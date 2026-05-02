لبنان | شهداء ومصابون في بلدات عدة والاحتلال يتجه لتوسيع القصف

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن غارات إسرائيلية على بلدة الزرارية في قضاء صيدا أسفرت عن سقوط 4 شهداء، من بينهم سيدتان، وإصابة 4 أشخاص، بينهم طفل وسيدة.
يتواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم المفاوضات المباشرة التي بدأت بين إسرائيل ولبنان عقب الهدنة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ودخلت حيز التنفيذ ليل 16- 17 إبريل/ نيسان الماضي، لمدة 10 أيام، وجرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري. وفي ما يبدو أنه تصعيد جديد من جانب تل أبيب، أوعز رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، لقيادة المنطقة الشمالية وسلاح الجو باستهداف مواقع في عمق لبنان، بزعم ضرب سلسلة إنتاج وتوريد المسيّرات المفخخة. وبموجب التوجيه الجديد لزامير، سيتمكن سلاح الجو الإسرائيلي من تنفيذ هجمات في مناطق أبعد نحو الشمال، بادعاء توجيه ضربة كبيرة لتهديد المسيّرات، الذي بات في الأيام الأخيرة الخطر المركزي على قوات جيش الاحتلال.
ميدانياً، تواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب اللبناني، إذ شنّ طيران الاحتلال 17 غارة على زوطر الشرقية والغربية ومجرى النهر. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت 6 غارات بلدة زوطر الشرقية، وغارتان زوطر الغربية، و9 غارات مجرى النهر. كما أسفر قصف إسرائيلي استهدف قرية حبوش في قضاء النبطية عن سقوط 6 شهداء و8 جرحى، ليرتفع عدد الشهداء، الجمعة، إلى 16. في المقابل، أعلن حزب الله عن 9 عمليات الجمعة من بينها استهداف آلية عسكرية إسرائيلية في بلدة البياضة، جنوبي لبنان، بمسيّرة انقضاضية، كما أعلن استهداف تجمعات لجيش الاحتلال في البلدة نفسها، وفي مدينة بنت جبيل ومحيط مدرسة بلدة حولا، بالقذائف المدفعية.
في غضون ذلك، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، الجمعة، إنّه من الضروري إعادة النظر في قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" بنهاية هذا العام. وأوضح فو كونغ أن الصين، التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر مايو/ أيار، قلقة من الوضع في لبنان، مشيراً إلى أنه لا يوجد وقف حقيقي لإطلاق النار، بل "قصف بوتيرة أقل". وأضاف أن "على إسرائيل أن توقف هذا القصف على لبنان". ورداً على سؤال بشأن تفويض "يونيفيل"، قال الدبلوماسي الصيني إن بلاده ترى ضرورة إعادة النظر في قرار سحب القوة.