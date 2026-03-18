لبنان | شهداء في غارات عنيفة على بيروت وإسرائيل تقصف جسور على الليطاني

بيروت

العربي الجديد

العربي الجديد
18 مارس 2026   |  آخر تحديث: 23:20 (توقيت القدس)
آثار الغارة الإسرائيلية على زقاق البلاط في بيروت، 18 مارس 2026 (محمد قليط/العربي الجديد)
آثار الغارة الإسرائيلية على الباشورة في بيروت، 18 مارس 2026 (محمد قليط/العربي الجديد)
إصابة مبنى في شمال إسرائيل نتيحة سقوط شظايا صاروخ (إكس)
شهد العدوان الإسرائيلي على لبنان تصاعداً ملحوظاً بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على بيروت والضاحية الجنوبية، وتوسيع نطاق إنذارات الإخلاء التي شملت هذه المرة مدينة صور ومخيماتها وأحياءها، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة، وفق ما أفادت به مراسلة "العربي الجديد". كما وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان جنوب لبنان، لا سيما الموجودين جنوب نهر الزهراني. كما هاجم جيش الاحتلال معابر على نهر الليطاني، زاعماً أن ذلك يأتي لمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية لحزب الله. في الأثناء، تواصلت الغارات الإسرائيلية على بيروت وبلدات الجنوب والبقاع شرقي البلاد. وأفادت مراسلة "العربي الجديد" بتعرض العاصمة اللبنانية بيروت لغارتين إسرائيليتين عنيفتين، فجر اليوم الأربعاء، استهدفتا منطقتي زقاق البلاط ومحيط البسطة التحتا. 

في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق موجة عمليات جديدة تحت اسم "خيبر 1"، حيث أفاد الحزب بأنه استهدف عدداً من المستوطنات شمالي فلسطين المحتلة، شملت: كريات شمونة، المطلّة، المالكية، ديشون، أفيفيم، كفربلوم، راموت نفتالي، زرعيت، شتولا، إيفين مناحيم، وبيت هلل، بصليات صاروخية مكثفة. وأضاف الحزب في بيان منفصل، أن مقاتليه استهدفوا ضمن الموجة نفسها قاعدة "ميرون" للمراقبة وإدارة العمليات الجوية بصلية صاروخية. كما أعلن استهداف قاعدة "غيفع" للتحكم بالمسيّرات شرقي مدينة صفد المحتلة. وتابع في بيانات أخرى، أن المقاتلين استهدفوا في التوقيت نفسه مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال (قاعدة دادو)، وقاعدة عين زيتيم، إضافة إلى قاعدتي "عميعاد" و"شمشون" في محيط بحيرة طبريا.

وفي سياق متصل، وجّه الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مساء الثلاثاء، رسالة إلى عناصر الحزب، شدد فيها على أنّ "المقاومة مستمرة في ميدان الشرف مهما بلغت التضحيات، والميدان هو الذي يحسم المعركة"، مؤكداً أن الحل المتاح يتمثل في إيقاف العدوان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وعودة الأهالي إلى بيوتهم مع بدء الإعمار. من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارته موقع سقوط صاروخ في نهاريا، إن سكان البلدات الجنوبية في لبنان لن يعودوا إلى منازلهم قبل تحقيق أهداف العملية العسكرية، المتمثلة في "نزع سلاح حزب الله وإزالة التهديد عن الجبهة الشمالية".

7:21 PM

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
الجزائر تدين التصعيد الإسرائيلي في لبنان

أدانت الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان، معتبرة أنه "تجاوز كل الحدود"، في ظل ما يخلفه من خسائر بشرية جسيمة ودمار واسع النطاق. وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن التصعيد الإسرائيلي المستمر "تسبب في خسائر بشرية جسيمة ودمار مادي تجاوزت أبعاده كل حدود التصور"، مؤكدا أن الجزائر "تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات غير المقبولة، وتُعرب عن تضامنها الكامل مع لبنان قيادة وشعبا"، كما شددت على تمسكها الثابت بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه. وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل متابعة التطورات عن كثب، حيث يجري اتصالات مستمرة مع نظيره اللبناني جوزيف عون، في إطار التنسيق السياسي بين البلدين. كما أوضح أن تبون أسدى تعليماته إلى وزير الخارجية أحمد عطاف للحفاظ على تنسيق وثيق ودائم مع نظيره اللبناني يوسف رجي، لمواكبة تداعيات التصعيد وتطوراته.

