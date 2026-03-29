لبنان | شهداء مع نسف منازل بالجنوب ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة

بيروت

العربي الجديد

29 مارس 2026   |  آخر تحديث: 20:04 (توقيت القدس)
صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة غاراته على جنوب لبنان موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى، ومستهدفاً صحافيين ومسعفين، على غرار الإبادة الجماعية في غزة، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 35 عملية ضد القوات المتوغلة والمستوطنات الحدودية. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ 2 مارس/ آذار حتى أمس السبت، إلى 1189، والإصابات إلى 3427.

واستشهدت أمس السبت الصحافية اللبنانية فاطمة فتوني وشقيقها، والصحافي علي شعيب، بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم في منطقة جزين جنوبي البلاد. كذلك استشهد وأصيب عدد من المسعفين في بلدة كفرتبنيت. إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في الحي الشرقي لبلدة الخيام.

وأصيب 9 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في جنوب لبنان إثر اشتباكات مع حزب الله، في واقعتين مختلفتين. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان، الجمعة. وأضاف أنه في حادث آخر، ليل الجمعة-السبت، أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة جنود آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ على القوات المتوغلة براً في الجنوب اللبناني.

08:03 pm

بيروت
غارات إسرائيلية متفرقة تستهدف بلدات في جنوب لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدة بلاط في قضاء مرجعيون. كما شن الطيران الحربي غارات على بلدتي حاريص وتولين، فيما استهدفت مسيّرة إسرائيلية، عصر اليوم، بلدة حبوش.

وتعرضت بلدة شقرا لغارة، وأُفيد بوقوع إصابات. كما استهدفت غارة جوية بلدة دبين، أعقبها قصف مدفعي عنيف على المنطقة. وشن الطيران الحربي غارة على محلة العاصي في أطراف بلدة كفرا، تلتها غارة على بلدة عدشيت القصير.

07:58 pm

القدس المحتلة
نتنياهو: سنحتفظ بمناطق عازلة في سورية ولبنان

أكد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أجرت "تغييراً جذرياً" في عقيدتها الأمنية، موضحاً أن هذا التحول يشمل إنشاء "مناطق أمنية عازلة" داخل "أراضي الخصوم". وقال إن إسرائيل أقامت ثلاث مناطق من هذا النوع: في سورية "من جبل الشيخ حتى نهر اليرموك"، وفي قطاع غزة "في أكثر من نصف مساحة القطاع"، وفي لبنان، حيث أعلن إصدار تعليماته "بتوسيع المنطقة الأمنية القائمة" بهدف "إحباط تهديد التسلل بشكل نهائي، وإبعاد الصواريخ المضادة للدروع عن الحدود".

نتنياهو في مقر القيادة الشمالية لجيش الاحتلال، 29 مارس 2026 (لقطة شاشة)
نتنياهو: غيّرنا عقيدتنا الأمنية وسنحتفظ بمناطق عازلة في سورية ولبنان

7:57 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
الصحة اللبنانية: 1238 شهيداً منذ 2 آذار جراء حرب إسرائيل

نشرت وزارة الصحة اللبنانية التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان. وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 29 آذار ارتفع إلى 1238، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 3543.

06:55 pm

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مواقع وتجمعات إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، في بيانات متتالية، استهداف بنى تحتية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة كفر فرديم بصلية صاروخية. كما أفاد باستهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في منطقة خلّة الحجّة في بلدة عيترون الحدودية بصلية صاروخية.

وأضاف أن مقاتليه استهدفوا تجمعات للجيش الإسرائيلي في بلدة مارون الراس الحدودية على فترات مختلفة، بصليات صاروخية.

06:02 pm

بيروت
حزب الله: إصابات مباشرة باستهداف دبابتين في البياضة

أعلن حزب الله عن استهداف دبابتي ميركافا في بلدة البياضة بالصواريخ الموجهة، مشيراً إلى تحقيق إصابات مباشرة.

03:46 pm

بيروت
"جريمة مزدوجة" في القطاع الصحي في بنت جبيل

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتكاب الجيش الإسرائيلي اليوم "جريمة مزدوجة ضد القطاع الصحي" في مدينة بنت جبيل". وأوضحت الوزارة أنه "جرى استهداف سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية ما أدى إلى استشهاد مسعف، كما تم استهداف مخزن الأدوية واللوازم في مستشفى بنت جبيل الحكومي ما أدى إلى احتراق المخزن بشكل كامل".

وجددت الوزارة إدانتها لاعتداءات العدو المتكررة على القطاع الصحي
"بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، وتؤكد أن صمت المجتمع الدولي حيال هذه الانتهاكات الإنسانية لن يثنيها عن الاستمرار برفع الصوت سعياً لإحقاق حقوق الشهداء المسعفين وصوناً للنظام الصحي والخدمات الطبية والإنقاذية الواجب تأمينها من دون عائق لكل من يحتاج إليها".

01:50 pm

الدوحة
صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وصولاً إلى حيفا

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى وصولاً إلى حيفا وخليجها عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

12:20 PM
مقتل الجندي الإسرائيلي يكشف جزءاً من دور الرقابة العسكرية

أُعلن صباح اليوم الأحد، مقتلُ جندي إسرائيلي برتبة رقيب في الكتيبة 890 التابعة للواء المظليين بنيران حزب الله في جنوب لبنان، إذ أطلق عناصر الحزب في واقعتين مختلفتين قذيفة هاون على القوات الإسرائيلية وفي الحادثة الثانية صاروخاً مضاداً للدروع، ليلة الجمعة - السبت. وهو ما أسفر بحسب بيان للجيش، صباح أمس، عن إصابة تسعة جنود، بينهم ضابطان بجروح خطيرة والبقية بجروح متوسطة.

