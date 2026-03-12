لبنان | شهداء في غارات إسرائيلية على بيروت وحزب الله يواصل عملياته

أخبار
بيروت

حيفا

التحديثات الحية
12 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
+ الخط -

عاش لبنان ولا سيما العاصمة بيروت ليلة صاخبة بأصوات القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مجدداً مناطق عدة ما أوقع عدداً من الشهداء، بعيد إعلان حزب الله إطلاق عمليات جديدة تحت مسمى "العصف المأكول". واستهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منطقة الرملة البيضاء على كورنيش العاصمة بيروت والتي شهد شاطئها نصب عدد من النازحين خيامهم، بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الاحتلال إلى سكان الضاحية الجنوبية. وأوقعت الغارة، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية 8 شهداء و31 جريحاً.

كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى، منطقة عرمون جنوب العاصمة بيروت والتي تتبع إدارياً لمحافظة جبل لبنان، أسفرت أيضاً في حصيلة أولية وفق وزارة الصحة عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة طفل بجروح. يأتي هذا وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان وشرقه، وسط تحليق طيران الاحتلال على علو منخفض، فيما يزداد يوماً بعد يوم عدد النازحين مع توسعة دائرة الاستهدافات.

بدوره نفذ حزب الله 25 عملية عسكرية حتى الساعة منذ إعلانه، أمس الأربعاء، إطلاق عمليات "العصف المأكول". وشملت العمليات وفق بيانات الحزب استهداف "18 قاعدة عسكرية وموقعين حدوديين و13 مدينة ومستوطنة (بمناطق متفرقة) و3 تصديات لعمليات تقدم وموقعين مستحدثين" لجيش الاحتلال في جنوب لبنان. وأوضح الحزب أن الأسلحة المستعملة في العمليات شملت "31 صاروخاً و5 طائرات مسيرة ومدفعيتين". وقال إن عملياته أسفرت عن خسائر في صفوف جيش الاحتلال شملت "آلية عسكرية ورادارا و8 دشم و تحصينات و13 وحدة استيطانية".

وتتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، نحو توسيع العدوان على لبنان "على نحو كبير"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، مساء الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين، كما تعتزم كما يبدو، مواصلة الحرب ضد حزب الله حتى بعد انتهاء العدوان على إيران. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه، أن "عزم إسرائيل مواصلة الحرب في لبنان حتى بعد انتهاء الحملة العسكرية على إيران، يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب الله". وبحسب قوله: "هذه هي الرسالة التي ينقلها مسؤولون رسميون في إسرائيل لنظرائهم في الخارج". ووفقاً لمصدر آخر، فإن هدف إسرائيل هو "نزع سلاح حزب الله وتدميره".

وعلى الرغم من رفض إسرائيل المقترح الفرنسي لوقف إطلاق النار مع لبنان، تواصل عدة أطراف محاولة التوسط بين الجانبين في محاولة لوقف التصعيد. ووفقاً لمصدر مطّلع على التفاصيل، لم تسمّه الصحيفة، هناك مساران للوساطة بين إسرائيل ولبنان، أحدهما يضم جهات رسمية وغير رسمية، والآخر يضم جهات غير رسمية فقط. مصدر آخر أشار إلى أن أطرافاً لا تمثل دولاً، تشارك في جهود الوساطة.

هذا وأعربت أكثر من 20 دولة، في بيان، الأربعاء، عن قلقها في الأمم المتحدة إزاء تجدد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وذلك قبيل اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لبحث تطورات المنطقة. بدوره جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، دعوته حزب الله لوقف هجماته "فوراً" على إسرائيل، وتخلي الأخيرة "بوضوح" عن أي هجوم بري على لبنان. وقال ماكرون في بيان نشره باللغة العربية على حسابه بمنصة إكس: "أجريتُ محادثات مطوّلة مع رئيسَي لبنان (جوزاف عون) وسورية (أحمد الشرع). ويسعدني أن فرنسا تُسهم وتشارك في هذه المباحثات على قدم المساواة، بروح شراكة جديدة تماماً يسعى لبنان وسورية اليوم إلى بنائها". وأضاف: "ارتكب حزب الله، خطأً جسيما عندما جرّ لبنان إلى المواجهة مع إسرائيل. وعليه أن يوقف هجماته فوراً. ومن جهتها، يجب على إسرائيل أن تتخلى بوضوح عن أي هجوم بري على لبنان".