06:43 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
القدس المحتلة
كاتس يعلن تدمير جسرين على نهر الليطاني

أعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم، تدمير جسرين إضافيين على نهر الليطاني جنوبي لبنان، مدعياً أنهما كانا يُستخدمان لتهريب الأسلحة وانتقال عناصر حزب الله نحو الجنوب. وقال كاتس: "رسالتنا واضحة، وهي عدم السماح لحزب الله باستخدام البنية التحتية في لبنان لتنفيذ أنشطته".

5:56 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في تلّة العويضة

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلّة العويضة في بلدة العديسة الحدودية، وذلك بصلية صاروخية.

5:55 PM

ريتا الجمّال

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمّع لجنود إسرائيليين في شوميرا

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمّعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا شمال فلسطين المحتلة، وذلك بصلية صاروخية.

5:54 PM

ريتا الجمّال

بيروت
حصيلة جديدة لغارات الاحتلال على لبنان

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي الصادر مساء اليوم، بأن العدد الإجمالي للشهداء جراء الغارات الإسرائيلية منذ 2 مارس/آذار حتى الـ18 من الشهر نفسه ارتفع إلى 968 شهيداً، فيما بلغ عدد الجرحى 2432.

3:50 PM

ريتا الجمّال

بيروت
اليونيفيل: تصعيد الليلة الماضية يشكّل تدهوراً مقلقاً

اعتبرت قوات "اليونيفيل"، في بيان، أن "التصعيد العنيف الذي شهدته الليلة الماضية يشكّل تدهوراً مقلقاً إضافياً في الوضع بين لبنان وإسرائيل". وقالت إن "التبادل الكثيف لإطلاق النار، وتصاعد الأنشطة الجوية والبرية، والزيادة في وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، كلها تطورات تبعث على القلق البالغ". وأضافت أن "تجدد ما يُسمّى بـ"أوامر الإخلاء" الصادرة عن أطراف النزاع يثير القلق أيضاً، نظراً لتأثيره على المدنيين على جانبي الخط الأزرق".

وتابعت أن "تصاعد حدة الخطاب يزيد من تفاقم وضع هش أصلاً"، مجددة دعوتها الأطراف إلى "الالتزام مجدداً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، ووقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية، باعتباره السبيل الوحيد نحو تحقيق الاستقرار الدائم". وأكدت "اليونيفيل" أن "حفظة السلام التابعين لها يواصلون انتشارهم في مواقعهم ضمن منطقة العمليات في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق، حيث يقومون برصد الانتهاكات، والتواصل مع الأطراف، والعمل، حيثما أمكن، على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".

3:47 PM

ريتا الجمّال

بيروت
بارو يلتقي مسؤولين لبنانيين في بيروت غداً

أفادت مصادر رسمية لبنانية "العربي الجديد" بأنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، غداً الخميس، مسؤولين لبنانيين في بيروت.
 

3:45 PM

ريتا الجمّال

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمعين لجنود الاحتلال جنوبي لبنان

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعاً لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في مشروع الطيبة بصلية صاروخية، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة، ما استدعى تدخّل مروحيات لإجلاء المصابين. وأضاف الحزب أنه استهدف أيضاً تجمعاً آخر لجنود الاحتلال في تلة العويضة في بلدة العديسة الحدودية بصلية صاروخية، مؤكداً وقوع إصابات.
 

02:50 pm

العربي الجديد

بيروت
الجيش يعلن توقيف لبنانيين

أعلن الجيش اللبناني في بيان أنه "ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن ومصادرة الأسلحة في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، دهمت دورية من مديرية المخابرات منزل المواطن (ه.ع.) في منطقة عرمون – عاليه، وأوقفته لحيازته أسلحة وذخائر حربية وصادرت كمية منها، إضافةً إلى أجهزة إلكترونية". وأضاف البيان، أن دورية أخرى "أوقفت اللبناني (أ.ص.) في منطقة بشامون – عاليه لاتجاره بالأسلحة الحربية، وتهديده السكان بقوة السلاح، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.

02:46 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: مواجهات في الطيبة مع قوات الاحتلال

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأنه بعد "تموضع للقوات الإسرائيلية في الأطراف الجنوبية والشرقية لبلدة الطيبة جنوبيّ لبنان، تشهد البلدة مواجهات بعد محاولات تحرك باتجاه بعض الأحياء في البلدة بغطاء ناري من القصف المدفعي، بالإضافة إلى عمليات تصدٍ واستهداف تنفذها المقاومة بالصليات الصاروخية".

