني

- شهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا من قبل إسرائيل، حيث استهدفت غاراتها دراجات نارية في النبطية وكونين، مما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين، وسط تزايد التوترات الإسرائيلية اللبنانية. - دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، وأكد وزير الخارجية الألماني على ضرورة نزع سلاح حزب الله لتحقيق السلام. - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه على تنظيم مؤتمرين لدعم الجيش اللبناني، بينما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أهمية الإصلاحات المالية والإدارية.

استُشهد شخصان في جنوب لبنان بغارات إسرائيلية، اليوم الجمعة، في ظل زيادة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة غاراته جنوبي البلاد وشرقها، وسط أحاديث إسرائيلية متزايدة عن نية لتصعيد الهجمات على لبنان. كما تأتي غارات اليوم بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى بيروت حيث التقى بالرئيس اللبناني جوزاف عون.

واستشهد شخص على طريق النبطية - شوكين جنوبي لبنان إثر استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية كان يقودها، مساء اليوم الجمعة، وكان شخص آخر استشهد في وقت سابق اليوم في غارة إسرائيلية على بلدة كونين جنوبي لبنان، حيث استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي دراجته النارية ما أدى لاستنشهاده وإصابة آخر بجراح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

عاجل | غارة من مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة في بلدة كونين جنوبي لبنان pic.twitter.com/MYyuRcuWte — Al Modon - المدن (@almodononline) October 31, 2025

سياسياً، طلب عون من فاديفول أن "يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف الأعمال العدائية المعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة لبسط سيادة لبنان على كامل أراضيه".

وقال، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، "لسنا دعاة حروب لأننا جربناها وتعلمنا منها العبر، لذلك نريد إعادة الاستقرار إلى لبنان بدءاً من جنوبه"، مؤكداً أن "خيار التفاوض هو من أجل استرجاع أرضنا المحتلة وإعادة الأسرى وتحقيق الانسحاب الكامل من التلال، لكن هذا الخيار لم يقابله الطرف الآخر إلا بمزيد من الاعتداءات على لبنان، في الجنوب والبقاع وارتفاع منسوب التصعيد". وشدد على أن "عدم تجاوب إسرائيل مع الدعوات المستمرة لوقف اعتداءاتها يؤكد أن قرار إسرائيل العدواني لا يزال خيارها الأول، الأمر الذي يلقي مسؤولية على المجتمع الدولي لدعم موقف لبنان الداعي لتحقيق الأمان والاستقرار".

الرئيس عون طلب من وزير خارجية المانيا ان يضغط المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل للتقيد باتفاق وقف الاعمال العدائية المعلن في تشرين الثاني الماضي، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار حتى الحدود الجنوبية الدولية، واستكمال تنفيذ الخطط الموضوعة… pic.twitter.com/DMGTmhuD3p — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 31, 2025

وأكد عون أن ⁠الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملاً في جنوب الليطاني، وأن عديده في الجنوب سيرتفع قبل نهاية السنة إلى عشرة آلاف جندي. وشدد على أن ⁠الجيش هو الضمانة الوحيدة لحماية لبنان والدفاع عن سيادته، ولا حلول لأمن مستدام من دونه، وأن ⁠لبنان مستعد للمفاوضات من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن أي تفاوض لا يكون من جانب واحد، بل يحتاج إلى إرادة متبادلة، وهذا الأمر غير متوافر بعد.

وزار فاديفول كذلك رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، حيث بحث اللقاء الأوضاع في الجنوب، ومرحلة ما بعد انتهاء مهام قوات "يونيفيل". وأكّد فاديفول، وفق الوكالة اللبنانية، استعداد ألمانيا للوقوف إلى جانب لبنان ودعم الجيش اللبناني خلال المؤتمر الدولي المرتقب، مشدداً على" أهمية مواصلة الحكومة اللبنانية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما له من دورٍ أساسي في تعزيز الثقة الدولية بلبنان ودعم مسار التعافي الاقتصادي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

، جدّد في وقت سابق هذا الشهر، في رسالة وجهها إلى نظيره اللبناني، تصميمه على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الحالية، الأول لـ"دعم الجيش اللبناني والقوات المسلّحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية"، والثاني لـ"نهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه". من جهته، أكّد سلام أنّ "المرحلة الجديدة بعد اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تشكل فرصة حقيقية، لكن أي استقرار لن يكون ممكناً ما لم تبدأ عملية سلام حقيقي وعادل تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، مؤكداً "تمسك لبنان بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت، والقائمة على حل الدولتين".

وكان سلام قال في وقت سابق اليوم "إننا نشهد تصعيداً إسرائيلياً، ونحن نعمل بكل جهدنا عن طريق "الميكانيزم" (لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية في لبنان) وعلاقاتنا العربية والدولية، لحشد كل إمكاناتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعودة إلى اتفاق وقف العمليات العدائية".

