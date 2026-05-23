لبنان | شهداء ومصابون واستهداف مستشفى في صور

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجراً على بلدة الرفيد في قضاء راشيا الوادي، مستهدفاً منزلاً، ما أدى إلى سقوط شهيد وجريح.
يتواصل التصعيد في لبنان مع تجدّد الغارات الإسرائيلية، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن جيش الاحتلال شن سلسلة ضربات الليلة الماضية على جرود بلدة بريتال في السلسلة الشرقية عند الحدود مع سورية في منطقة بقيت بمنأى عن الغارات الإسرائيلية. وخلال الساعات الماضية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد عشرة أشخاص بينهم ستة مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، بينما شنّ جيش الاحتلال ضربات ليلاً وأصدر إنذارات بإخلاء مناطق سكنية رغم وقف إطلاق النار المعلن.
وفي ظل تواصل المواجهات والتصعيد العسكري المتبادل، بالتزامن مع تحذيرات رسمية لبنانية من التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب، وجّهت الولايات المتحدة رسائل تُعدّ الأقوى إلى الدولة اللبنانية، على مسافة أيام من موعد الاجتماع الأمني المرتقب في البنتاغون يوم 29 مايو/ أيار الحالي، وذلك بفرضها عقوبات للمرة الأولى على ضباط في الجيش اللبناني والأمن العام ضمن الخدمة الفعلية، وأخرى تستهدف مسؤولين تابعين لرئيس البرلمان نبيه بري، وسط معلومات عن أن حزمات أخرى قد تُعلَن في مرحلة مقبلة، في إطار أيضاً "اتهامات بإعاقة نزع سلاح حزب الله".
في الأثناء، يواصل جيش الاحتلال استهداف القطاع الصحي في لبنان، منتهكاً القانون الدولي الإنساني، وغير آبه بالإدانات الواسعة لاعتداءاته ولا بالقرارات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والدعوات إلى ضرورة حماية المرافق الصحية والعاملين فيها ومركبات الإسعاف والمسعفين والمرضى. يأتي ذلك على الرغم من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 17 إبريل/ نيسان الماضي، فآلة الحرب الإسرائيلية تمضي في اعتداءاتها على كلّ الأصعدة.
أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفاً بلدة الشهابية في قضاء صور، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
استهدفت غارة إسرائيلية بلدة ديرقانون النهر في قضاء صور، منتصف ليل أمس، ما أدى إلى تدمير منزل بالكامل وسقوط أربعة شهداء، وذلك وفق ما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه شنّ، ليل السبت، غارات استهدفت مجمعاً تحت الأرض تابعاً لـ"حزب الله" في منطقة البقاع، قال إنّه يُستخدم من قبل عناصر الحزب لتصنيع أسلحة مخصصة للاستخدام ضد المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش.
وأضاف الجيش أنّه استهدف أيضاً بنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في مدينة صور، قال إنّ عناصر الحزب كانوا يستخدمونها للتخطيط وتنفيذ هجمات ضد جنود الاحتلال. وأشار إلى أنّه اتخذ، قبل تنفيذ الغارات، "إجراءات للتخفيف من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين"، من بينها توجيه إنذارات مسبقة واستخدام ذخائر دقيقة وتنفيذ مراقبة جوية.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، قرابة السابعة من صباح اليوم السبت، غارة جوية على بلدة يحمر الشقيف جنوبي لبنان.
وسبق الغارة قصف مدفعي استهدف أطراف بلدتي جبشيت وشوكين.
أعلن "حزب الله"، في سلسلة بيانات، أن مقاتليه استهدفوا الموقع المستحدث في بلدة مارون الرأس جنوبي لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضية.
كما استهدفت مسيرة حزب الله جنوداً للاحتلال الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة مارون الرأس، إضافة إلى تجمع آخر عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط هدف جوي مشبوه قرب كريات شمونة إثر دوي صفارات الإنذار في المستوطنة، مشيرا إلى أن "التفاصيل ما زالت قيد المراجعة".
شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة بالقرب من مستشفى حيرام في صور فجراً أدّت إلى أضرار جسيمة بغرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن صفارات إنذاردوّت في كريات شمونة إثر تسلل طائرة مسيرة.
قال حزب الله إن عناصره تصدوا عند منتصف ليل السبت لطائرة مسيّرة إسرائيليّة معادية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة.
وذكر قبل ذلك في بيان أن عناصره استهدفوا تجمعاً لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.
نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات جوية على مناطق جبلية شرقي لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ليل الجمعة إن "الطيران الحربي المعادي شن 5 غارات قبيل منتصف الليل، مستهدفاً منطقة النبي سريج في جرود بلدة بريتال، عند سفوح السلسلة الشرقية" الحدودية مع سورية.
أعلن حزب الله، يوم الجمعة، تنفيذ 19 عملية عسكرية استهدفت مواقع وتجمّعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن "المقاومة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها"، خصوصاً في ظل ما وصفه بـ"تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه".