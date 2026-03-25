لبنان | شهداء وجرحى في الجنوب وحزب الله يكثف عملياته

أخبار
بيروت

ريتا الجمّال

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
التحديثات الحية
25 مارس 2026   |  آخر تحديث: 11:44 (توقيت القدس)
سقط شهداء وجرحى في جنوب لبنان مع مواصلة جيش الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي، في وقت جدّد إنذاراته لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، ولا سيّما في أحياء حارة حريك والغبيري والليلكي والحدث وبرج البراجنة وتحويطة الغدير والشياح، بينما واصل طيرانه الحربي تنغيص حياة السكان عبر التحليق في علو منخفض، لا سيما في العاصمة ومحيطها. وقد أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الثلاثاء، في آخر إحصائياتها بارتفاع عدد الشهداء منذ 2 مارس/ آذار إلى 1072، والجرحى إلى 2966، مع سقوط 33 شهيداً و90 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

من جهته، يواصل حزب الله تكثيف عملياته، وقد أعلن، اليوم الأربعاء، أنه تصدّى لطائرة حربية إسرائيلية أثناء اعتدائها على جنوب لبنان بصواريخ أرض جو، مشيراً إلى أنه أجبر الطائرة على التراجع. يأتي هذا بعدما أعلن، يوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية عسكرية ضمن عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى استهداف مواقع قواته وقواعد انتشارها، ومستوطناته في شمال إسرائيل.

دولياً، أدانت كندا بشدة، أمس الثلاثاء، خطط إسرائيل للسيطرة على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل، إلى "منع المزيد من تصعيد النزاع في لبنان" واغتنام "الفرصة" لإجراء "مناقشات مباشرة" بين الجانبين، وذلك خلال محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وقال "شدّدت أيضاً على الحاجة المُلحّة لمنع تصعيد الصراع في لبنان الذي يجب الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه". وأشار إلى أنّه جدد دعمه لـ"جهود الحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارات قوية وشجاعة لحماية سيادة الدولة اللبنانية".

يأتي هذا بعدما، هدد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالسيطرة على "المنطقة الأمنية" حتى نهر الليطاني في جنوب لبنان، ومنع عودة النازحين "حتى ضمان أمن سكان الشمال". وقال كاتس، أمس الثلاثاء، إنّ "الجيش الإسرائيلي يناور داخل الأراضي اللبنانية للسيطرة على خط دفاعي أمامي. جميع الجسور الخمسة فوق نهر الليطاني، التي استخدمها حزب الله لمرور المسلحين والسلاح، فُجِّرَت، والجيش الإسرائيلي سيسيطر على بقية الجسور وعلى المنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني"، متوعّداً بأنّ "مئات الآلاف من سكان جنوب لبنان الذين نزحوا شمالاً لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان الأمن لسكان الشمال".

ويترقّب لبنان تطورات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، واحتمال فتح قناة المحادثات التي قد تؤدي إلى اتفاق، بما من شأنه أن ينعكس على ميدانه، سواء بوضع ملفه على الطاولة وشموله بأي صفقة ممكنة، أو بتفرّغ إسرائيل عندها للساحة اللبنانية، وتكثيف عملياتها من أجل القضاء على قدرات حزب الله العسكرية، خاصة أنها لا تزال ترفض حتى الساعة أي تفاوض رسمي، وتتحضّر لتوسيع توغلاتها البرية جنوباً، وتثبيت عزلة جنوب نهر الليطاني. وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الأربعاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، مطالب إيران "الصارمة" لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي تضمن من بينها وقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان.

"العربي الجديد" يتابع تطورات الحرب على جبهة لبنان أولاً بأول..

11:46 am

بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمعاً إسرائيلياً في محيط معتقل الخيام

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال في محيط معتقل الخيام بمحلّقة انقضاضية.