"العربي الجديد" يتابع العدوان الإسرائيلي على لبنان أولاً بأول..

01:47 pm

العربي الجديد

بيروت
سلام يطلب من رجي "استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية"

أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن رئيس الوزراء نواف سلام طلب من وزير الخارجية يوسف رجي استدعاء من يلزم من السفارة الإيرانية، وذلك على خلفية البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني بأنه جرت عملية مشتركة بينه وبين حزب الله.

01:24 pm

العربي الجديد

بيروت
غارة على بلدة دورس بقاعاً

أفادت وسائل إعلام لبنانية بشنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على بلدة دورس البقاعية في نقطة بعيدة عن المبنى الذي كان جيش الاحتلال قد هدّد بقصفه في وقت سابق من اليوم.

01:22 pm

فرانس برس

إسرائيل: حزب الله أطلق ليلاً نحو 200 صاروخ و20 مسيّرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن حزب الله أطلق ليل الأربعاء نحو 200 صاروخ في "أكبر دفعة" يطلقها نحو الدولة العبرية منذ بداية الحرب. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني في مؤتمر صحافي: "خلال الليلة الماضية، شن حزب الله بالتنسيق مع إيران، هجوماً أُطلقت خلاله صواريخ وطائرات مسيّرة على المدن والمجتمعات في جميع أنحاء إسرائيل، تقريباً نحو 200 صاروخ وحوالى 20 طائرة مسيّرة، إضافة إلى الصواريخ البالستية التي كانت تطلق من إيران بالتزامن".

وأضاف شوشاني "كانت تلك أكبر دفعة يطلقها حزب الله منذ بدء الحرب"، مشيراً إلى أنه "كان لدينا دفاع جوي جيد واستجابة سريعة، ما أدى إلى وقوع إصابات معدودة، فقط ضربة أو اثنتان أو ثلاث مباشرة... وبعض المدنيين أصيبوا بجروح طفيفة".

01:13 pm

العربي الجديد

بيروت
جيش الاحتلال: قتلنا قائداً في الحرس الثوري في بيروت الثلاثاء

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اغتال الثلاثاء "قائداً في الحرس الثوري الإيراني، عمل في وحدة الصواريخ البالستية التابعة لحزب الله، في بيروت". وادعى أن أبو ذر محمدي يشكل عنصراً مركزياً في التنسيق العسكري بين حزب الله والنظام الإيراني، حيث عمل كحلقة وصل ووسيط بين حزب الله ومسؤولين إيرانيين كبار، كما كان عنصراً أساسياً في بناء القوة العسكرية لحزب الله في مجال الصواريخ، وعمل على إعادة إعمارها بعد عملية "سهام الشمال". وأشار إلى أنه كان يُعتبر مصدر معرفة ذو تأثير عالٍ في ما يتعلق بالوسائل القتالية الاستراتيجية التابعة لحزب الله.

وزعم جيش الاحتلال أن محمدي أشرف على عمليات التخطيط والتنفيذ في الوحدة الصاروخية التابعة لحزب الله، وقدّم الاستشارة ووجّه تخطيط عمليات إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل خلال عمليتي "سهام الشمال" و"زئير الأسد".

01:10 pm

الأناضول

15 شهيداً منذ ليل الأربعاء في لبنان

استشهد 15 شخصاً، وأصيب 32 على الأقل، ليل الأربعاء وصباح الخميس، جراء غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت مناطق جنوبي وشرقي لبنان، إضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن شخصاً استشهد في غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة دير أنطار في قضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان.