02:44 pm

العربي الجديد

بيروت
الأمم المتحدة: الضربات على لبنان تثير قلقاً

قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الضربات التي طاولت بيروت ومناطق أخرى في لبنان تثير قلقاً بالغاً، وشددت المفوضية في بيان على أنه "يجب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع الأوقات، وعلى جميع الأطراف احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات".

 

02:38 pm

العربي الجديد

بيروت
الاحتلال يستهدف العبّارة الاحتياطية لنهر الليطاني

استهدف الاحتلال الاسرائيلي العبّارة الاحتياطية التي تمرّ فوق نهر الليطاني في منطقة برج رحال، والتي تقع قرب مصلحة ري الجنوب التابعة للمصلحة الوطنية. وكان الاحتلال أعلن أنه سيهاجم معابر على نهر الليطاني، بدءاً من ساعات ظهر اليوم، وذلك في تطور إضافي على صعيد استهداف الجسور في الجنوب، والتي تدخل في إطار البنى التحتية المدنية، بالتزامن مع فرض إسرائيل معادلات جديدة على الميدان، باستهدافها مدنيين وشققا سكنية مدنية مكتظة، والقطاع الصحي، عدا عن استهداف مباشر للجيش اللبناني، وتوسعة عملياتها العسكرية، خاصة في بيروت.

02:20 pm

العربي الجديد

بيروت
محاولات تقدّم إسرائيلية باتجاه وسط مدينة الخيام وشمالها

قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله، إن هناك "محاولات تقدّم اسرائيلية باتجاه وسط مدينة الخيام وشمالها بغطاء من القصف المدفعي والفسفوري وإيجاد مانع للرؤية وقصف الجهات المشرفة في القليعة ومرجعيون وإبل السقي وأطراف دبين جنوبي لبنان".

01:53 pm

العربي الجديد

بيروت
غارة على دير كيفا جنوباً

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة دير كيفا، جنوبي لبنان.

01:53 pm

العربي الجديد

بيروت
بلدية جديدة مرجعيون: إخلاء البلدة من النازحين بعد تهديدات

أعلنت بلدية جديدة مرجعيون، جنوبي لبنان، ببيان أنه بعد التهديدات الإسرائيلية، تم إخلاء جديدة مرجعيون من النازحين.

01:52 pm

العربي الجديد

بيروت
غارتان على بلدة الشرقية جنوبي لبنان

شنّ الطيران الحربي الاسرائيلي غارة على محلة طلعة الكسار في بلدة الشرقية، جنوبي لبنان، كما تعرضت ساحة بلدة الشرقية لغارة جوية مماثلة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية.

01:34 pm

انتصار الدنان

انتصار الدنان
بيروت
إنذارات الاحتلال تهدّد المخيمات الفلسطينية جنوب لبنان

وجّه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مساء أمس، إنذارات بالإخلاء إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها جنوب لبنان، والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وشملت الإنذارات مخيمات جنوب لبنان الرسمية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهي: مخيم الرشيدية، مخيم البص، ومخيم برج الشمالي، ويقطنها نحو 60 ألف لاجئ فلسطيني. كما طاولت الإنذارات التجمعات الفلسطينية غير الرسمية، مثل المعشوق وجل البحر والشبريحا، التي تضم نحو 20 ألف شخص في مدينة صور ومحيطها.

وتعد هذه المرة الأولى منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تُوجَّه فيها إنذارات بالإخلاء لمخيمات وتجمعات فلسطينية جنوبي البلاد. 

1:32 PM

ريتا الجمّال

بيروت
تصاعد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل: لا مبادرات جدّية للحل

تشهد المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيداً كبيراً منذ ليل الثلاثاء - الأربعاء، على وقع ارتفاع مؤشرات اشتداد الحرب واتساعها. ويأتي ذلك في ظلّ انسداد أفق المشاورات، وعدم بروز أي مبادرات جدية قادرة على إحداث خرق قوي في المشهد العسكري، سواء أميركية أو فرنسية، رغم بعض الأفكار المطروحة، ورفض إسرائيل، إلى غاية اللحظة، دعوة لبنان إلى التفاوض المباشر، متمسّكة، إن حصلت، بعقدها تحت النار.