11:43 am

بيروت
وزارة الصحة اللبنانية تنعى مسعفَين: 42 شهيداً منذ 2 مارس

نعت وزارة الصحة اللبنانية شهيدين في "إسعاف النبطية"، سقطا في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجتهما النارية خلال توجههما للقيام بمهمة إنقاذية في مدينة النبطية يوم أمس، رغم أنهما كانا يرتديان زي الاسعاف، ودراجتهما مزودة بعلامات الإسعاف والإنذار الضوئي". وقالت في بيان: "إن الوزارة تكرر إدانتها الشديدة لاستهداف الفرق الاسعافية، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية هذه الحرب في 2 مارس/ آذار إلى 42 مسعفاً، بما يشكل إعاقة متعمدة للعمل الإنقاذي، وإصراراً على الخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي".

وجددت الوزارة مناشدة الهيئات الإنسانية الدولية العمل على اتخاذ موقف يضع حداً لهذه الاستباحة المتمادية للقوانين والأعراف، والتي تعزز منطق العنف اللامحدود، وتهدد ما تبقى من قيم إنسانية".

10:17 AM

أنس الأسعد

أنس الأسعد
أنس الأسعد
كاتب سوري، ومحرّر في القسم الثقافي بـ"العربي الجديد".
بيروت
من يحمي آثار لبنان وثقافته من نيران الحروب؟

مع تصاعد العدوان الذي تشنّه إسرائيل على لبنان منذ الثاني من شهر مارس/ آذار الجاري، تواجه الآثار والبنية الثقافية تهديداً يتجاوز حدود الدمار المادي، ليطاول الممتلكات والآثار الثقافية. فالقصف المتكرر في مناطق الجنوب والبقاع، ولا سيما في محيط مدينتي صور وبعلبك، ألحق أضراراً مباشرة بمواقع أثرية ومبانٍ ثقافية ومتاحف محلية، ما جعل مهمّة الحفاظ على هذا الإرث أكثر تعقيداً وصعبة الاحتواء في ظل حرب مفتوحة.

من يحمي آثار لبنان وثقافته من نيران الحروب العدوانية؟

10:14 am

انتصار الدنان

انتصار الدنان
صيدا
مراكز إيواء صيدا... تكدس النازحين رغم غياب الاحتياجات

مع تصاعد القصف والخوف من استهداف المناطق المدنية، اضطرت مئات العائلات اللبنانية إلى ترك منازلها والنزوح نحو المدارس ومراكز الإيواء في مدينة صيدا، حاملة القليل من الأغراض، وعلى رأسها العائلات النازحة من قرى جنوب لبنان.

التفاصيل عبر الرابط:

مراكز إيواء صيدا... تكدس النازحين رغم غياب الاحتياجات الأساسية

09:24 am

بيروت
غارتان على بلدة الدوير

شنّ الطيران الإسرائيلي غارة جوية مستهدفاً حي داود في بلدة الدوير في قضاء النبطية جنوبي لبنان، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما شن الطيران الحربي غارة أخرى على حي الأشمعية في بلدة الدوير أيضاً.

09:19 am

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون يدعو إسرائيل لاغتنام "الفرصة" لإجراء محادثات مع لبنان

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل الثلاثاء، إلى "منع المزيد من تصعيد النزاع في لبنان" واغتنام "الفرصة" لإجراء "مناقشات مباشرة" بين الجانبين، وذلك خلال محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. وعقد ماكرون بعد ظهر الثلاثاء اجتماعاً لمجلس الدفاع والأمن القومي في قصر الإليزيه لبحث الحرب في الشرق الأوسط، وجمع فيه الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشؤون الأمنية. ولم يصدر أي بيان فوري عقب هذا الاجتماع الأخير.

غير أنه أفاد في منشور عبر منصة إكس، بأنه شدّد في مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي على "تضامن فرنسا الكامل" في مواجهة "الهجمات اليومية التي تشنّها إيران وحزب الله" على إسرائيل، وفق وصفه. وقال "شدّدت أيضاً على الحاجة المُلحّة لمنع تصعيد الصراع في لبنان الذي يجب الحفاظ على استقراره ووحدة أراضيه". وأشار إلى أنّه جدد دعمه لـ"جهود الحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارات قوية وشجاعة لحماية سيادة الدولة اللبنانية". وقال ماكرون "أبلغتُ الرئيس هرتسوغ قناعتي بأن استئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان فرصة لا بد من اغتنامها. وفرنسا تعمل على تحقيق هذا الهدف".