كما أسفرت غارة أخرى على بلدة باريش بقضاء صور جنوبي لبنان، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وشنّ جيش الاحتلال غارات على بلدات ياطر في جنوبي البلاد، وقصرنبا ودورس في بلعبك شرقي لبنان، دون الابلاغ عن وقوع ضحايا.

وخلال ساعات الليل والفجر، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 11 شخصاً وإصابة 32 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية. وأوضحت الوزارة أن الغارات على بلدة عرمون جنوبي العاصمة بيروت، أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة طفل، فيما أسفرت غارة إسرائيلية على منطقة الرملة البيضاء في بيروت عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة 31 آخرين.

01:07 pm

فرانس برس

كاتس: سنسيطر على أراضٍ إذا لم تتوقف صواريخ حزب الله

أكد وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أنه أوعز للجيش الاستعداد لتوسيع عملياته في لبنان، مهدداً بالسيطرة على "أراضٍ" في حال لم تتوقف صواريخ حزب الله. وقال كاتس في بيان "لقد أوعزت أنا ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) للجيش الإسرائيلي للاستعداد لتوسيع العمليات في لبنان ولإعادة الهدوء والأمن إلى المجتمعات الشمالية".

وأضاف كاتس "حذرت رئيس لبنان (جوزاف عون) من أنه إذا لم تتمكن الحكومة اللبنانية من السيطرة على أراضيها، ومنع حزب الله من تهديد المجتمعات الشمالية وإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، فإننا سنقوم بذلك بأنفسنا وسنسيطر على أراضٍ".

01:06 pm

العربي الجديد

بيروت
"يونيفيل" تعبّر عن قلقها إزاء التصعيد الخطير ليل الأربعاء

أعربت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الخطير للأعمال العدائية على طول الخط الأزرق ليل أمس الأربعاء. وأعلنت أنها رصدت "إطلاق أكثر من 120 مقذوفاً من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وكذلك رصدت سبع غارات جوية إسرائيلية وأكثر من 120 حادثة قصف مدفعي رداً على ذلك"، قائلة: "تُعدّ جميع هذه الأعمال انتهاكات جسيمة للقرار 1701".

وأشارت "يونيفيل" إلى أن "التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق يتسبب مجدداً في نزوح مئات الآلاف من السكان، وتدمير واسع النطاق للأحياء والقرى. وتشير التقارير إلى مقتل المئات وإصابة آخرين. وكما هو الحال دائماً في النزاعات، فإن المدنيين هم الأكثر تضرراً". وأضافت "لا تزال قوات حفظ السلام متواجدة على الأرض، تراقب التطورات وتُبلغ عنها بحيادية، وتنسق بين الأطراف، وتُسهّل حيثما أمكن تقديم الدعم الإنساني وحماية المدنيين".

وأكدت "يونيفيل" أنها تواصل "حثّ الأطراف على إنهاء الأعمال العدائية، والالتزام مجدداً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، من أجل سلامة وأمن المدنيين على جانبي الخط الأزرق"، مشيرة إلى أنها "على اتصال وثيق مع المسؤولين اللبنانيين والإسرائيليين، ونحن على استعداد لدعمهم في هذا الأمر، بأي طريقة ممكنة".

12:54 PM

بيروت
تصعيد عسكري مفتوح بين إسرائيل وحزب الله: الكلمة للميدان

تصاعدت في الساعات الماضية المواجهات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل مع إعلان الأول إطلاقه عمليات "العصف المأكول"، وشنّ الاحتلال سلسلة غارات مكثفة هي الأعنف منذ بدء العدوان في 2 مارس/آذار الجاري على الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، موسّعاً إيّاها من جديد لتطاول جبل لبنان، وقلب بيروت، وتحديداً شاطئ الرملة البيضاء، حيث خيم النازحين ومأواهم.