01:23 pm

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال لحزب الله: القادم سيكون أشدّ وأقسى

وجه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنذاراً إلى قيادة حزب الله وعناصره، قائلاً: "من جديد وسّعتم دائرة الاعتداءات فوسّعنا ردنا المزلزل الذي لا يُبقي ولا يذر، فصاعنا صاعين"، مضيفاً: "كل صاروخ تطلقونه هو مسمار جديد في الضربة التي ستتكبدونها، فتحمّلوا لهيب العواقب. بنك أهدافنا يتسع، وعيوننا ترصد تحركاتكم. مَن يلعب بالنار يحترق بها، والقادم سيكون أشدّ وأقسى".

12:53 pm

العربي الجديد

بيروت
قصف مدفعي مركز على بلدات جنوبية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بتعرض حرج علي الطاهر، وأطراف النبطية الفوقا، جنوبي لبنان، لقصف مدفعي مركز، كما يستهدف القصف المدفعي أطراف كونين وصف الهوا وبلدة دبين، في بنت جبيل.

12:44 pm

العربي الجديد

بيروت
قصف إسرائيلي على مدينة الخيام

يستهدف قصف إسرائيلي الأحياء الشمالية والغربية لمدينة الخيام، جنوبي لبنان.

12:37 pm

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال: سنهاجم معابر على نهر الليطاني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيهاجم معابر على نهر الليطاني، بدءاً من ساعات ظهر اليوم، زاعماً أن ذلك يأتي لمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية لحزب الله.

11:49 am

رويترز

رويترز
جيش الاحتلال يقرّ بضرب موقع تابع للأمم المتحدة جنوبي لبنان

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن نيرانه ضربت موقعاً تابعاً للأمم المتحدة في جنوب لبنان في السادس من مارس/ آذار.

11:49 am

العربي الجديد

بيروت
وزير الداخلية: استهداف الدفاع المدني انتهاك للقانون الدولي

دان وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان والتي أدت صباح اليوم إلى استشهاد العنصر في الدفاع المدني فهمي محيي الدين الشامي من مركز الجنوب الإقليمي (صيدا) وإصابة عنصر آخر، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في صيدا اليوم.

وأكد الحجار أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينصّ بوضوح على ضرورة تأمين الحماية للعاملين في مجال الإغاثة والدفاع المدني، الذين يكرّسون جهودهم لإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في أصعب الظروف.

11:43 am

العربي الجديد

بيروت
الدفاع المدني اللبناني ينعى أحد عناصره

نعت المديرية العامة للدفاع المدني "العنصر فهمي محيي الدين الشامي، من عديد مركز الجنوب الإقليمي (صيدا)، الذي استشهد بتاريخ اليوم متأثراً بإصابته جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة صيدا، فيما تعرض عنصر آخر من عديد المركز نفسه لإصابة في الموقع المستهدف".

11:43 am

العربي الجديد

بيروت
استشهاد مدير البرامج السياسية في قناة المنار

نعت قناة المنار؛ التابعة لحزب الله، مدير البرامج السياسية في القناة محمد شري وزوجته، مشيرة إلى أنهما استشهدا في الغارة الإسرائيلية على منطقة زقاق البلاط في بيروت.

11:09 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
عون: لخطاب وطني ينبذ التفرقة

ترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون قبل ظهر اليوم، اجتماعاً أمنياً خصّصه للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها على مختلف الأصعدة. وخلال الاجتماع، عرض قادة الأجهزة العسكرية والأمنية التقارير المتوافرة حول الأوضاع في مختلف المناطق اللبنانية، في ضوء اتساع الاعتداءات الإسرائيلية من الجنوب إلى البقاع، وصولاً إلى بيروت والضاحية الجنوبية، وما نتج عنها من شهداء وجرحى وتهجير السكان وتدمير الممتلكات، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وعرض المجتمعون كذلك للوضع على الحدود اللبنانية – السورية، والتنسيق القائم مع السلطات السورية للمحافظة على الاستقرار فيها، كما تطرقوا إلى وضع النازحين السوريين بعد عودة نحو 100 ألف نازح منهم إلى سورية، والتسهيلات التي وفّرها الأمن العام لهم، كما تم عرض الإجراءات الواجب اعتمادها خلال فترة الأعياد المقبلة ولا سيما قرب أماكن العبادة.

