لبنان | شهداء في غارات إسرائيلية بالجنوب وحزب الله يصعّد عملياته

بيروت

ريتا الجمّال

07 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:42 (توقيت القدس)
تشهد الساحة الإقليمية تصعيداً متسارعاً على وقع تداخل الجبهات بين لبنان وإيران، حيث كشفت تقارير عن ربط طهران وقف الحرب بوقف الضربات الإسرائيلية على حزب الله، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والعسكرية مع استمرار الاتصالات الدولية لاحتواء الأزمة. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اتساع رقعة المواجهة.

ميدانياً، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في لبنان، موجهاً، أمس الاثنين، إنذارات عاجلة لسكان عشرات القرى والبلدات في الجنوب لإخلاء منازلهم شملت 41 بلدة، بالتزامن مع تكثيف الغارات التي طاولت مناطق سكنية في بيروت ومحيطها، وتوسيع الاستهداف ليشمل جسوراً حيوية في الجنوب والبقاع الغربي، إضافة إلى تهديد معبر المصنع الحدودي مع سورية. كما تستمر التوغلات البرية جنوباً، وسط غياب معطيات رسمية واضحة حول نطاقها.

وقد كشف مديرعام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، خلال زيارته أمس الاثنين معبر المصنع الحدودي مع سورية شرقي لبنان، عن اتصالات وجهود لتحييد المعبر وإعادة فتحه في أقرب وقت ممكن بعد إغلاقه إثر تهديدات إسرائيلية باستهدافه. وأكد شقير أن "الاتصالات مستمرة عبر المبادرة المصرية، إلى جانب جهود دولية، لا سيما مصرية وأميركية، تهدف إلى تحييد المعبر وإعادة فتحه، على أن تُحسم نتائجها خلال ساعات في إطار جهود لتحييد المعبر عن أي استهداف".

وأشار إلى أن "السلطات السورية تعمل بدورها في الاتجاه نفسه"، داعياً العناصر الأمنية إلى "رفع مستوى الجهوزية واليقظة والتنسيق الكامل مع الجيش والجمارك".  وأكد شقير أن "الأولوية المطلقة هي الحفاظ على أرواح العناصر والتجهيزات داخل معبر المصنع الحدودي"، مشدداً على أن "المعبر شرعي ولا يمكن أن يُستخدم لتهريب السلاح". وأوضح أن "جميع الشاحنات تخضع لإجراءات تفتيش دقيقة"، واصفاً ما يُتداول عن عمليات تهريب بأنها "ادعاءات غير صحيحة، لا سيما في ظل الواقع السياسي في سورية الذي لا يسمح بذلك".

في المقابل، تتفاقم الكلفة الإنسانية للتصعيد، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1497 شهيداً و4639 جريحاً منذ مطلع مارس/ آذار، فيما تتابع السلطات اللبنانية تطورات الوضع الأمني وإجراءات المواجهة. وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان بأنّ عدد المسجلين نازحين تجاوز 1.1 مليون شخص، في ظل استمرار تصاعد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. وأشار المكتب إلى أن أكثر من 137 ألف شخص، يشكل الأطفال نحو ثلثهم، يقيمون في ما يقارب 700 مركز إيواء جماعي، معظمها مدارس، بينما يقيم غالبية النازحين مع المجتمعات المضيفة أو في تجمعات غير رسمية، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أبسط الخدمات الأساسية.

وعلى الصعيد الدولي، تتكثف المواقف الداعمة للبنان، حيث أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في اتصال مع نظيره اللبناني نواف سلام دعم بلاده لاستقرار لبنان وسلامة أراضيه، مع تخصيص مساعدات إنسانية إضافية، بالتوازي مع دعوات لإجراء تحقيقات في الاعتداءات على قوات "يونيفيل". بدوره، قال سلام إنّ على الكيان الإسرائيلي وقف عملياته الحربية والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، مشدداً على أنّ التوغل الإسرائيلي في لبنان تحت ذرائع إنشاء منطقة عازلة أو حزام أمني هو أمر مرفوض بالكامل.

10:34 AM

بيروت
نزار هاني: تضرر خُمس أراضي لبنان الزراعية من العدوان

قال وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني، في حوار خاص مع "العربي الجديد"، إن المساحة الزراعية المتضرّرة الإجمالية التراكمية بفعل الاعتداءات الإسرائيلية بلغت وفق آخر تحديث أسبوعي، 49.564 هكتاراً، لافتاً إلى أن 22% من مجمل المساحات الزراعية في لبنان تضرّرت.
وزير الزراعة اللبناني، نزار هاني (من حسابه على إكس)
10:32 AM

بيروت
النزوح إلى دير الأحمر... تضامن أهلي يتجاوز السياسة والطائفة

بينما يتصاعد خطاب تحريضي ضدّ النازحين في مناطق لبنانية عدة، تحرص بلدة دير الأحمر في قضاء بعلبك (شرق)، على أن تكون مثالاً للاحتضان والتضامن، وهي تستضيف حالياً أكثر من 10 آلاف نازح، موزعين بين البيوت ومراكز الإيواء. ويحرص الأهالي، رغم شحّ المساعدات وقلة المبادرات، على توفير الحاجيات الأساسية والمواد الغذائية للعائلات النازحة.