التفاصيل عبر الرابط:

آثار غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت 12/3/2026 فرانس برس
تقارير عربية
التحديثات الحية

تصعيد عسكري مفتوح بين إسرائيل وحزب الله: الكلمة للميدان

12:51 PM

حيفا
إسرائيل تحتل 18 موقعاً في لبنان وتهدد بمهاجمة بنى تحتية

تسيطر إسرائيل حالياً على 18 موقعاً جنوبي لبنان، تحت ذريعة الدفاع المتقدّم، بعد أن كانت تحتفظ سابقاً بخمسة مواقع فقط لم تنسحب منها منذ العدوان الواسع السابق، المعروف بعملية "سهام الشمال"، التي انتهت قبل أكثر من عام، رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. يأتي ذلك في وقت تدرس فيه إسرائيل مهاجمة بنى تحتية وطنية في لبنان، بحسب ما قاله اليوم الخميس رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموت، لإذاعة 103 إف إم العبرية.

التفاصيل عبر الرابط:

دبابة إسرائيلية وسط الدمار في عيترون جنوب لبنان 27/1/2025 الأناضول
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تحتل 18 موقعاً في لبنان وتهدد بمهاجمة بنى تحتية للدولة

10:46 AM

بيروت
جيش الاحتلال يوجّه إنذاراً بالإخلاء إلى سكان بلدة دورس

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً إلى سكان مبنى في بلدة دورس بمحافظة بعبلك الهرمل شرقي لبنان بضرورة الإخلاء.

10:45 AM

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في بلدة قصرنبا شرقي لبنان

شنّت طائرات حربية إسرائيلية غارة جوية استهدفت مبنى في بلدة قصرنبا الواقعة في البقاع شرقي لبنان.

 

10:44 AM

بيروت
تقدم دبابات إسرائيلية شرق كفرشوبا وإطلاق نار باتجاه البلدة

قالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله إن ثلاث دبابات ميركافا إسرائيلية تقدمت صباح اليوم من جهة بركة بعثائيل شرق بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، ووصلت إلى مقربة من المنازل وموقع الجيش اللبناني المخلى. وأضافت أن الدبابات نفذت عمليات إطلاق نار باتجاه البلدة قبل أن تنسحب من المنطقة تحت غطاء مدفعي وقصف دخاني.

10:44 am

أسوشييتد برس

إطلاق نحو 200 صاروخ ومسيّرة من حزب الله باتجاه إسرائيل

أطلق حزب الله نحو 200 صاروخ وطائرة مسيّرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية أمس، بحسب تقديرات مسؤولين إسرائيليين نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الخميس. وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن 80 صاروخاً ومسيّرة فقط من بين تلك التي أُطلقت تمكنت من اختراق الأراضي الإسرائيلية.

9:59 AM

بيروت
استجابة إنسانية قطرية عاجلة للأسر المتضررة في لبنان

أعلنت دولة قطر تقديم استجابة إنسانية عاجلة لدعم الأسر المتضررة في لبنان، مقدَّمة من صندوق قطر للتنمية. وبالتعاون مع شركائه، قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، يقدّم الصندوق تدخلاً إغاثياً عاجلاً يستهدف أكثر من 40,500 أسرة نازحة، من خلال توزيع أكثر من 12,000 سلة غذائية، إلى جانب مواد غير غذائية أساسية تشمل البطانيات والمراتب وأدوات النظافة والحفاضات واللوازم المنزلية الضرورية، بالإضافة إلى حقائب للنظافة الصحية تضم مستلزمات النظافة الشخصية والمنزلية الأساسية.

9:59 AM

بيروت
إصابات في غارة استهدفت سيارة لهيئة صحية جنوبي لبنان

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة تابعة للهيئة الصحية الإسلامية عند أطراف بلدة تولين جنوبي لبنان، ما أدى إلى وقوع إصابات.

09:36 am

العربي الجديد

بيروت
إنذار إسرائيلي بإخلاء مبانٍ في قصرنبا شرقي لبنان

وجّه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاراً عاجلاً إلى سكان بلدة قصرنبا بمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان، معلناً أنه "سيهاجم في وقت قريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".