وشدد عون على الجهوزية الكاملة للقوى العسكرية والأجهزة الأمنية، داعياً إلى أن يكون الخطاب السياسي في البلاد خطاباً وطنياً يركز على وحدة اللبنانيين والتضامن في ما بينهم، ونبذ التفرقة، والتحريض الطائفي والفتنة. ودعا إلى أن ينسحب هذا الأمر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، نظراً إلى الدور المهم الذي يلعبه الإعلام في هذه الظروف.

وشدد أيضاً على ضرورة قيام المحافظين والقائمقامين والبلديات بواجباتهم كاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى ضرورة تأمين المزيد من مراكز الإيواء للنازحين قسراً من بلداتهم وقراهم وتوفير الحماية الأمنية لها، مشدداً على ضمان كرامة كل مواطن ومقيم ضمن سقف القوانين المرعية.

11:03 am

رويترز

avata
رويترز
لودريان: من غير المعقول توقع نزع سلاح حزب الله بظل القصف

قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان، إنه من غير المعقول توقع قيام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف من قبل إسرائيل، مضيفاً أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة. وقال لودريان لإذاعة "فرانس إنفو"، "احتلت إسرائيل لبنان لفترة طويلة جداً، ولم تتمكن من القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. لذلك، لا يمكنها الآن أن تطلب من الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهمة في غضون ثلاثة أيام تحت القصف".

10:53 am

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال يزعم ضرب أهداف لحزب الله ليلاً

قال جيش الاحتلال إنه استكمل ليل الثلاثاء-الأربعاء، من الجو والبحر، شنّ موجة غارات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله. وأضاف في بيان: "أطلق حزب الله (...) أمس عشرات القذائف الصاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث رصد جيش الدفاع استعداداً مسبقاً لعناصر حزب الله القيام بعمليات إطلاق عالية الوتيرة، لتبدأ قيادة المنطقة الشمالية بعمليات لإحباط وتشويش عمليات الإطلاق. وفي إطار هذه الجهود تم استهداف عدد من منصات الإطلاق ومستودعات الوسائل القتالية ومقرات عملياتية".

وزعم أنه "مع بدء إطلاق القذائف، وخلال عمليات رصد واستهداف سريعة، تم استهداف منصات إطلاق وخلايا إطلاق نفذت عمليات الإطلاق، ما حال دون قيام حزب الله بإطلاق رشقة صاروخية كبيرة باتجاه أراضي دولة إسرائيل"، مدعياً أنه هاجم مستودعات أسلحة ومقرات تابعة لحزب الله كانت متمركزة داخل مناطق مدنية في صور، جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال إنه تم خلال الليل استهداف مواقع أخرى تابعة لجمعية القرض الحسن التي تُعتبر الذراع المالية لحزب الله، فضلاً عن استهداف مقرات تابعة لفرقة الإمام حسين في منطقة جنوب لبنان من الجو والبحر، مشيراً إلى استهداف القوات البحرية عنصراً مركزياً في حزب الله ببيروت

10:45 am

العربي الجديد

حيفا
جيش الاحتلال يزعم اغتيال عنصر في "حماس" في صيدا

نقلت القناة 12 العبرية عن الجيش الإسرائيلي، زعمه اغتيال عنصر في حركة حماس كان يعمل على تعزيز مشروع الصواريخ الدقيقة، وذلك في استهداف سيارة في منطقة صيدا، جنوبي لبنان.

10:43 am

العربي الجديد

بيروت
ارتفاع حصيلة الشهداء في بيروت إلى 12

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على منطقتي البسطة وزقاق البلاط في العاصمة بيروت، ارتفعت إلى 10 شهداء و27 جريحاً، في وقت أسفرت الغارة الصباحية على شقة في زقاق البلاط إلى استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة 14 آخرين، وذلك في حصيلة أولية.

10:42 am

العربي الجديد

بيروت
شهيدان في الاستهداف الإسرائيلي لسيارة في صيدا

أعلنت وزارة الصحة أن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في منطقة الكورنيش البحري - صيدا أدت إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة مواطن بجروح". وأشارت إلى أنه "من بين الشهيدين مسعف في الدفاع المدني اللبناني استشهد متأثراً بجروحه، ليضاف إلى قائمة الشهداء من العاملين الصحيين الذين استشهدوا في هذه الحرب، رغم أن القانون الدولي الإنساني ينص على تأمين حمايتهم".