طفلان نازحان داخل خيام ثانوية دير الأحمر، مارس 2026 (محمد قليط)
09:59 am

بيروت
شهداء وجرحى في غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

استشهد عدد من المواطنين في غارات شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدات في جنوب لبنان، فيما سقط جرحى جراء استهدافات متفرقة. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بارتفاع عدد الشهداء في الغارة التي استهدفت بلدة معركة إلى ثلاثة، بعد استشهاد الجريحة هناء الشيخ متأثرة بإصابتها.

وفي النبطية، استهدفت مسيّرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بلدة دير الزهراني، ما أسفر عن سقوط شهيد، كما نفذت غارة على بلدة النبطية الفوقا. وكانت بلدتا عين قانا وعربصاليم قد تعرضتا لغارتين فجراً، فيما سقط شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة زبدين.

09:54 am

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مستوطنات شمال فلسطين المحتلة

أعلن حزب الله استهداف عدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، "في إطار الدفاع عن لبنان وشعبه"، وقال الحزب إن الهجمات طاولت مستوطنات شلومي والمطلة وكريات شمونة، عبر رشقات صاروخية، مشيراً إلى استهداف بعض هذه المستوطنات أكثر من مرة.

08:57 am

بيروت
غارات على بلدات جنوبية

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات على بلدات تبنين والحوش وكفردونين جنوبي لبنان.

08:53 am

بيروت
حزب الله يستهدف "كريات شمونة" بالصواريخ

أعلن حزب الله عن استهدافه مستوطنة كريات شمونة بصليتين صاروخيتين، وتجمع لجيش الاحتلال في الخيام "بالأسلحة المناسبة".

07:46 am

بيروت
5 شهداء بغارات على بلدات في قضاء صور

استشهد 5 لبنانيين في غارات إسرائيلية على منازل ببلدتي معركة وطير دبا، فيما استهدفت سلسلة غارات منازل غير مأهولة في السلطانية وعين بعال قضاء صور جنوبي لبنان.

06:33 am

أكثر من 1.1 مليون نازح في لبنان وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان بأن عدد المسجلين نازحين تجاوز 1.1 مليون شخص، في ظل استمرار تصاعد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد. وأشار المكتب إلى أن أكثر من 137 ألف شخص، يشكل الأطفال نحو ثلثهم، يقيمون في ما يقارب 700 مركز إيواء جماعي، معظمها مدارس، بينما يقيم غالبية النازحين مع المجتمعات المضيفة أو في تجمعات غير رسمية، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أبسط الخدمات الأساسية.

06:28 am

بيروت
حزب الله يستهدف المطلة وكفاريوفال

أعلن حزب الله قصف مستوطنتي المطلة وكفاريوفال بصليات صاروخية، مشيراً إلى استهداف المطلة مرتين على التوالي بصليات صاروخية.

04:14 am

بيروت
غارتان إسرائيليتان على حبوش والنبطية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدتي حبوش والنبطية جنوبي لبنان.

03:17 am

القدس المحتلة
إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه المطلة

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في المطلة شمالي إسرائيل، عقب إطلاق صواريخ من لبنان.

01:18 am

القدس المحتلة
صفارات إنذار شمالي إسرائيل بعد إطلاق صواريخ من لبنان

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بتفعيل صفارات الإنذار في منطقتي المطلة وكفار يوفال بالجليل، إثر استهدافهما بصواريخ أطلقت من لبنان.

01:17 am

بيروت
حزب الله يعلن تنفيذ 52 عملية يوم الاثنين

أعلن حزب الله تنفيذ 52 عملية عسكرية يوم أمس الاثنين، في إطار التصعيد المتواصل على الجبهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

01:16 am

واشنطن
طهران تربط وقف النار بوقف ضربات إسرائيل على حزب الله

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن رد طهران على مقترح وقف إطلاق النار تضمن اشتراط وقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله.

01:13 am

بيروت
غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على عدة بلدات حدودية في جنوب لبنان.

1:10 AM
أبرز تطورات الحرب على جبهة لبنان يوم أمس الاثنين
  • غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت
  • غارات إسرائيلية على عدة بلدات لبنانية
  • الاحتلال يطلب إخلاء 41 بلدة في جنوب لبنان
  • حزب الله يستهدف تجمعاً إسرائيلياً في بلدة رشاف
  • وزير الداخلية اللبناني يطلب تعزيز الإجراءات الأمنية
  • حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية على بعد 75 كلم من الحدود
  • وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان باستهداف فريق مسعفين في حاريص
جنود من جيش الاحتلال في جنوب لبنان، 31 مارس 2026 (موقع الجيش)
جيش الاحتلال يستكمل تموضعه على "خط الصواريخ المضادة للدروع" في لبنان

بيت هيغسيث خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، 2 مارس 2026 (أليكس وونغ/Getty)
نائبة أميركية تدعو لعزل هيغسيث بتهمة ارتكاب جرائم حرب

إيرانيون يدوسون ملصقين لترامب ونتنياهو خلال مسيرة يوم القدس في طهران، 31 مارس 2026 (فرانس برس)
س/ ج | متى تنتهي مهلة ترامب لإيران وما فرص التوصل إلى اتفاق؟