09:35 am

العربي الجديد

بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف قعقعية الجسر جنوب لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة على بلدة قعقعية الجسر في قضاء النبطية جنوبي البلاد.

09:34 am

العربي الجديد

بيروت
الصليب الأحمر يجدد نداء حماية العاملين بعد مقتل متطوع بلبنان

جدّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان، "نداءها العاجل لحماية العاملين في المجالين الإنساني والطبي عقب مقتل متطوع في الصليب الأحمر اللبناني". وقالت: "تشعر اللجنة بحزن عميق إزاء مقتل المتطوع في الصليب الأحمر اللبناني يوسف عساف، الذي فارق الحياة متأثراً بالجروح التي أُصيب بها خلال مشاركته في مهمة إنقاذ في جنوب لبنان".

9:33 AM

بيروت
حزب الله ينفذ 25 عملية عسكرية منذ إعلان بدء "العصف المأكول"

أعلن حزب الله أنه نفذ 25 عملية عسكرية حتى الساعة، منذ إعلانه أمس الأربعاء، إطلاق عمليات "العصف المأكول".

9:05 AM

ربى أبو عمو

بيروت
تعليم لبنان... العام الدراسي ضحية كوارث الحرب

يصعب الحكم على المشهد الدراسي أو رسم خريطة تعليمية واضحة بعد قرار وزارة التربية في لبنان استئناف التعليم في المدارس الخاصة، مع السماح لكل مدرسة باختيار الصيغة الأنسب، إن حضورياً أو عن بعد أو مدمجاً، بينما كشفت بيانات وزارة الصحة أن الحرب حصدت أرواح ما لا يقل عن 84 طفلاً. ووفق القرار الوزاري، ستعمل المدارس الرسمية عن بعد بداية من الأسبوع المقبل، ليكون الأسبوع الحالي مخصصاً لإتمام التحضيرات اللوجستية، على أن يعوَّض الطلاب النازحون في مراكز الإيواء.

التفاصيل عبر الرابط:

عشرات المدارس تحولت إلى مراكز إيواء، بيروت، 9 مارس 2026 (فضل عيتاني/ فرانس برس)
طلاب وشباب
التحديثات الحية

تعليم لبنان... العام الدراسي ضحية كوارث الحرب

9:03 AM

امطانس شحادة

حيفا
الحرب على إيران وحزب الله: مغامرة نتنياهو العسكرية والسياسية

تدّعي إسرائيل أنها نجحت في تحقيق إنجازات عسكرية واستراتيجية مهمّة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وآخرها في الحرب على إيران وحزب الله. وبعد الإخفاق الكبير في ذلك اليوم، ترى القيادة الإسرائيلية أنّها تمكنت من توجيه ضربة قاسية جداً لحركة حماس، واستعادة الأسرى والمخطوفين، وتقليص حضور الحركة في قطاع غزة، مع استمرار سيطرتها العسكرية على نحو نصف مساحة القطاع، إضافة إلى اغتيال عدد كبير من قيادات حماس. كما تعتبر إسرائيل أنها حققت إنجازاً كبيراً في حربها ضد حزب الله عام 2024، إذ باتت الأجواء اللبنانية مباحة بالكامل أمام سلاح الجو الإسرائيلي والغارات شبه اليومية، كما قُتل عدد كبير من قيادات الحزب.

التفاصيل عبر الرابط:

من القصف على طهران، 8 مارس 2026 (مجيد أصغري بور/رويترز)
تحليلات
التحديثات الحية

الحرب على إيران وحزب الله: مغامرة نتنياهو العسكرية والسياسية

9:01 AM

حيفا
إسرائيل تعتزم توسيع العدوان على لبنان

تتجه دولة الاحتلال الإسرائيلي، نحو توسيع العدوان على لبنان "على نحو كبير"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، هذه الليلة عن مسؤولين إسرائيليين، كما تعتزم كما يبدو، مواصلة الحرب ضد حزب الله حتى بعد انتهاء العدوان على إيران. ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، عن مصدر دبلوماسي لم تسمّه، أن "عزم إسرائيل مواصلة الحرب في لبنان حتى بعد انتهاء الحملة العسكرية على إيران، يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب الله". وبحسب قوله: "هذه هي الرسالة التي ينقلها مسؤولون رسميون في إسرائيل لنظرائهم في الخارج". ووفقاً لمصدر آخر، فإن هدف إسرائيل هو "نزع سلاح حزب الله وتدميره".