10:27 am

العربي الجديد

بيروت
إصابات بغارتين على دير الزهراني

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، بتنفيذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية مستهدفاً محيط المدرسة الرسمية في بلدة دير الزهراني، جنوبي لبنان، وأتبعها بغارة ثانية استهدفت أحد المطاعم في المنطقة، مشيرة إلى وقوع إصابات.

09:38 am

العربي الجديد

بيروت
استهداف سيارة في مدينة صيدا

أفادت مراسلة "العربي الجديد" باستهداف غارة إسرائيلية سيارة في مدينة صيدا، جنوبي لبنان.

09:29 am

العربي الجديد

بيروت
غارة إسرائيلية تدمّر مسجداً في العباسية جنوباً

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية باستهداف غارة إسرائيلية مسجد القائم عند مفرق العباسية، جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

09:28 am

العربي الجديد

بيروت
إنقاذ عائلة من تحت الركام في البرج الشمالي

قالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، إن فرقاً من الدفاع المدني التابعة لكشافة الرسالة الإسلامية، عملت على إنقاذ عائلة من أربعة أفراد، كانت تحت الركام في المنزل المجاور للمبنى المستهدف فجراً في البرج الشمالي، في صور، جنوبي لبنان.

09:12 am

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال يجدّد إنذاره للسكان جنوب نهر الزهراني

جدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره إلى سكان جنوب لبنان الموجودين جنوب نهر الزهراني، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم والتوجه فوراً إلى شمال النهر.

09:06 am

العربي الجديد

بيروت
عون يترأس اجتماعاً أمنياً

يترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون اجتماعاً أمنياً يضمّ وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، وقائد الجيش، وقادة الأجهزة الأمنية، لعرض الأوضاع الأمنية في البلاد والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

08:56 am

العربي الجديد

بيروت
غارتان جديدتان على سحمر

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين جديدتين على بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرقي لبنان.

08:48 am

العربي الجديد

بيروت
شهيدان و6 جرحى في غارات على سحمر بقاعاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية على بلدة سحمر في البقاع الغربي، شرقي البلاد، أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ستة بجروح.

08:37 am

العربي الجديد

بيروت
غارة إسرائيلية على منزل في بلدة صريفا جنوبي لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل في بلدة صريفا، جنوبي لبنان.

08:21 am

العربي الجديد

بيروت
غارة جديدة على زقاق البلاط في بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية جديدة منطقة زقاق البلاط في بيروت. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الغارة وقعت بالقرب من المبنى المستهدف ليلاً.

07:48 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
إصابة 11 عنصراً من الدفاع المدني اللبناني بغارة على النبطية

أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان، إصابة 11 عنصراً من عناصر الدفاع المدني من عديد مركز النبطية الإقليمي، جنوبي لبنان بجروحٍ متفاوتة، نتيجة غارة جوية شنّها الاحتلال الإسرائيلي واستهدفت مبنى يقع على بُعد نحو عشرين متراً من مركز النبطية الإقليمي التابع للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأشار إلى أن شدة الانفجار أسفرت عن إصابات مباشرة لأحد عشر عنصراً أثناء وجودهم في المركز، ما استدعى نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقّي العلاج اللازم، حيث وُصفت إصاباتهم بالمتفرقة. كما تسبّبت الغارة بأضرار جسيمة في المركز والآليات. وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار جهوزية فرقها على مدار الساعة، ومواصلة أداء مهامها في خدمة المواطنين، رغم المخاطر والتحديات المتزايدة.

7:41 AM

فرح منصور

فرح منصور
فرح منصور
فرح منصور صحافية لبنانية. عملت في عدة منصات ومواقع محلية وعربية.
بيروت
الضاحية الجنوبية... منزل الإنسان مملكته وسط الركام والبارود

تغريدةٌ واحدة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على موقع إكس في 5 مارس/آذار الجاري، كانت كفيلة بإفراغ الضاحية الجنوبية لبيروت من مئات آلاف السكان. لم يكد ينشر تغريدته حتّى ازدحمت الطرقات المؤدية نحو العاصمة اللبنانية ونحو مختلف القرى والبلدات المجاورة في محافظة جبل لبنان.

