لبنان | شهداء مع نسف منازل بالجنوب ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة

صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي وتيرة غاراته على جنوب لبنان موقعاً مزيداً من الشهداء والجرحى، ومستهدفاً صحافيين ومسعفين، على غرار الإبادة الجماعية في غزة، فيما أعلن حزب الله تنفيذ 35 عملية ضد القوات المتوغلة والمستوطنات الحدودية. وارتفعت حصيلة الشهداء منذ 2 مارس/ آذار حتى أمس السبت، إلى 1189، والإصابات إلى 3427.
واستشهدت أمس السبت الصحافية اللبنانية فاطمة فتوني وشقيقها، والصحافي علي شعيب، بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم في منطقة جزين جنوبي البلاد. كذلك استشهد وأصيب عدد من المسعفين في بلدة كفرتبنيت. إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في الحي الشرقي لبلدة الخيام.
وأصيب 9 جنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في جنوب لبنان إثر اشتباكات مع حزب الله، في واقعتين مختلفتين. وقال جيش الاحتلال في بيان، إن ضابطاً أصيب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع خلال اشتباك في جنوب لبنان، الجمعة. وأضاف أنه في حادث آخر، ليل الجمعة-السبت، أُصيب ضابط بجروح خطيرة وستة جنود آخرين بجروح متوسطة، جراء إطلاق صاروخ على القوات المتوغلة براً في الجنوب اللبناني.