وشدد، خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، على أن لبنان اتخذ خطوات جدية في ما يخصّ السلاح في المخيّمات الفلسطينية، وتم تسليم أكثر من 20 شاحنة من السلاح الثقيل، قائلاً: "هذا مسار مستمرّ لم ننتهِ منه بعد". ورداً على سؤال بشأن القلق من الوضع الأمني في موضوع حصر السلاح، قال، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "هناك قرار اتُّخذ وقدّم لنا الجيش خطّة للتنفيذ، وفي أقل من أسبوع سنكون على موعد مع تقرير جديد من قائد الجيش ولا تراجع عن حصر السلاح"، مؤكداً في سياق آخر أن "الانتخابات النيابية ستُجرى في موعدها الدستوري، ونعمل بوصفنا حكومة على هذا الأساس وهذه مسألة غير قابلة للنقاش".

فاديفول من لبنان: يجب نزع سلاح حزب الله

إلى ذلك، التقى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول نظيره اللبناني يوسف رجي اليوم الجمعة خلال زيارته إلى لبنان. وقال فاديفول قبل بدء المحادثات، إنه يتعين نزع سلاح حزب الله من أجل الوصول إلى سلام دائم. وتناول اللقاء "أبرز الملفات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون بين البلدين"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين. وأكد وزير خارجية ألمانيا "ضرورة احترام إسرائيل سيادة لبنان والتزامها، وحزب الله بترتيبات وقف الأعمال العدائية"، مشدداً على أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير مقبول".

وأعلن أن "زيارته إلى بيروت هدفها الاطلاع من كثب على ما يمكن لألمانيا القيام به للمساعدة على تحقيق الاستقرار في لبنان، باعتباره مفتاحاً للاستقرار في المنطقة". وأشاد الوزير فاديفول "بقرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيدها"، وأبدى دعم بلاده للإجراءات التي تقوم بها لبسط سيطرتها في كل الجنوب والأراضي اللبنانية، معتبراً أن "عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة الدولة اللبنانية على السيطرة على قرارها". كما وضع الوزير فاديفول الوزير رجي "في أجواء زيارته إلى سورية".

أجريت محادثات بناءة مع وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول تناولت الأوضاع في الجنوب وكيف يمكن لالمانيا ان تساعد في التوصل إلى الانسحاب الاسرائيلي ودعم الجيش لإكمال مهمته في حصر السلاح.



وشدد وزير خارجية المانيا على أن استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية غير… pic.twitter.com/6RAvgqRksl — Youssef Raggi (@YoussefRaggi) October 31, 2025

من جهته، طلب رجي من ألمانيا "المساعدة في الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، والالتزام بتعهداتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية". ورأى رجي أن "الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب". وأكد أن "الحكومة اللبنانية ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح بيدها بخطوات تدريجية، وأن الجيش اللبناني يواصل مهمته على أكمل وجه". وشدد رجي على أن "حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والازدهار". وتم البحث خلال اللقاء مع الوفد الألماني "في مسألة ملء الفراغ بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل والأفكار المتداولة في هذا الشأن".

ويعتزم الوزير الألماني الاطلاع على عمل الجنود الألمان المشاركين في بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" (القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان) في وقت لاحق اليوم. كما من المقرر أن يزور فاديفول الفرقاطة الألمانية "سكسونيا-أنهالت"، التي يبلغ عدد أفراد طاقمها نحو 150 فرداً، وتقوم بمراقبة المجال البحري قبالة السواحل اللبنانية وتدريب القوات البحرية اللبنانية. وأكد فاديفول أن انتهاء مهمة "يونيفيل" بحلول نهاية عام 2026 يعني أن على المجتمع الدولي استغلال الوقت المتبقي لتمكين الجيش اللبناني من تولي مسؤولية الأمن بشكل مستقل.

وفي وقت لاحق من اليوم، يعتزم فاديفول مواصلة جولته إلى البحرين، حيث من المقرر أن يشارك في مأدبة عشاء بدعوة من رئيس الحكومة، ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ويعتزم الوزير الألماني إلقاء كلمة غداً السبت في مؤتمر إقليمي للأمن في البحرين. ويأتي هذا في وقت تدرس إسرائيل تصعيد الهجمات على لبنان بزعم محاولات حزب الله تعزيز قدراته. وفي هذا الإطار، عقد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس الخميس، اجتماعاً أمنياً مصغّراً حول الملف اللبناني. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) ادعاء مسؤول إسرائيلي أن حزب الله يحاول، بل ينجح، في إعادة بناء قدراته الهجومية والدفاعية، ويعمل على إعادة تشكيل قيادته العسكرية.

وتزعم جهات إسرائيلية أن الحزب نجح، في الآونة الأخيرة، في تهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سورية إلى لبنان. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، بدورها، إلى انعقاد المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت المصغّر) لمناقشة الأوضاع في لبنان، وزعمت أن ذلك يأتي في ظل خروق حزب الله للاتفاق، وظهور مؤشرات تدل على محاولاته لاستعادة قوته وتعزيزها.

(العربي الجديد، أسوشييتد برس)