تجمع لجنود الاحتلال في الجليل الأعلى، 16 مارس 2026 (فرانس برس)
11:27 am

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
استهداف 4 قرى في قضاء النبطية

تعرّضت بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبيّ لبنان لقصف مدفعي من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

10:05 am

حيفا
الاحتلال يزعم عبور وحدات "جبال الألب" من سورية إلى لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قوات وحدة "جبال الألب" العسكرية الخاصة، والمتخصصة في تسلّق الجبال، عبرت للمرة الأولى من جبل الشيخ السوري في الجولان المحتل إلى منطقة مزارع شبعا بجنوب لبنان. وطبقاً لبيان المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفي دفرين، فإن الوحدة المذكورة "أنجزت عملية مخصّصة لإحباط محاولات تموضع منظمات إرهابية في منطقة الحدود مع لبنان". ولفت إلى أنه "في إطار العملية، عملت القوات في منطقة جبلية معقّدة وعبرت الحدود بالتسلّق في الثلوج بهدف جمع معلومات استخبارية ورصد بنى تحتية للعدو باستخدام القدرات والأدوات الفريدة لوحدة الكوماندوز".

08:47 am

حيفا
سقوط شظايا صاروخية في الجليل الأعلى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية سقوط شظايا صاروخية في منطقة الجليل الأعلى، مشيرة إلى أنه لم يسجل أي إصابات.

07:12 am

بيروت
حزب الله يستهدف مستوطنة شتولا وموقع الغجر بالصواريخ

أعلن حزب الله استهداف موقع الغجر ومستوطنة شتولا بالصواريخ.

06:47 am

القدس المحتلة
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي إضافي وإصابة 3 آخرين خلال معارك في جنوب لبنان.

06:23 am

القدس المحتلة
صافرات إنذار في بلدات إسرائيلية عقب قصف من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار دوّت في بلدات حدودية عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

06:04 am

القدس المحتلة
حزب الله يقصف مستوطنة المطلّة

أعلن حزب الله قصف مستوطنة المطلّة بصلية صاروخية.

04:57 am

بيروت
مسيّرات انقضاضية تستهدف قاعدة دفاع جوي شمال صفد

أعلن حزب الله استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي والصاروخي شمال مدينة صفد بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

04:56 am

بيروت
قصف قوة مدرعة لجيش الاحتلال في دير سريان

أفاد حزب الله بأنه استهدف بقذائف المدفعية قوة مدرعة من جيش الاحتلال في أثناء عملها على سحب آلية مصابة في بلدة دير سريان.

04:56 am

بيروت
حزب الله يستهدف مروحية ويجبرها على الانسحاب

أعلن حزب الله استهداف مروحية معادية في أجواء بلدة العديسة الحدودية بصاروخ دفاع جوي، مؤكداً إجبارها على الانسحاب.

02:31 am

بيروت
قصف قاعدة رغفيم بصواريخ

أعلن حزب الله أنه قصف قاعدة "رغفيم"، التي تبعد نحو 65 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية، بصواريخ نوعية.

02:10 am

بيروت
حزب الله يستهدف قاعدة عين شيمر

أعلن حزب الله أنه استهدف قاعدة "عين شيمر" للدفاع الجوي الصاروخي، التي تبعد نحو 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية، بصلية من الصواريخ النوعية.

01:23 am

القدس المحتلة
6 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه أُطلِقَت 6 صواريخ من لبنان، اعتُرِض أحدها، فيما سقطت 5 صواريخ في مناطق مفتوحة شمالي إسرائيل.

01:16 am

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 35 عملية السبت ضد جيش الاحتلال

أعلن حزب الله أنه نفّذ 35 عملية عسكرية يوم السبت استهدفت تحركات ومواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته عند الحدود اللبنانية وفي شمال إسرائيل.

12:44 am

بيروت
قصف مدفعي يستهدف القليلة وبساتينها

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بقصف مدفعي مكثف بلدة القليلة وبساتينها جنوبي لبنان.

12:31 am

بيروت
نسف منازل في الحي الشرقي لبلدة الخيام

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في الحي الشرقي لبلدة الخيام.

12:30 am

بيروت
3 شهداء في كفرتبنيت

استشهد 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون في غارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت قضاء النبطية.

12:29 am

بيروت
7 شهداء في غارة على دير الزهراني

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على دير الزهراني قضاء النبطية أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة ثمانية بجروح.

12:06 am

بيروت
أبرز تطورات يوم أمس السبت

  • وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 1189 منذ 2 مارس

  • إسرائيل تقتل المراسلَين فاطمة فتوني وعلي شعيب جنوبي لبنان

  • الجيش اللبناني يعلن استشهاد جنديين بغارة إسرائيلية

  • 35 عملية لحزب الله

  • بري يندد باستهداف المسعفين والإعلاميين وجنود الجيش

  • إصابة 9 جنود إسرائيليين بينهم 3 ضباط في جنوب لبنان

  • شهادات من بعلبك: الصمود خيار الأهالي وسط ترقب مستمر

  • جيش الاحتلال ينذر سكان 7 بلدات جنوبي لبنان

  • جمعية كشافة الرسالة الإسلامية تنعى 5 من مسعفيها