التفاصيل عبر الرابط:
رصد
التحديثات الحية

إسرائيل تعتزم توسيع العدوان على لبنان

08:58 am

العربي الجديد

بيروت
لبنانيون يتحدثون لـ"العربي الجديد" بعد غارة في قلب بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية فجر أمس الأربعاء مبنىً سكنياً في منطقة عائشة بكار وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أوقعت بحسب وزارة الصحة اللبنانية 4 جرحى وألحقت أضراراً فادحة بالمبنى. وتُعد الضربة من أبرز الهجمات التي طاولت قلب بيروت خلال التصعيد الحالي، إذ كانت معظم الضربات السابقة تتركز في الضاحية الجنوبية أو جنوب لبنان، بينما تشير التقارير إلى أن الهجوم استهدف شقة داخل المبنى في منطقة سكنية مكتظة.

غارة إسرائيلية تستهدف مبنى سكنياً في عائشة بكّار وسط بيروت
08:53 am

العربي الجديد

بيروت
3 شهداء في غارتين إسرائيليتين على عرمون جنوب بيروت

استهدف الاحتلال الإسرائيلي بغارتين شقتين سكنيتين في منطقة عرمون جنوب العاصمة بيروت والتي تتبع إدارياً لمحافظة جبل لبنان؛ الأولى في المشروع الكندي في خراج البلدة والثانية في منطقة البيادر، أسفرتا في حصيلة أولية وفق وزارة الصحة عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة طفل بجروح.

07:31 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال: نفذنا سلسلة غارات واسعة في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ موجة واسعة من الغارات الليلة الماضية، زعم أنها استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، مشيراً إلى تدمير ورصد عشرات منصات إطلاق الصواريخ واستهداف عدد من عناصر حزب الله، كما قال إنه شن غارات على 10 مبانٍ في الضاحية الجنوبية بزعم أنها كانت تستخدم مقرات عسكرية ومن بينها مقرات استخبارات ومقر تابع لوحدة قوة الرضوان.
 

06:35 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: استهدفنا وحدة المهام البحريّة الخاصة الإسرائيلية

أفاد حزب الله اللبناني بأنه استهدف مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة الإسرائيلية "الشييطت 13" في قاعدة عتليت جنوبي مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعيّة. 

04:40 am

العربي الجديد

بيروت
سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات السلطانية والناقورة والطيبة وكفردونين جنوبي لبنان في حين تعرضت أطراف بلدة عيتا الشعب لقصف مدفعي إسرائيلي.

03:10 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: استهدفنا وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

أعلن حزب الله استهداف مقر وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في ضواحي تل أبيب بالصواريخ.

 

03:09 am

العربي الجديد

بيروت
الاحتلال الإسرائيلي: قصفنا 10 أهداف لحزب الله في الضاحية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف 10 أهداف لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

03:07 am

العربي الجديد

بيروت
8 شهداء في غارة إسرائيلية على الرملة البيضاء في بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منطقة الرملة البيضاء على كورنيش العاصمة بيروت والتي شهد شاطئها نصب عدد من النازحين خيامهم، بعد إنذارات الإخلاء التي وجهها الاحتلال إلى سكان الضاحية الجنوبية. وأوقعت الغارة، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة اللبنانية 8 شهداء و31 جريحاً.