07:20 am

العربي الجديد

بيروت
غارات على صور والبرج الشمالي فجراً

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على منزل بالقرب من المستشفى اللبناني الإيطالي في حي الحوش - صور، جنوبي لبنان، وعلى أطراف حي المدينة الصناعية مرتين. ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية، نفذ الاحتلال سلسلة غارات متتالية فجراً، على مجمعات سكنية خالية في حي الأبراج في البرج الشمالي.

07:12 am

العربي الجديد

بيروت
إنذار إسرائيلي لسكان بلدات جنوبي لبنان

وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلا إلى سكان خربة سلم، بيت ياحون، صريفا، ودير قانون النهر، جنوبي لبنان، داعياً إياهم إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الزهراني.

05:41 am

العربي الجديد

بيروت
غارة عنيفة على مبنى في منطقة الباشورة وسط بيروت

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على مبنى بمنطقة الباشورة وسط بيروت.

05:28 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات على جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء موجة غارات على "مواقع لحزب الله" جنوب لبنان.

05:06 am

العربي الجديد

بيروت
3 شهداء بغارة على منزل في صيدا

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بسقوط 3 شهداء جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة قناريت قضاء صيدا جنوبي لبنان.

04:11 am

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال ينذر بإخلاء مبنى وسط بيروت

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مبنى في حي الباشورة بوسط بيروت قبل قصفه.

03:17 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف تجمع للاحتلال في العديسة

أعلن حزب الله أنه استهدف تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة النبعة القديمة في قرية العديسة الحدوديّة بصلية صاروخية.

03:10 am

العربي الجديد

بيروت
الصحة اللبنانية: 6 شهداء و24 إصابة في الغارات على وسط بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 6 شهداء على الأقل و24 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت.

02:15 am

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال ينذر سكان العاقبية في صيدا بالإخلاء

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بأن جيش الاحتلال أصدر إنذاراً بالإخلاء إلى سكان قرية العاقبية في قضاء صيدا جنوبي لبنان.

01:43 am

العربي الجديد

بيروت
غارتان على الضاحية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارتين عنيفتين على الضاحية الجنوبية لبيروت.

01:32 am

العربي الجديد

بيروت
غارتان على وسط بيروت

أفادت مراسلة "العربي الجديد" بتعرض العاصمة اللبنانية بيروت لغارتين إسرائيليتين عنيفتين قبل قليل، استهدفتا منطقتي زقاق البلاط ومحيط البسطة التحتا.

01:26 am

العربي الجديد

بيروت
8 شهداء في غارات على بعلبك والنبطية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 4 شهداء و6 جرحى في غارة على بعلبك شرقي لبنان، و4 شهداء آخرين يحملون الجنسية السورية في غارة على بلدة جبشيت قضاء النبطية جنوباً.

01:25 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يستهدف تجمعاً لجيش الاحتلال في عيترون

أعلن حزب الله في أول بيان له الأربعاء أنه استهدف تجمّعًا لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الخانوق في قرية عيترون الحدوديّة بصليةٍ صاروخيّة.

01:23 am

العربي الجديد

بيروت
3 شهداء و8 مفقودين في غارة على حبوش جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارة الاحتلال الإسرائيلي على مبنى في بلدة حبوش قضاء النبطية جنوبي لبنان أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة مواطن بجروح، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحثاً عن ثمانية مفقودين.

01:21 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن عن تنفيذ 36 عملية ضد الاحتلال الثلاثاء

أصدر حزب الله الثلاثاء "36 بيانًا عسكريًا حول عمليات التصدي لتحركات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك "عمليات استهداف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطناته وقواعد انتشاره في شمال فلسطين المحتلة".

12:48 AM
أبرز التطورات أمس الثلاثاء
  • جيش الاحتلال يوجّه إنذاراً بإخلاء مدينة صور ومخيماتها وأحيائها
  • أعلن حزب الله إطلاق موجة عمليات جديدة تحت اسم "خيبر 1"
  •  أكد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم استمرار المقاومة حتى وقف العدوان 
  • أعلن الجيش اللبناني استشهاد عسكريَّين نتيجة غارة إسرائيلية 
  • أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على عدم عودة سكان جنوب لبنان قبل تحقيق أهداف العملية العسكرية
08:57 am

بيروت
لحظة استهداف مبنى في منطقة الباشورة ببيروت

07:17 am

بيروت
مشاهد من موقع الغارة الإسرائيلية على زقاق البلاط

