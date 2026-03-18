أدانت الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، معتبرة أنه "تجاوز كل الحدود"، في ظل ما يخلفه من خسائر بشرية جسيمة ودمار واسع النطاق. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن التصعيد الإسرائيلي المستمر "تسبب في خسائر بشرية جسيمة ودمار مادي تجاوزت أبعاده كل حدود التصور"، مؤكدا أن الجزائر "تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة، وتُعرب عن تضامنها الكامل مع لبنان قيادة وشعبا"، كما شددت على تمسكها الثابت بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل متابعة التطورات عن كثب، حيث يجري اتصالات مستمرة مع نظيره اللبناني جوزيف عون، في إطار التنسيق السياسي بين البلدين. كما أوضح أن تبون أسدى تعليماته إلى وزير الخارجية أحمد عطاف للحفاظ على تنسيق وثيق ودائم مع نظيره اللبناني يوسف رجي، لمواكبة تداعيات التصعيد وتطوراته.
- أخبار
- سياسة
- اقتصاد
- مقالات
- مجتمع
- منوعات
- ثقافة
- رياضة
- تحقيقات
- المزيد
- النسخة الورقية