01:35 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: استهدفنا قاعدة نشريم ومجمع صناعات عسكرية

أعلن حزب الله عن استهداف قاعدة نشريم جنوب شرق مدينة حيفا بصلية من الصواريخ النوعية، إضافة إلى استهداف مجمع الصناعات العسكرية التابع لشركة رفائيل شمال مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

01:33 am

الأناضول

ماكرون يجدد دعوته لإسرائيل بالتخلي عن التوغل براً في لبنان

جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، دعوته حزب الله بوقف هجماته "فوراً" على إسرائيل، وتخلي الأخيرة "بوضوح" عن أي هجوم بري على لبنان. وقال ماكرون في بيان نشره باللغة العربية على حسابه بمنصة إكس: "أجريتُ محادثات مطوّلة مع رئيسَي لبنان (جوزاف عون) وسورية (أحمد الشرع). ويسعدني أن فرنسا تُسهم وتشارك في هذه المباحثات على قدم المساواة، بروح شراكة جديدة تماماً يسعى لبنان وسورية اليوم إلى بنائها".

وأضاف: "إنها بحق فرصة تاريخية لهذين البلدين اللذين عانيا كثيراً من ديكتاتورية الأسد، ومن الأزمات الإقليمية، ومن الإرهاب". وقال ماكرون، إن الرئيس اللبناني "يواجه بشجاعة وشرف، وبدعم من حكومة نواف سلام، ومن القوات المسلحة اللبنانية، التهديدات التي تستهدف لبنان وأمنه ووحدته". وتابع: "ارتكب حزب الله، خطأً جسيماً عندما جرّ لبنان إلى المواجهة مع إسرائيل. وعليه أن يوقف هجماته فوراً. ومن جهتها، يجب على إسرائيل أن تتخلى بوضوح عن أي هجوم بري على لبنان".

وفي سياق العلاقات بين سورية ولبنان، قال ماكرون، إن الرئيس الشرع "دعم جهود السلطات اللبنانية من أجل استعادة بسط سيطرة الدولة على أراضيها (...) وهو ما يهيّئ لعلاقات سليمة وبنّاءة بين لبنان وسورية". وشدد على أن "التنسيق الذي أطلقته أعلى السلطات اللبنانية والسورية أمر أساسي"، ووعد بمواصلة دعمه لذلك التنسيق "عن قناعة راسخة". وقال الرئيس الفرنسي: "اتفقنا على البقاء على اتصال وثيق".

01:33 am

العربي الجديد

بيروت
قصف إسرائيلي يطاول بلدات تولين وقبريخا ومجدل سلم جنوبي لبنان

استهدف قصف إسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدات تولين وقبريخا ومجدل سلم، جنوبي لبنان.

01:32 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف شمال إسرائيل "بعشرات الصواريخ"

أعلن حزب الله اللبناني الأربعاء أنه أطلق "عشرات الصواريخ" باتجاه شمال إسرائيل ضمن عملية عسكرية جديدة. وأعلن الحزب تباعا سلسلة من الهجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية إسرائيلية شملت قاعدة حيفا البحرية ومنشآت عسكرية بالمدينة، ومقر قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد وقواعد عسكرية في طبريا "بصواريخ نوعية".

01:31 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: 24 عملية استهداف وتصدّ لقوات الاحتلال الأربعاء

أعلن حزب الله في بيان الأربعاء، شنّ 24 عملية استهداف لقوات الاحتلال في شمال فلسطين، بما فيها عمليات تصدّ لتحركاته عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

1:13 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الأربعاء
  • حزب الله يعلن استهداف شمال إسرائيل "بعشرات الصواريخ"
  •  وسائل إعلام حزب الله: توغل قوات إسرائيلية في نقاط حدودية
  • جيش الاحتلال: إزالة تهديد حزب الله يتطلب وقتاً
  • ماكرون: وضع مئات آلاف النازحين مقلق
  • شهداء بسلسلة غارات على قرى جنوبية وسط إنذارات إخلاء
  • دعم أميركي للخيار العسكري في لبنان وإصرار على إنهاء حزب الله
  • الصليب الأحمر اللبناني: استشهاد مسعف في صور
  • جيش الاحتلال يقرّر تعزيز منطقة القيادة الشمالية