09:17 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
كندا تدين خطط إسرائيل السيطرة على جنوب لبنان

أدانت كندا بشدة الثلاثاء، خطط إسرائيل للسيطرة على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني. وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس: "كندا تدين بشدة خطط إسرائيل لاحتلال أراض في جنوب لبنان. يجب عدم انتهاك سيادة لبنان وسلامة أراضيه. يجب أن تتوقف هجمات حزب الله على إسرائيل وأن يتم تجريده من السلاح".

09:12 am

بيروت
استهداف تجمّع للاحتلال في بلدة الناقورة

قال حزب الله إنه استهدف تجمّعًا لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في بلدة الناقورة الحدودية بصليات صاروخية.

08:08 am

بيروت
حزب الله: تصدينا لطائرة إسرائيلية وأجبرناها على التراجع

أفاد حزب الله بأنه تصدّى لطائرة حربية إسرائيلية أثناء اعتدائها على جنوب لبنان بصواريخ أرض جو، مشيراً إلى أنه أجبر الطائرة على التراجع.

07:39 am

بيروت
قصف مدفعي لمارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل

تعرّضت قرى وبلدات مارون الراس ويارون وأطراف بنت جبيل إلى قصف مدفعي من جانب الجيش الإسرائيلي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

07:37 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية

قال حزب الله إنه استهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

07:36 am

بيروت
استهداف موقعين للاحتلال في مستوطنة ديشون وثكنة بيريا

أعلن حزب الله عن استهداف مربض مدفعية لقوات الاحتلال في مستوطنة ديشون وثكنة بيريا بصليتين صاروخيتين.

06:25 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع لجيش الاحتلال في بلدة القوزح

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القوزح الحدودية، بصلية صاروخية وقذائف مدفعية.

06:06 am

بيروت
حزب الله: قصف كريات شمونة واستهداف دبابة ميركافا على الحدود

أعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة برشقة صاروخية، إلى جانب ضرب دبابة ميركافا بصاروخ موجه في بلدة القوزح الحدودية، مؤكداً إصابتها بشكل مباشر.

04:29 am

بيروت
تحليق إسرائيلي منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الطيران الإسرائيلي يحلّق على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت.

01:21 am

بيروت
حزب الله يستهدف تجمعاً لجيش الاحتلال في القوزح

أعلن حزب الله استهداف تجمع لآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده في بلدة القوزح بصلية صاروخية.

12:51 am

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 53 عملية ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله، يوم الثلاثاء، تنفيذ 53 عملية عسكرية ضمن عمليات التصدي لتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، إضافة إلى استهداف مواقع وقواعد وانتشار قواته ومستوطناته في شمال إسرائيل.

12:49 am

بيروت
غارة إسرائيلية على بلدة عدلون جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنّ غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

12:48 am

بيروت
3 شهداء و18 جريحاً في قصف على حبوش جنوبي لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية إنّ غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة حبوش في قضاء النبطية جنوبي لبنان أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين.

12:47 am

بيروت
24 جريحاً في غارة على دوار العلم بمدينة صور

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 24 إصابة في الحصيلة النهائية لغارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على دوار العلم في مدينة صور جنوبي لبنان.

12:46 am

بيروت
شهيدان و4 جرحى في استهداف شقة بمخيم المية ومية

أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد شخصَين وإصابة 4 آخرين إثر غارة استهدفت شقة في مخيّم المية ومية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

12:41 am

بيروت
4 شهداء في غارة على عدلون جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 4 مواطنين وإصابة آخر جرّاء غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي على بلدة عدلون في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

12:38 AM
أبرز تطوّرات الحرب على لبنان يوم أمس الثلاثاء
  • جيش الاحتلال يجدّد تهديده لسكان الضاحية
  • مقتل إسرائيلية إثر سقوط صاروخ على الجليل
  • حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال في القوزح
  • الاحتلال الإسرائيلي يقتل فتى ويختطف شاباً في حلتا
  • الصحة اللبنانية: 1072 شهيداً و2966 جريحاً منذ 2 مارس
  • عمليات جديدة لحزب الله ضد أهداف إسرائيلية
  • غارتان على كفرحمام ومسيّرة تستهدف النبطية
